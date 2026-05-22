Neue Alarmfunktion für wichtige Aufgaben
Erinnerungen mit Nachdruck: Mit Bordmitteln mehr erledigen
Mit iOS 26 hat Apple die Erinnerungen-App um mehrere Funktionen erweitert, die besonders bei zeitkritischen Aufgaben hilfreich sein können. Statt einer gewöhnlichen Mitteilung lassen sich einzelne Einträge nun deutlich auffälliger hervorheben. Gleichzeitig hat Apple die Möglichkeiten zum Verschieben offener Aufgaben überarbeitet und präziser gestaltet.
Die Erinnerungen-App gehört seit Jahren zum festen Bestandteil von iPhone, iPad und Mac. Zuletzt hatte Apple die Anwendung bereits um intelligente Listen, automatische Kategorisierung und eine stärkere Siri-Integration ergänzt.
Wichtige Aufgaben wie einen Wecker auslösen
Noch relativ neu ist die Möglichkeit, Erinnerungen mit einem besonders auffälligen Alarm zu versehen. Die Funktion richtet sich an Aufgaben, die nicht übersehen werden sollen, etwa Medikamente, wichtige Telefonate oder Termine mit festem Zeitfenster.
Nach der Aktivierung eines Datums und einer Uhrzeit kann eine Erinnerung als dringend markiert werden. Zum festgelegten Zeitpunkt erscheint dann nicht nur eine gewöhnliche Mitteilung auf dem Bildschirm. Stattdessen verhält sich die Erinnerung ähnlich wie ein Wecker. Der Alarmton ertönt auch dann, wenn das iPhone stummgeschaltet ist oder ein Fokusmodus aktiv wurde. Nutzer können den Hinweis vorübergehend zurückstellen oder direkt beenden.
Wer die Schlummerfunktion nicht benötigt, kann die Alarmansicht zusätzlich anpassen. Dann erscheint statt der Option zum Aufschieben eine Schaltfläche zum direkten Erledigen der Aufgabe. Die Erinnerung wird damit sofort als abgeschlossen markiert, ohne dass zunächst die App geöffnet werden muss.
Erinnerungen später erneut vorlegen
Auch beim Verschieben von Aufgaben hat Apple nachgebessert. Bereits bisher konnten Nutzer eingehende Erinnerungen per Fingerdruck um eine Stunde, bis zum Nachmittag oder auf den nächsten Tag verschieben. Das Problem dabei: Die gewählten Zeiträume waren vergleichsweise ungenau formuliert.
- Neu in iOS 26: Rückruferinnerungen per Wischgeste erstellen
Jetzt zeigt die Erinnerungen-App konkrete Uhrzeiten an. Statt einer allgemeinen Angabe wie „heute Nachmittag“ wird beispielsweise direkt angezeigt, wann die Erinnerung erneut eingeblendet wird. Dadurch lässt sich besser abschätzen, ob der vorgeschlagene Zeitpunkt tatsächlich passt.
Also, das muss ich ja hier mal loswerden:
die Apple Erinnerungen – auch in Verbindung mit Siri – sind inzwischen mein zweites Gedächtnis geworden!
Zusätzlich mit Unterstützung von Kurzbefehlen, wie bspw. das Verschieben von offenen Erinnerungen auf den nächsten oder übernächsten Tag.
Oder die schnelle Eingabe von Erinnerungen mit vorgefertigten meistgenutzten Zeiteinträgen…
Meine Tagesorganisation kann ich mir ohne das alles nicht mehr vorstellen ^^
+1
Absolut. Völlig unterschätzt diese App. Anfangs habe ich nur die „heute“ Ansicht genutzt. Als ich die Möglichkeiten der Spaltenansicht entdeckt hatte, war ich überrascht, wie strukturiert man hier auch langfristig planen und nachhalten kann.
hier herrscht Konsens
Wo kann ich erledigt markieren im Wecker aktivieren? Finde das nicht
Einstellungen > Apps > Erinnerungen > Dringende Erinnerungen
Und wo kann ich die Weckerfunktion aktivieren? Ich habe beim Erstellen der Erinnerung nur drei Prios und kein „dringend“.
‚Dringende Erinnerungen‘ zeigt es bei mir nicht an.
Plus erinnerungen mit kurzbefehl an bestimmten orten, zum beispiel wenn man zu hause ankommt
Finde die App im Alltag auch extrem nützlich. Auch im Zusammenspiel mit der Darstellung und Abhaken im Widget. Beim Alarm find ich persönlich die Darstellung etwas überzogen… Aber grundsätzlich eben top
Mir wäre schon geholfen, wenn tägliche Erinnerungen, nach der Zeitumstellung, auch die Stunde mit berücksichtigen würden. Habe z.B. für 16:30 Uhr eine tgl. Erinnerung, die seit Umstellung 17:30 Uhr erst erscheint. (Zeitzone ist auf Automatisch)
Ich nutze Sorted3 dafür. Mit Siri aber auch öfter mal die Erinnerungen App.
Bekommt man es irgendwie über Siri hin, dass sie eine Erinnerung als dringend einrichtet? Dies muss ich im Nachhinein immer noch mal selbst aktivieren…