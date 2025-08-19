Sleep A30: Soundcore stellt neue Schlaf-Ohrhörer vor

Mit dem Modell Soundcore Sleep A30 startet die Anker-Marke Soundcore die dritte Generation seiner speziell für den Schlaf entwickelten kabellosen Ohrhörer. Nach den Vorgängern, den Soundcore Sleep A10 aus dem Jahr 2022 und den akteull noch erhältlichen Soundcore Sleep A20 von 2024 soll die neue Version erstmals eine aktive Geräuschunterdrückung anbieten.

Der Verkaufsstart erfolgt zunächst über den offiziellen Soundcore-Store in den Vereinigten Staaten.

Geräuschunterdrückung und Schnarchmaskierung

Der Hersteller stattet die Ohrhörer erstmals mit einem System aus, das störende Umgebungsgeräusche gezielt reduzieren soll. Dazu zählen tieffrequente Töne, die von Haushaltsgeräten, vorbeifahrenden Autos oder Haustieren verursacht werden. Besonders hervorgehoben wird eine Funktion zur Maskierung von Schnarchgeräuschen.

Grundlage dafür ist eine Datenbank mit unterschiedlichen Schnarchmustern. Ein im Ladecase integriertes System überwacht und analysiert diese Geräusche und erzeugt in Kombination mit den Ohrhörern passende Gegensignale. Ergänzt wird dies durch Ohrstöpsel aus Memory-Schaum, die für passive Schalldämpfung sorgen.

Ausstattung, Laufzeit und Preis

Die einzelnen Ohrhörer wiegen rund drei Gramm und sind damit ähnlich leicht wie die vorherige Generation. Laut Hersteller reicht eine Akkuladung für bis zu neun Stunden Betriebsdauer, zusammen mit dem Ladecase soll eine Gesamtlaufzeit von bis zu 40 Stunden möglich sein. Die Sleep A30 arbeiten mit der Soundcore-App, die unter anderem akustische Einschlafhilfen und einen integrierten Wecker bereitstellt.

Im Lieferumfang sind mehrere Größen von Ohrtips und Halteflügeln sowie ein USB-A-auf-C-Ladekabel enthalten. Der Verkaufspreis liegt bei 229,99 US-Dollar und damit deutlich über dem der Vorgänger-Generationen:

Noch gibt es keinen Termin für die Markteinführung in Deutschland, diese erfolgt in der Regel aber nur wenige Wochen nach dem US-Debüt neuer Soundcore-Produkte.