Stay Home: Vodafone mahnt über die Statusanzeige

Vodafone erinnert auf bemerkenswerte Weise an die Appelle, das Haus nur noch wenn nötig zu verlassen. Statt wie sonst üblich den Namenszug des Providers sehen Mobilfunkkunden von Vodafone den Hashtag #StayHome in der Menüleiste ihres Smartphones.

Weil das eigene Handy-Display wohl das ist, worauf die meisten Menschen am Tag am Häufigsten schauen, haben wir bei Vodafone uns eine kleine Erinnerung erlaubt. An alle die, die zuhause bleiben können – es einfach auch zu tun. Oben im Display erscheint ab heute auf immer mehr Smartphones in Deutschland unser friendly reminder: ‚#StayHome‘.

Der neue Text soll in den kommenden Tagen bei allen Vodafone-Kunden in der Statusanzeige erscheinen. Wer das Ganze forcieren will, kann kurz in den Flugmodus wechseln oder sein Handy aus- und wieder einschalten.

Gestern erst hat der Provider seinen 4-Punkte-Plan zur Corona-Krise vorgestellt und unter dem Motto „Deutschland bleibt zu Hause – Deutschland bleibt vernetzt“ Zusatzleistungen für Mobilfunk- und TV-Kunden sowie Unternehmen und Schulen angekündigt.