Vodafone schaltet 5G+ bundesweit frei

Vodafone schaltet sein unter der Bezeichnung 5G+ bekanntes 5G-Echtzeitnetz jetzt bundesweit frei. Bei dem Standard handelt es sich um eine auch unter der Bezeichnung „5G Standalone“ bekannte Erweiterung des 5G-Protokolls, mit dem sich unter anderem dank einer deutlich reduzierten Latenz höhere Übertragungsgeschwindigkeiten realisieren lassen.

Für Mobilfunkkunden von Vodafone sind mit der Nutzung der zusätzlichen Leistungsstufe keine Gebühren verbunden. Wer 5G+ nutzen möchte, kann den Zugang beispielsweise in der MeinVodafone-App kostenlos freischalten.

Echtzeit-Internet vor allem für Ballungsgebiete

Allerdings dürfte sich die Verfügbarkeit von 5G+ in erster Linie auf Ballungsgebiete beschränken. Vodafone gibt zwar an, dass jetzt mehr als 16.000 von insgesamt 26.000 Mobilfunk-Stationen mit der neuen 5G-Technologie ausgestattet sind und somit mehr als 90 Prozent der Menschen 5G+ nutzen können. Diese dürften allerdings zumeist in Städten oder der näheren Umgebung wohnen. Die Technik soll nicht nur schnellere Datenübertragungsraten als gewöhnliches 5G bieten, sondern auch zusätzliche Ressourcen für die insbesondere in Ballungsräumen starke Mobilfunknutzung schaffen.

Vodafone arbeite bereits seit 2021 daran, eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur aufzubauen, bei der der für den 5G-Standalone-Ausbau hinderliche LTE-Unterbau wegfällt. Zunächst standen hier industrielle Zentren im Fokus. Inzwischen steht die Technologie ebenso für Privatkunden zur Verfügung.

Mit seiner komplett eigenständigen 5G-Infrastruktur will Vodafone nicht nur energieeffizienter arbeiten, als es bislang möglich war, sondern neben hohen Bandbreiten auch besonders niedrige Latenzzeiten von weniger als 10 Millisekunden realisieren. Dem damit nahezu in Echtzeit möglichen Datentransport verdankt die Technologie auch die Bezeichnung 5G-Echtzeitnetz. 5G+ soll sich zudem besonders für die Verwendung im Zusammenhang mit dem „Internet of Things“ und der direkten Online-Anbindung von Geräten und Gegenständen eignen.