Virtuelles Ringlicht: Apple bringt „Edge Light“ wohl aufs iPhone

Apple könnte eine vom Mac bekannte Videofunktion auf das iPhone übertragen. Im Release Candidate von iOS 27 finden sich Hinweise auf „Edge Light“. Die Funktion nutzt den Rand des Displays als virtuelle Videoleuchte und scheint zunächst für das neue iPhone Duo vorbereitet zu werden.

Das Edge Light sollte auch auf dem normalen iPhone funktionieren.

Entdeckt wurden die Hinweise vom Entwickler „pdfu“, der in den vergangenen Wochen bereits mehrere noch nicht freigeschaltete Funktionen in Apples Systemen aufgespürt hatte. Demnach ist Edge Light im Code von iOS 27 hinter einer Gerätekennung versteckt, die auf das iPhone Duo verweist.

Displayrahmen dient als Lichtquelle

Auf dem Mac steht Edge Light bereits seit macOS 26.2 zur Verfügung. Bei Videogesprächen wird dort ein heller Rahmen rund um das Display eingeblendet, der das Gesicht bei schlechten Lichtverhältnissen gleichmäßiger ausleuchtet. Apple beschreibt die Funktion selbst als eine Art virtuelles Ringlicht.

Die Helligkeit lässt sich über die Breite des eingeblendeten Rahmens regulieren. Zusätzlich kann die Farbtemperatur angepasst werden, sodass das Licht wärmer oder kühler wirkt. Auf neueren Macs kann sich Edge Light bei wenig Umgebungslicht sogar automatisch einschalten. Apple beschreibt die Mac-Funktion hier ausführlich.

Edge Light is coming to iPhone. iOS 27 RC gates the feature behind a device subtype that points to iPhone Duo. The color temperature setting isn’t fully implemented. https://t.co/dc4pQmikJc — pdfu (@itspdfu) September 10, 2026

iPhone Duo bietet besonders viel Leuchtfläche

Auf dem iPhone dürfte Edge Light grundsätzlich ähnlich funktionieren. Ein bereits gezeigter Simulator-Test zeigt Einstellungen für Helligkeit und Farbtemperatur. Gerade auf dem iPhone Duo wäre der Einsatz naheliegend: Das aufgeklappte 7,6-Zoll-Display bietet deutlich mehr Fläche als ein klassisches iPhone und könnte insbesondere bei Videoanrufen im Dunkeln tatsächlich für zusätzliche Ausleuchtung sorgen.

Noch ist die Funktion allerdings nicht fertig. Die Einstellung der Farbtemperatur soll im aktuellen iOS-27-Code nur teilweise umgesetzt sein. Zudem ist unklar, ob Edge Light bereits zum Verkaufsstart des iPhone Duo am 23. Oktober aktiviert wird oder erst mit einem späteren Update folgt.

Ebenso offen bleibt, ob Apple die Funktion langfristig auch auf klassische iPhone-Modelle ausweitet. Technisch spricht wenig dagegen, der bislang gefundene Gerätefilter weist jedoch zunächst ausdrücklich auf das iPhone Duo hin.