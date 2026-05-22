Erinnerungen mit Nachdruck: Mit Bordmitteln mehr erledigen

Mit iOS 26 hat Apple die Erinnerungen-App um mehrere Funktionen erweitert, die besonders bei zeitkritischen Aufgaben hilfreich sein können. Statt einer gewöhnlichen Mitteilung lassen sich einzelne Einträge nun deutlich auffälliger hervorheben. Gleichzeitig hat Apple die Möglichkeiten zum Verschieben offener Aufgaben überarbeitet und präziser gestaltet.

Die Erinnerungen-App gehört seit Jahren zum festen Bestandteil von iPhone, iPad und Mac. Zuletzt hatte Apple die Anwendung bereits um intelligente Listen, automatische Kategorisierung und eine stärkere Siri-Integration ergänzt.

Wichtige Aufgaben wie einen Wecker auslösen

Noch relativ neu ist die Möglichkeit, Erinnerungen mit einem besonders auffälligen Alarm zu versehen. Die Funktion richtet sich an Aufgaben, die nicht übersehen werden sollen, etwa Medikamente, wichtige Telefonate oder Termine mit festem Zeitfenster.

Nach der Aktivierung eines Datums und einer Uhrzeit kann eine Erinnerung als dringend markiert werden. Zum festgelegten Zeitpunkt erscheint dann nicht nur eine gewöhnliche Mitteilung auf dem Bildschirm. Stattdessen verhält sich die Erinnerung ähnlich wie ein Wecker. Der Alarmton ertönt auch dann, wenn das iPhone stummgeschaltet ist oder ein Fokusmodus aktiv wurde. Nutzer können den Hinweis vorübergehend zurückstellen oder direkt beenden.

Wer die Schlummerfunktion nicht benötigt, kann die Alarmansicht zusätzlich anpassen. Dann erscheint statt der Option zum Aufschieben eine Schaltfläche zum direkten Erledigen der Aufgabe. Die Erinnerung wird damit sofort als abgeschlossen markiert, ohne dass zunächst die App geöffnet werden muss.

Erinnerungen später erneut vorlegen

Auch beim Verschieben von Aufgaben hat Apple nachgebessert. Bereits bisher konnten Nutzer eingehende Erinnerungen per Fingerdruck um eine Stunde, bis zum Nachmittag oder auf den nächsten Tag verschieben. Das Problem dabei: Die gewählten Zeiträume waren vergleichsweise ungenau formuliert.

Neu in iOS 26: Rückruferinnerungen per Wischgeste erstellen

Jetzt zeigt die Erinnerungen-App konkrete Uhrzeiten an. Statt einer allgemeinen Angabe wie „heute Nachmittag“ wird beispielsweise direkt angezeigt, wann die Erinnerung erneut eingeblendet wird. Dadurch lässt sich besser abschätzen, ob der vorgeschlagene Zeitpunkt tatsächlich passt.