Apple untersucht Rückkopplungsgeräusche bei den AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 haben seit ihrer Veröffentlichung viel Lob erhalten. Ein Problem macht allerdings schon seit dem Verkaufsstart der Ohrhörer im September vielen Nutzern zu schaffen: Die Ohrhörer produzieren zum Teil laute und schmerzhafte Rückkopplungsgeräusche. Wie betroffene Nutzer in den Supportforen von Apple berichten, hat Apple dies nun erstmals als Fehler anerkannt. Das Unternehmen sei auf der Suche nach einer Lösung und werde vermutlich ein korrigierendes Firmware-Update veröffentlichen.

Die ersten Berichte über entsprechende Probleme gab es bereits im September. Mittlerweile finden sich massenhaft weitere Meldungen von Käufern der Ohrhörer in unterschiedlichen Online-Foren und unter den hier eingegangenen Leserzuschriften.

Pfeifen beim Einsetzen oder bei Bewegung

Während man sich bezüglich des Fehlerbilds einig ist, wird über die Ursache und potenzielle Lösungswege gestritten. Die Probleme treten in Verbindung mit der ANC-Funktion der AirPods Pro 3 auf. Teilweise wird berichtet, dass das Drehen des Ohreinsatzes oder eine Optimierung der Passform für Abhilfe gesorgt haben. Andere Nutzer haben jedoch all dies vergeblich versucht und auch ein mehrfacher Tausch der Ohrhörer hat den Berichten zufolge nicht dazu geführt, dass sich die Probleme dauerhaft beseitigen ließen.

Besonders häufig bei Flugreisen

Mittlerweile finden sich auch mehrere Videos im Netz, in denen der Effekt durch Abdecken der Sensoren der Ohrhörer reproduziert wird. In den Spekulationen über die Ursache ist auch von einem Zusammenhang mit Änderungen des Luftdrucks die Rede, da vereinzelt Nutzer davon berichten, dass die Problematik bei ihnen nur auf Flugreisen aufgetreten ist.

In den Apple Stores werden die Ohrhörer Anwenderberichten zufolge bei einer entsprechenden Fehlerbeschreibung problemlos getauscht. Allerdings scheint ein Hardwaredefekt bei einzelnen Geräten unwahrscheinlich, so sind die Probleme zumeist auch bei den Austauschgeräten wieder aufgetreten.