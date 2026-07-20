Mehr Daten aber auch Einschränkungen
Vodafone Mobil: Die neuen Tarife sind aktiv
Zum Wochenende sind bei Vodafone die neuen Mobilfunktarife an den Start gegangen. Dabei wurden nicht nur die Konditionen angepasst, zugleich hat der Anbieter auch mal wieder an der Namensgebung geschraubt. Statt GigaMobil hört das Mobilfunk-Angebot von Vodafone jetzt auf den Namen Vodafone Mobil. Wir haben vergangenen Monat bereits vorab berichtet.
Doppeltes Datenvolumen im XS
Im Rahmen der Anpassungen hat Vodafone auch das monatlich enthaltene Datenvolumen der entsprechenden Mobilfunk-Pakete erhöht. Die Änderungen gelten allerdings jeweils nur für die Hauptkarten. Im kleinsten Tarif, der jetzt Vodafone Mobil XS heißt, hat sich das enthaltene Datenvolumen sogar mehr als verdoppelt. Statt zuvor 7 GB sind hier jetzt monatlich 15 GB enthalten.
Mit dem Tarif Vodafone Mobil S bekommt man jetzt 30 GB statt bislang 25 GB pro Monat und der Tarif Vodafone Mobil M wurde von 50 GB auf 60 GB erhöht. Am oberen Ende des Tarifportfolios finden sich die Angebote Vodafone Mobil L mit 120 GB und Vodafone Mobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen.
Preise bleiben gleich
Die Preise beginnen bei 29,95 Euro pro Monat für die XS-Variante. Die wohl beliebtesten Tarife Vodafone Mobil S und M sind für 39,95 Euro im Monat beziehungsweise 49,95 Euro im Monat erhältlich. Für die großen Pakete muss man 59,95 Euro oder gar 79,95 Euro pro Monat bezahlen.
Neu ist außerdem die Möglichkeit, in den Tarifstufen Vodafone Mobil L und Vodafone Mobil XL die „World Travel Option“ hinzuzubuchen. Damit stehen zum Preis von 4,99 Euro monatlich zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in mehr als 100 Länder zur Verfügung.
GigaDepot entfällt, Kombi-Rabatt sinkt
Die Änderungen bringen im Gegensatz zu den vorherigen Konditionen jedoch auch Verschlechterungen für die Vodafone-Kunden. So wird das bei den GigaMobil-Tarifen integrierte GigaDepot, also die Möglichkeit, nicht genutztes Datenvolumen in den nächsten Monat zu übertragen, bei Vodafone Mobil ersatzlos gestrichen. Vodafone begründet dies mit dem deutlich angehobenen Standard-Datenvolumen. Zudem wurde der monatliche Kombi-Rabatt bei der Nutzung von Mobilfunk und Festnetz über Vodafone für die neuen Mobilverträge von 10 Euro auf 5 Euro gesenkt.
wahnsinn wieviel geld mobilfunk in deutschland einfach kostet
20GB, datenmitnahme in Folgemlnat und allnet flat im magenta prepaid M für 10€ find ich ok. Geht auch günstiger im Jahrestarif für 100€.
Ja, Telekom Prepaid Jahrestarif ist super. Habe ihn in der Black Week auf 30GB (mit mtl. Übernahme) aufstocken können. Ergibt ~ 8,40 / Monat. Original Telekom-Netz.
Telefonie von DE ins Ausland kostet extra.
Ich habe den von Ihnen genannten Tarif Magenta Prepaid M zum dreißigjährigen Jubiläum der Telekom 2025 gebucht. Es gab damals 30 GB Datenvolumen inklusive, diese 30 GB wurden im Frühjahr 2026 auch für Bestandskunden um 7 GB erhöht. Laufzeit jeweils 28 Tage. In jedem Jahr erhöht sich das Datenvolumen um 500 MB. Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird in den Folgemonat übernommen. Und nicht zu vergessen: Echtes 5G
Einfach nur lächerlich
Auch schwach von Vodafone, dass sie bei der 24 monatlichen Mindestvertragslaufzeit festhalten. Dann bleibe ich halt bei der Telekom.
Ich auch!
Klar, weil die MagentaMobil ja keine MLZ haben?
Also mein magentaMobile M kann ich monatlich kündigen?! Natürlich geht das bei der Telekom!
Ja, nachdem die 24 Monate MLZ vorbei sind, genauso wie bei allen anderen wenn die MLZ rum ist.
Ist nicht ganz richtig.
Wenn man bei Abschluss 24 Monate auswählt, kann man natürlich erst danach monatlich kündigen.
Man kann aber auch bei Abschluss direkt monatlich auswählen. Dann könntest du einen Monat nach Vertragsbeginn direkt kündigen.
Monatlich, ab Beginn, geht natürlich nicht, wenn man beispielsweise ein Smartphone dazu nimmt.
Dann wird einem das natürlich auch nicht angezeigt.
Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass man die Kundschaft vermehrt zu Prepaid-Tarifen drängen möchte. ;)
Ich glaube 70-90 % des Mobilfunks in Deutschland und ganz Europa wird über Prepaid finanziert. Verträge sind nur fur Firmenangestellte interessant weil es dort steuerlich abgesetzt werden kann und von den Angestellten nicht erwartet werden muss sich um Aufladung und Beachtung von Kontingenten zu kümmern .
Trotzdem ein Haufen Geld was die Firmen in Mobilfunk für ihre Angestellten bezahlen , für die paar MB’s für Whatsapp
Die Business Tarife sind doch nochmal eine ganz andere Baustelle
Vielleicht eine doofe Frage, aber wo soll hier bei Vodafone noch der Vorteil gegenüber Prepaid sein?
Wie unattraktiv.
Kernige Preise. Damit lockt man eher keine neue Kunden zu Vodafone. Einzug der „World Travel Option“ ist eine interessante Sache.
Ruft man den Support an und fragt, wie die riesigen Preisunterschiede zwischen Prepaid CallYa und Vertragsangeboten erklärt werden, wenn man kein Smartphone möchte, wird auf einen besseren Support verwiesen. Das ist so lächerlich.
Ich bin von Vodafone zu SIMon gegangen, mit super Preisen und es ist auch Vodafone.
Komisch, aber da gehst !
Das sind wohl Listenpreise wie bei den Automobilherstellern. Wer die zahlt, hat es nicht besser verdient. Die „Straßenpreise“ sehen anders aus. Inzwischen halte ich Vodafone für das schlechteste Netz der großen Drei, nach Erfahrungen unserer Familie in den letzten ca. 4 Jahren. Nur 1&1 ist noch deutlich schlechter, das Roaming mit Vodafone, bzw. deren rudimentäres Eigennetz scheint fast überhaupt nicht zu funktionieren.