iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 358 Artikel

Mehr Daten aber auch Einschränkungen

Vodafone Mobil: Die neuen Tarife sind aktiv
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Zum Wochenende sind bei Vodafone die neuen Mobilfunktarife an den Start gegangen. Dabei wurden nicht nur die Konditionen angepasst, zugleich hat der Anbieter auch mal wieder an der Namensgebung geschraubt. Statt GigaMobil hört das Mobilfunk-Angebot von Vodafone jetzt auf den Namen Vodafone Mobil. Wir haben vergangenen Monat bereits vorab berichtet.

Doppeltes Datenvolumen im XS

Im Rahmen der Anpassungen hat Vodafone auch das monatlich enthaltene Datenvolumen der entsprechenden Mobilfunk-Pakete erhöht. Die Änderungen gelten allerdings jeweils nur für die Hauptkarten. Im kleinsten Tarif, der jetzt Vodafone Mobil XS heißt, hat sich das enthaltene Datenvolumen sogar mehr als verdoppelt. Statt zuvor 7 GB sind hier jetzt monatlich 15 GB enthalten.

Vodafone Mobil Tarife Juli 2026

Mit dem Tarif Vodafone Mobil S bekommt man jetzt 30 GB statt bislang 25 GB pro Monat und der Tarif Vodafone Mobil M wurde von 50 GB auf 60 GB erhöht. Am oberen Ende des Tarifportfolios finden sich die Angebote Vodafone Mobil L mit 120 GB und Vodafone Mobil XL mit unbegrenztem Datenvolumen.

Preise bleiben gleich

Die Preise beginnen bei 29,95 Euro pro Monat für die XS-Variante. Die wohl beliebtesten Tarife Vodafone Mobil S und M sind für 39,95 Euro im Monat beziehungsweise 49,95 Euro im Monat erhältlich. Für die großen Pakete muss man 59,95 Euro oder gar 79,95 Euro pro Monat bezahlen.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, in den Tarifstufen Vodafone Mobil L und Vodafone Mobil XL die „World Travel Option“ hinzuzubuchen. Damit stehen zum Preis von 4,99 Euro monatlich zwei Gigabyte Datenvolumen für Reisen in mehr als 100 Länder zur Verfügung.

GigaDepot entfällt, Kombi-Rabatt sinkt

Die Änderungen bringen im Gegensatz zu den vorherigen Konditionen jedoch auch Verschlechterungen für die Vodafone-Kunden. So wird das bei den GigaMobil-Tarifen integrierte GigaDepot, also die Möglichkeit, nicht genutztes Datenvolumen in den nächsten Monat zu übertragen, bei Vodafone Mobil ersatzlos gestrichen. Vodafone begründet dies mit dem deutlich angehobenen Standard-Datenvolumen. Zudem wurde der monatliche Kombi-Rabatt bei der Nutzung von Mobilfunk und Festnetz über Vodafone für die neuen Mobilverträge von 10 Euro auf 5 Euro gesenkt.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. Juli 2026 um 06:56 Uhr von chris Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • wahnsinn wieviel geld mobilfunk in deutschland einfach kostet

    Antworten Melden

    • 20GB, datenmitnahme in Folgemlnat und allnet flat im magenta prepaid M für 10€ find ich ok. Geht auch günstiger im Jahrestarif für 100€.

      Antworten Melden

      • Ja, Telekom Prepaid Jahrestarif ist super. Habe ihn in der Black Week auf 30GB (mit mtl. Übernahme) aufstocken können. Ergibt ~ 8,40 / Monat. Original Telekom-Netz.
        Telefonie von DE ins Ausland kostet extra.

      • Ich habe den von Ihnen genannten Tarif Magenta Prepaid M zum dreißigjährigen Jubiläum der Telekom 2025 gebucht. Es gab damals 30 GB Datenvolumen inklusive, diese 30 GB wurden im Frühjahr 2026 auch für Bestandskunden um 7 GB erhöht. Laufzeit jeweils 28 Tage. In jedem Jahr erhöht sich das Datenvolumen um 500 MB. Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird in den Folgemonat übernommen. Und nicht zu vergessen: Echtes 5G

  • Auch schwach von Vodafone, dass sie bei der 24 monatlichen Mindestvertragslaufzeit festhalten. Dann bleibe ich halt bei der Telekom.

    Antworten Melden

  • Man gewinnt immer mehr den Eindruck, dass man die Kundschaft vermehrt zu Prepaid-Tarifen drängen möchte. ;)

    Antworten Melden

    • Ich glaube 70-90 % des Mobilfunks in Deutschland und ganz Europa wird über Prepaid finanziert. Verträge sind nur fur Firmenangestellte interessant weil es dort steuerlich abgesetzt werden kann und von den Angestellten nicht erwartet werden muss sich um Aufladung und Beachtung von Kontingenten zu kümmern .
      Trotzdem ein Haufen Geld was die Firmen in Mobilfunk für ihre Angestellten bezahlen , für die paar MB’s für Whatsapp

      Antworten Melden

    • Vielleicht eine doofe Frage, aber wo soll hier bei Vodafone noch der Vorteil gegenüber Prepaid sein?

      Antworten Melden

  • Kernige Preise. Damit lockt man eher keine neue Kunden zu Vodafone. Einzug der „World Travel Option“ ist eine interessante Sache.

    Antworten Melden

  • Ruft man den Support an und fragt, wie die riesigen Preisunterschiede zwischen Prepaid CallYa und Vertragsangeboten erklärt werden, wenn man kein Smartphone möchte, wird auf einen besseren Support verwiesen. Das ist so lächerlich.

    Antworten Melden

  • Ich bin von Vodafone zu SIMon gegangen, mit super Preisen und es ist auch Vodafone.
    Komisch, aber da gehst !

    Antworten Melden
  • Stefan B. aus H.

    Das sind wohl Listenpreise wie bei den Automobilherstellern. Wer die zahlt, hat es nicht besser verdient. Die „Straßenpreise“ sehen anders aus. Inzwischen halte ich Vodafone für das schlechteste Netz der großen Drei, nach Erfahrungen unserer Familie in den letzten ca. 4 Jahren. Nur 1&1 ist noch deutlich schlechter, das Roaming mit Vodafone, bzw. deren rudimentäres Eigennetz scheint fast überhaupt nicht zu funktionieren.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44358 Artikel in den vergangenen 6897 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven