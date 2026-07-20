Zum Wochenende sind bei Vodafone die neuen Mobilfunktarife an den Start gegangen. Dabei wurden nicht nur die Konditionen angepasst, zugleich hat der Anbieter auch mal wieder an der Namensgebung geschraubt. Statt GigaMobil hört das Mobilfunk-Angebot von Vodafone jetzt auf den Namen Vodafone Mobil. Wir haben vergangenen Monat bereits vorab berichtet.

Doppeltes Datenvolumen im XS

Im Rahmen der Anpassungen hat Vodafone auch das monatlich enthaltene Datenvolumen der entsprechenden Mobilfunk-Pakete erhöht. Die Änderungen gelten allerdings jeweils nur für die Hauptkarten. Im kleinsten Tarif, der jetzt Vodafone Mobil XS heißt, hat sich das enthaltene Datenvolumen sogar mehr als verdoppelt. Statt zuvor 7 GB sind hier jetzt monatlich 15 GB enthalten.

Mit dem Tarif Vodafone Mobil S bekommt man jetzt 30 GB statt bislang 25 GB pro Monat und der Tarif Vodafone Mobil M wurde von 50 GB auf 60 GB erhöht. Am oberen Ende des Tarifportfolios finden sich die Angebote Vodafone Mobil L mit 120 GB und Vodafone Mobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen.

Preise bleiben gleich

Die Preise beginnen bei 29,95 Euro pro Monat für die XS-Variante. Die wohl beliebtesten Tarife Vodafone Mobil S und M sind für 39,95 Euro im Monat beziehungsweise 49,95 Euro im Monat erhältlich. Für die großen Pakete muss man 59,95 Euro oder gar 79,95 Euro pro Monat bezahlen.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, in den Tarifstufen Vodafone Mobil L und Vodafone Mobil XL die „World Travel Option“ hinzuzubuchen. Damit stehen zum Preis von 4,99 Euro monatlich zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in mehr als 100 Länder zur Verfügung.

GigaDepot entfällt, Kombi-Rabatt sinkt

Die Änderungen bringen im Gegensatz zu den vorherigen Konditionen jedoch auch Verschlechterungen für die Vodafone-Kunden. So wird das bei den GigaMobil-Tarifen integrierte GigaDepot, also die Möglichkeit, nicht genutztes Datenvolumen in den nächsten Monat zu übertragen, bei Vodafone Mobil ersatzlos gestrichen. Vodafone begründet dies mit dem deutlich angehobenen Standard-Datenvolumen. Zudem wurde der monatliche Kombi-Rabatt bei der Nutzung von Mobilfunk und Festnetz über Vodafone für die neuen Mobilverträge von 10 Euro auf 5 Euro gesenkt.