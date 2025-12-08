Switch TV ON 2.0: Neues gestaltet und technisch überarbeitet

Die iPhone-App Switch TV ON wurde mit Version 2.0 umfassend aktualisiert. Nach mehreren funktionalen Erweiterungen im vergangenen Jahr liegt der Schwerpunkt des neuen Updates auf der Gestaltung der Oberfläche, der Bedienführung sowie auf internen technischen Anpassungen.

Die Anwendung richtet sich weiterhin an Nutzer, die Filme und Serien ohne Werbung recherchieren möchten.

Design an iOS 26 angepasst

Die wichtigste äußerliche Änderung betrifft das neue Design. Die Entwickler orientieren sich dabei am sogenannten „Liquid Glass“-Stil von iOS 26. Inhalte werden transparenter dargestellt und erhalten mehr Platz auf dem Bildschirm. Gleichzeitig wirkt die Oberfläche aufgeräumter, da Bedienelemente klarer voneinander getrennt sind. Die neue Darstellung soll vor allem die Lesbarkeit verbessern und sich positiv auf die Informationsdichte auswirken.

Auch die Navigation wurde angepasst. Hinweise und Systemmeldungen erscheinen nun einheitlicher als zuvor. Die Bedienung wirkt insgesamt flüssiger, da Wege zwischen einzelnen Ansichten verkürzt wurden und Funktionen direkter erreichbar sind.

Technische Optimierungen im Hintergrund

Neben den sichtbaren Änderungen wurden auch zahlreiche Anpassungen an der Technik vorgenommen. Die Entwickler sprechen von verschiedenen Fehlerkorrekturen sowie neuen Hintergrundprozessen, die den Betrieb der App stabilisieren sollen. Mit Version 2.0 setzt Switch TV ON damit die kontinuierliche Weiterentwicklung fort, die bereits in den früheren Updates mit Widgets, erweiterter Suche und verlinkten Genres begonnen hatte.

Switch TV ON lässt sich vollständig kostenlos und ohne Werbung nutzen. Eine Registrierung oder ein Abonnement sind nicht erforderlich. Wer die Entwickler unterstützen möchte, kann freiwillig ein Trinkgeld senden. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf den Funktionsumfang der App.

Vorausgesetzt wird mindestens iOS 18. Nutzer können innerhalb der App gezielt nach aktuellen Filmen und Serien suchen, erhalten Informationen zu Startterminen, können begleitende Metadaten einsehen und sich verfügbare Trailer direkt anschauen.