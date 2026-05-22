Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching
Vodafone beschleunigt 5G: iPhone-Nutzer gehen vorerst leer aus
Vodafone aktiviert in seinem deutschen 5G-Netz eine neue Technik für schnellere Uploads. Wer Fotos, Videos oder große Dateien in die Cloud hochlädt oder Inhalte in sozialen Netzwerken veröffentlicht, soll von höheren Datenraten profitieren.
5G: Der LTE-Nachfolger wird seit 2020 auch vom iPhone unterstützt
Der Haken: Zum Start wird das Verfahren ausschließlich von Xiaomi-Smartphones unterstützt. Nutzer von iPhone-Modellen können die neue Funktion derzeit nicht verwenden.
Nach Angaben des Netzbetreibers kommt die Technik im 5G-Standalone-Netz zum Einsatz, also in einem 5G-Netz, das ohne die Unterstützung älterer LTE-Komponenten arbeitet. Vodafone spricht von einer Steigerung der Upload-Geschwindigkeit um bis zu 30 Prozent. Unter optimalen Bedingungen seien im Live-Betrieb Datenraten von bis zu 200 Mbit/s erreichbar.
Mehrere Upload-Kanäle werden gebündelt
Technisch basiert die Neuerung auf einer sogenannten Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching. Vereinfacht gesagt nutzt das Smartphone dabei mehrere Funkkanäle gleichzeitig für den Upload. Statt Daten nur über einen Übertragungsweg ins Mobilfunknetz zu senden, werden mehrere Ressourcen gebündelt.
Das erhöht die verfügbare Kapazität und kann die Übertragung beschleunigen. Besonders bei großen Videodateien oder Cloud-Backups macht sich dies bemerkbar. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt jedoch weiterhin von Faktoren wie Netzabdeckung, Signalqualität und Auslastung der Funkzelle ab.
Vodafone hatte das Verfahren bereits vor zwei Jahren in Testumgebungen erprobt. Damals wurden bei Versuchen in Hannover und im spanischen Ciudad Real Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 273 Mbit/s gemessen. Nun beginnt die schrittweise Einführung im regulären Netzbetrieb.
Zum Start noch ohne iPhone-Unterstützung
Aktuell funktioniert die Technik nur in Verbindung mit den Smartphones Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi 17 Ultra. Voraussetzung sind außerdem Mobilfunkstandorte mit Ericsson-Technik, die für das neue Verfahren vorbereitet wurden.
Da die zugrunde liegende Technologie Teil der 5G-Standards ist, könnten künftig auch andere Hersteller entsprechende Unterstützung integrieren. Ob und wann Apple die Funktion in künftigen iPhone-Modellen freischaltet, ist derzeit offen.
Der Ausbau moderner 5G-Funktionen beschäftigt die Netzbetreiber bereits seit Jahren. Auf ifun.de haben wir vor zwei Jahren über die Einführung von 5G Plus bei Vodafone berichtet. Auch neue Netzfunktionen wie Voice over New Radio für Telefonate über reine 5G-Netze waren bereits Thema. Zuletzt sorgte die Freischaltung spezieller 5G-Gaming-Funktionen für iPhones bei der Telekom für Aufmerksamkeit.
Wusste gar nicht dass es so große unterscheide bei 5G in Verbindung mit unterschiedlichen Herstellern gibt. Wenn das Mode macht wird es ein anderer Kampf um Marktanteile
Braucht man das wirklich? Hab nie Probleme schon bei LTE hat mir die Geschwindigkeit im Telekom Netz immer gereicht…
Das frage ich mich bei diesen Geschwindigkeitsangaben auch immer wieder. Natürlich toll, wenn man es hat, aber braucht man das wirklich und wofür? Mir hat bis dato auch immer LTE voll und ganz ausgereicht. Sogar das „langsame“ LTE (25dingsbums) der Telekom. Alles ging flott und Youtube und Co. liefen top. Was machen die Leute, dass man mehr auf dem Smartphone benötigt?
Nützt mir nichts, wenn deren Netz nicht grundsätzlich besser und stabiler wäre.
Zu Hause gab es gerade für 2 Tage einen totalen Ausfall des Kabelnetzes. Kein Internet, Telefon oder TV. Homeoffice via Mobilfunk stark eingeschränkt, da das Netz miserabel ist.
Nach 11 Jahren sollte man anderen Providern vielleicht doch mal eine Chance geben?!
Bevor man sich neu bindet, kann man ja mittels diverser Prepaid Angebote, die Netze vor Ort prüfen und sich dann entscheiden.
Kenne niemanden,in meinem Umfeld, der noch Vodafone nutzt.
Im Familienkreis gab es einige die Vodafone Kabel Internet hatten, alle gewechselt, weil unzufrieden mit Leistung und insbesondere dem Service.
Genau aus diesem Grund bin ich vor Jahren vom Vodafone Kabel zu einem 5G Router im Telekomnetz gewechselt. Seit dem nie Probleme gehabt und den Router kann ich mit in den Urlaub nehmen.
Bei Vodafone hatte ich zum Schluss, wegen Rückkanalstörungen in meiner Gegend, teilweise nur bis zu einer Stunde Internet am Tag. Die Leute in der Servicehotline hatten größtenteils keine Ahnung und unmotiviert waren sie auch noch. Nie wieder Vodafone.
Scheint wirklich regional unterschiedlich zu sein. Ich hab seit gut 15 Jahren Kabelinternet, und Mobilfunk noch einiges länger, und kann mich kaum noch an Ausfälle erinnern. Ganz am Anfang mal, aber das wurde schnell gelöst. Die Geschwindigkeiten sind auch top.
So unterschiedlich ist das.
Bei mir ähnlich. Läuft sehr stabil, wobei ich mittlerweile auch mein
Setup für zu Hause gefunden habe. Nutze nicht mehr nen Vodafone Router sondern eine FRITZ!Box. Mit der läuft es perfekt.
Mobilfunk ist zu 95% auch okay. Auf einigen Campingplätzen sieht es etwas mau aus oder im Stadion. Also immer dann wenn sehr viele Teilnehmer auf eine Funkzelle zu greifen wollen. Aber da haben vermutlich alle Provider mit zu kämpfen.
Dem Vodafone Bashing kann ich mich tatsächlich auch nicht anschließen…
Zuhause Kabel und meine 500er Leitung ist ziemlich stabil bei mindestens 500 down meist sogar mehr.
Beim Handynetz ist es wirklich sehr unterschiedlich, je nachdem wo man in Deutschland gerade ist, mal ok, mal unterirdisch und selbst wenn 5G mit allen Balken angezeigt wird, heißt das noch gar nichts.
Allerdings gilt das Gleiche auch für O2 und/oder Telekom.
Würden alle Provider sich die Türme teilen, gäbe es kaum noch weiße Flecken in Deutschland
Bei O2 gibt es das „5G+“, das man kostenlos zubuchen kann. Das soll (soweit ich das verstanden habe) auch in diese Richtung gehen.
Ich habe dazu allerdings eine neue (physische) SIM-Karte gebraucht. Nach Installation hat iMessage zwar 48h gebraucht, bis sich die Nummer dort wieder aktiviert hat, aber das 5G+ scheint nun zu laufen.
Nennenswerte Unterschiede konnte ich allerding noch nicht erkennen. Aber schaden tuts auch nicht.
Schaden tut es natürlich nicht. Es wäre aber ärgerlich geworden, wenn es mit der Aktivierung der Nummer nicht funktioniert hätte. Dann hättest du dich gerade gefragt, wieso das Ganze?! Spürst nichts und hast nichts davon. Meiner Meinung nach ist das alles nur noch Marketing seit LTE! Mehr braucht es einfach nicht und 5G und Co. sollen nur die neuen Verträge anheizen.
Ich könnte hier daheim z.B. 100Mdingsbums für nur 3 Euro mehr haben. Brauche ich aber nicht und bleibe bei meinen 50Mdingsbums. Läuft 1a, mehr wird nicht gebraucht und wer weiß was nach einer Umstellung ist.
Na, dann wird ja wenigstens eine Baustelle abgebaut, bei Vodafone
Was alles unter 5G läuft…
Hauptsache Buzzwords aber nichts funktioniert richtig.
Das ganze ist ja doch nur mehr Marketing als wirklicher Nutzen.
5G ist ja schon schnell. Es gibt nur noch viel zu viele Ecken, bei denen 5G nicht oder nur sehr schlecht vorhanden ist. Da bringt die Technologie sicherlich auch nicht viel.
Dort wo es schnell läuft, wird man als normaler User keine Unterschied von schnell zu schneller merken.
Vodafone ist hier in 19205 absolute Katastrophe…In Gebäuden besonders schlimm. Telefonieren ist wie vor 20 Jahren das ein keiner versteht. Kabel internet genauso furchtbar. Ich musste tatsächlich mal zwei Jahre mobilfunk und kabel nehmen. Ich war froh und dankbar als die 2 Jahre rum waren. Vodafone nie wieder! Da ist o2 um längen besser…
Sie sollten besser mal zusehen, das in Berlin und rund um Berlin überhaupt telefoniert werden kann.
Eine einzige Katastrophe
Ja, das Netz in Berlin und auf den Autobahnen ist eine Katastrophe. Auch bei Veranstaltungen gibt es keine Daten und/oder keine Telefonie wegen Überlastung.
Auch RedCap ist bisher nicht verfügbar nur 4G für die AWU.
Leider ist Telekom hier wesentlich weiter. Gibt immer mehr Gründe den Carrier zu wechseln.