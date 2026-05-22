Vodafone beschleunigt 5G: iPhone-Nutzer gehen vorerst leer aus

Vodafone aktiviert in seinem deutschen 5G-Netz eine neue Technik für schnellere Uploads. Wer Fotos, Videos oder große Dateien in die Cloud hochlädt oder Inhalte in sozialen Netzwerken veröffentlicht, soll von höheren Datenraten profitieren.

5G: Der LTE-Nachfolger wird seit 2020 auch vom iPhone unterstützt

Der Haken: Zum Start wird das Verfahren ausschließlich von Xiaomi-Smartphones unterstützt. Nutzer von iPhone-Modellen können die neue Funktion derzeit nicht verwenden.

Nach Angaben des Netzbetreibers kommt die Technik im 5G-Standalone-Netz zum Einsatz, also in einem 5G-Netz, das ohne die Unterstützung älterer LTE-Komponenten arbeitet. Vodafone spricht von einer Steigerung der Upload-Geschwindigkeit um bis zu 30 Prozent. Unter optimalen Bedingungen seien im Live-Betrieb Datenraten von bis zu 200 Mbit/s erreichbar.

Mehrere Upload-Kanäle werden gebündelt

Technisch basiert die Neuerung auf einer sogenannten Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching. Vereinfacht gesagt nutzt das Smartphone dabei mehrere Funkkanäle gleichzeitig für den Upload. Statt Daten nur über einen Übertragungsweg ins Mobilfunknetz zu senden, werden mehrere Ressourcen gebündelt.

Das erhöht die verfügbare Kapazität und kann die Übertragung beschleunigen. Besonders bei großen Videodateien oder Cloud-Backups macht sich dies bemerkbar. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt jedoch weiterhin von Faktoren wie Netzabdeckung, Signalqualität und Auslastung der Funkzelle ab.

Vodafone hatte das Verfahren bereits vor zwei Jahren in Testumgebungen erprobt. Damals wurden bei Versuchen in Hannover und im spanischen Ciudad Real Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 273 Mbit/s gemessen. Nun beginnt die schrittweise Einführung im regulären Netzbetrieb.

Zum Start noch ohne iPhone-Unterstützung

Aktuell funktioniert die Technik nur in Verbindung mit den Smartphones Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi 17 Ultra. Voraussetzung sind außerdem Mobilfunkstandorte mit Ericsson-Technik, die für das neue Verfahren vorbereitet wurden.

Da die zugrunde liegende Technologie Teil der 5G-Standards ist, könnten künftig auch andere Hersteller entsprechende Unterstützung integrieren. Ob und wann Apple die Funktion in künftigen iPhone-Modellen freischaltet, ist derzeit offen.

Der Ausbau moderner 5G-Funktionen beschäftigt die Netzbetreiber bereits seit Jahren. Auf ifun.de haben wir vor zwei Jahren über die Einführung von 5G Plus bei Vodafone berichtet. Auch neue Netzfunktionen wie Voice over New Radio für Telefonate über reine 5G-Netze waren bereits Thema. Zuletzt sorgte die Freischaltung spezieller 5G-Gaming-Funktionen für iPhones bei der Telekom für Aufmerksamkeit.