Fehlerberichte reißen nicht ab
Apple untersucht Rückkopplungsgeräusche bei den AirPods Pro 3
Die AirPods Pro 3 haben seit ihrer Veröffentlichung viel Lob erhalten. Ein Problem macht allerdings schon seit dem Verkaufsstart der Ohrhörer im September vielen Nutzern zu schaffen: Die Ohrhörer produzieren zum Teil laute und schmerzhafte Rückkopplungsgeräusche. Wie betroffene Nutzer in den Supportforen von Apple berichten, hat Apple dies nun erstmals als Fehler anerkannt. Das Unternehmen sei auf der Suche nach einer Lösung und werde vermutlich ein korrigierendes Firmware-Update veröffentlichen.
Die ersten Berichte über entsprechende Probleme gab es bereits im September. Mittlerweile finden sich massenhaft weitere Meldungen von Käufern der Ohrhörer in unterschiedlichen Online-Foren und unter den hier eingegangenen Leserzuschriften.
Pfeifen beim Einsetzen oder bei Bewegung
- High pitched noise on AirPods Pro 3
- AirPod Pro 3 Feedback Sound
- AirPods Pro 3 hat lautes Pfeifen
- AirPod Pro 3 – ANC feedback
- AirPods Pro 3 noise interference
Während man sich bezüglich des Fehlerbilds einig ist, wird über die Ursache und potenzielle Lösungswege gestritten. Die Probleme treten in Verbindung mit der ANC-Funktion der AirPods Pro 3 auf. Teilweise wird berichtet, dass das Drehen des Ohreinsatzes oder eine Optimierung der Passform für Abhilfe gesorgt haben. Andere Nutzer haben jedoch all dies vergeblich versucht und auch ein mehrfacher Tausch der Ohrhörer hat den Berichten zufolge nicht dazu geführt, dass sich die Probleme dauerhaft beseitigen ließen.
Besonders häufig bei Flugreisen
Mittlerweile finden sich auch mehrere Videos im Netz, in denen der Effekt durch Abdecken der Sensoren der Ohrhörer reproduziert wird. In den Spekulationen über die Ursache ist auch von einem Zusammenhang mit Änderungen des Luftdrucks die Rede, da vereinzelt Nutzer davon berichten, dass die Problematik bei ihnen nur auf Flugreisen aufgetreten ist.
In den Apple Stores werden die Ohrhörer Anwenderberichten zufolge bei einer entsprechenden Fehlerbeschreibung problemlos getauscht. Allerdings scheint ein Hardwaredefekt bei einzelnen Geräten unwahrscheinlich, so sind die Probleme zumeist auch bei den Austauschgeräten wieder aufgetreten.
Hab das bei meinen noch nicht bemerkt. Muss an meinen Ohren liegen.
Die Rückkopplung ist sogar von außen zu hören, die Problematik hat nichts mit dem individuellen Hörvermögen zu tun
Alter kann auch ein Segen sein.
Ich habe diese Rückkopplung auch bei meinen Air Pods 2 Pro letzte Version. Bei mir kommt das vom „Hörgeräte-Modus“.
Kann ich genau so bestätigen!
Ebenso bei mir. Und ich kann keinen erfolgreichen Anpassungstest (Fit-Test) mehr machen, der vor dem Hörtest zu bestehen ist. Somit auch keinen Hörtest. Damit ist der Airpod Pro 2 nicht mehr als Hörgerät zu gebrauchen.
Neue Silikonaufsätze, dann klappt es wieder!
Das hab ich auch, hab gedacht ich bin der einzige x)
Alter den smily hab ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen
Siehst du, ich auch :)
habe dieses piepen auch regelmäßig seit tag 1.
schön zu lesen, dass es als fehler erkannt wurde und vermutlich via SW update behoben werden kann.
Hab genau dieses Problem allerdings bei den AirPods Pro 1. Gen.
Bei mir rauscht es öfters
Da hatte ich das ebenso von Anfang an, bis das Pfeifen irgendwann nicht mehr aufhörte. Leider waren meine nicht mehr qualifiziert für das Austauschprogramm, also musste ich neue kaufen.
Bei den Pro 2 die ich nun habe ist das nicht.
Ich hatte wegen eines ähnlichen Problems ebenfalls jeweils ein Teil meiner AirPods Pro 1 tauschen müssen. Die Probleme waren auch ohne ANC da, aber weniger stark.
Problem trat jeweils nach 6-12 Monaten auf.
Auch deswegen habe ich inzwischen auf AirPods Pro 2 gewechselt. bisher alles super, aber sie sind auch noch keine 6 Monate alt.
Bei mir zum Glück keine Probleme. Auch nicht im Flugzeug (30 Stunden).
Machen meine auch, habe ich sie in der Hand eingeschlossen – aber nie, wenn ich sie in den Ohren trage. Was wir hier aber haben, ist ein Problem: Schauen mein Partner und ich zusammen Filme/Serien übers Apple TV. Tragen wir beide dabei AirPods, ich die neuen Pro 3, er die Max, gibt es bei mir nach kurzer Zeit erst leises Rauschen und dann immer stärker werdende Störgeräusche. Als ob etwas mit dem Bluetooth nicht stimmen würde. Kurz drauf, wenn es schon arg unangenehm klingt, bricht der Ton dann ganz ab – Stille. Dann müssen wir seine und meine Kopfhörer wieder entkoppeln/Koppeln, aber nach kurzer Zeit geht’s wieder los. Aktuell können wir nur zusammen schauen, nutze ich meine alten AirPods 3 (ohne Pro). Da taucht das Problem nicht auf. Sehr schade. Aufgrund der Hellhörigkeit hier im Haus können wir abends nur so Fernsehen.
Genau das haben wir hier auch. Können seit Mitte September (iOS 26) keine Filme mehr zusammen gucken. Richtig ärgerlich ist das.
Hab das Problem auch bei der 1. Generation.
Sound ist aber sowieso mittlerweile komplett Schrott.
Na endlich
Bei mir kommen sie auch immer , bei Flügen nicht zu gebrauchen . Achso entstehen sie immer wieder im täglichen Gebrauch
Bei mir auch immer beim Fliegen. Hab jetzt wieder die Pro 2 und mit denen keinerlei Probleme.
habe das auch im Flieger ab und an
Dieses Fehler gibt es es pro 1. habe das selber piepen
Hatte ich auch schon mit den AirPods Pro 2 auf einer Seite. Wurde mir damals nach längerem Telefonat mit dem Apple Support zwar ausgetauscht, allerdings bestand das Problem weiterhin.
Habe das Problem auch, vor allem wenn ich sie aus den Ohren nehme und in die Packung stecke. Ist jetzt nicht Ultra schlimm aber komisch allemal.
Bei mir exakt auch (nur) in dieser Situation: Beim Einlegen ins Case. Tritt praktisch immer auf, das Pfeifen.
Meine 3Pro machen die Probleme mit dem Pfeifen und Dröhnen auch nur im Flugzeug. Beim Landeanflug dann irgendwann wieder alles ok. Die 2Pro machen da keine Probleme. Apple-Support meint, dass es kurzfristig mit einem SW-Update behoben wird. Also nächster Test beim nächsten Flug…
Same here. Deshalb auch wieder Pro 2 – Null Probleme im Flieger.
Glaub nicht das ein FW-Update das löst, wenn dann wieder mal mit Aufweichen einer anderen Funktion (ANC)
Wundert mich, dass dieses Problem beim Testen nicht aufgefallen ist. Sicherlich wurden diese auch unter Flugbedingungen getestet.
Tritt bei mir im Transparenz/Adaptivmodus auf.
Bei mir werden die Pro 3 auch gerade deswegen getauscht. Extreme Rückkopplung eines der AirPods, unabhängig davon, ob ANC eingestellt ist oder nicht
Ich habe die Rückkopplungegeräusche auch vernommen. Aber die traten bei der ersten Generation der Pros auf, Bei meinen Pro 3 ist bisher alles schick.
Das Problem mit den Geräuschen hatte ich auch bei der 1. Gen nach 3 Jahren ungefähr mit einem Kopfhörer.
War verrückt, bei meinem Nothing Ear Kopfhörern habe ich das gleiche Phänomen. Aber nur beim rechten Kopfhörer. Hab mich immer gefragt, was das ist.
*Ach verrückt…
Hatte das Problem bereits bei den pro 1, bei den pro 2 auch aber weniger stark.
Ich kenne das Problem mit den AirPods Pro 3 beim seitlichen Liegen / Schlafen auf dem Kopfkissen.
Und so ist es wie immer, der Kunde ist das Versuchsobjekt.
AirPods Pro 1+2+3 hier im Haushalt, keine Geräusche in der dieser Hinsicht.
Hatte das Problem bei meinem vorletzten Flug, als die Dinger grad erst ne Woche alt waren. Ging dann garnichts mehr und ich habe sie zurück in die Ladeschale. Nach ner Weile dann doch nochmal probiert und das Problem kam nicht wieder. Auf dem Rückflug genauso. Da hatte es auch irgendwann mal gefiept. Ladeschale rein, raus und alles war wieder in Ordnung. Sonst im Alltage keine derartigen Probleme. Also warte ich mal ab…
Ich habe üblicherweise keine Probleme….aber im Flugzeug, dann fangen sie an zu fiepen….
Ich hoffe nur, dass das ANC nicht wieder mit jedem Firmwareupdate ein wenig schlechter wird, so wie mit den Pro der ersten Generation.