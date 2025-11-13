iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 783 Artikel

Anpassungen in Systemapps und neue Gestaltungselemente

Neu in iOS 26.2: Beta 2 mit viel flüssigeren Liquid-Glass-Animationen
Artikel auf Mastodon teilen.
51 Kommentare 51

Apple treibt die Entwicklung von iOS 26.2 weiter voran und hat in der Nacht zum Donnerstag die zweite Testversion mit mehreren Funktionsupdates für zentrale Systembereiche unter registrierten Entwicklern verteilt.
Wasserwaage

Die Maßband-App erhält einen überarbeiteten Aufbau. Die integrierte Wasserwaage nutzt nun das sogenannte „Liquid Glass“-Design, das in iOS 26 an vielen Stellen sichtbar ist. Auch das Öffnen von Menüs wirkt flüssiger. Die Animationen reagieren schneller und setzen Eingaben klarer um.

In CarPlay können Nutzer angeheftete Konversationen in der Nachrichten-App nun vollständig ausblenden, was vor allem bei häufig genutzten Fahrzeugprofilen für mehr Übersicht sorgt.

Mehr Liquid Glass: An vielen Stellen im System wurden die Animationen verbessert

Verbesserungen bei Diensten und Warnfunktionen

Parallel zu den optischen Änderungen passt Apple mehrere Dienste an. Der Schlafscore erhält neue Kategorien. Die bisherige höchste Bewertung wurde ersetzt, und die Kriterien wurden enger gefasst. Dies folgt Rückmeldungen, dass die bisherigen Werte zu großzügig ausgelegt waren.

Sleep Score

Mit iOS 26.2 startet außerdem die Unterstützung der Live Übersetzung über AirPods in Ländern der Europäischen Union. Voraussetzung ist ein kompatibles Modell und eine aktuelle Systemversion.

Die Podcasts App profitiert von automatischen Kapiteln, die per KI erstellt werden. Verweise auf erwähnte Inhalte sowie Links zu anderen Sendungen können ebenfalls automatisch eingefügt werden.

Podcast Kapitel

Neuer Selfie-Modus auf dem Mac

Für macOS 26 Tahoe kündigt Apple die Funktion Edge Light an. Die Beleuchtung des Displays wird genutzt, um eine Art Bildschirm Ringlicht für Videokonferenzen zu erzeugen.

Edge Light

Auf dem iPhone erweitert iOS 26.2 die Gestaltungsmöglichkeiten des Sperrbildschirms. Die Transparenz des Uhrenwidgets lässt sich nun für jede Schriftart anpassen.

Die Erinnerungen App kann dringende Hinweise künftig mit einem Alarm unterstreichen. Diese Alarme haben Vorrang vor Fokusprofilen und dringen auch durch aktive Einschränkungen hindurch.

Uebersetzung Alarm Scaled
13. Nov. 2025 um 09:09 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    51 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Das sind die modernen Innovationen von heute- es ist nur noch lächerlich!!

    Antworten Melden

  • Das hätte alles zum Release von 26.0 fertig sein müssen sorry

    Antworten Melden

  • Ja endlich flüssiger. Hoffe auch das es stabiler läuft.

    Antworten Melden
  • Thomas L Gutberlet

    Es sieht nach wie vor fürchterlich aus… hab bei allen meinen Geräten die Funktion „Transparenz reduzieren“ ausgewählt. Sonst ist das vom Kontrast eine Katastrophe

    Antworten Melden

  • Schon traurig wenn es auf High End Geräten mit entsprechenden Prozessoren im Menü ruckelt … Apple, wo bist Du nur hingekommen …

    Antworten Melden

  • Vielleicht noch gut zu ergänzen:

    Edge Light is supported on all Mac models with Apple Silicon. However, if you have a Mac launched in 2024 or later, you can opt in to have the feature turned on automatically when your Mac detects you’re in a dark environment. It’s also supported on the Studio Display when connected to an Apple Silicon-powered Mac. It also works with external cameras.

    Antworten Melden

  • Gibt es nicht auch einen neuen Menüeintrag in den Einstellungen, für iCloud?

    Antworten Melden

  • Könnte es sein, dass die Softwarezyklen einfach zu kurz sind? Vielleicht wäre es mal an der Zeit, statt jedem Jahr eine neue Version auf den Markt zu werfen, einen längeren Zyklus zu wählen, die Software wirklich vollständig bereitzustellen und das dann wirklich nur noch kleine Updates notwendig sind.

    Antworten Melden

  • Fürchterlich. Sind wir wieder bei Flash? Es gab da mal einen Mann bei Apple der es verstanden hatte, dass weniger mehr ist. Einfachheit. Jetzt kommen die mit übertriebenen Animationen die kein Mensch braucht. Ich hasse diese Art von Animationen weil es mich in meiner Effizienz nur ausbremst. Hasse es schon bei Siri wenn man sie startet und erstmal die Animation abwarten muss ehe man mit seinem Anliegen loslegen kann. Zu oft presche ich vor und werde dann mitten im Satz ausgebremst weil sie endlich aufgewacht ist und für mich nicht ersichtlich ist, ob das aufwachen so lange gedauert hat weil mein iPhone 11 zu alt/langsam ist um diese Animation abzuspielen, meine Internetverbindung zu langsam ist oder weil Apple grundsätzlich erstmal Bling Bling machen muss. Ich hasse es so sehr und jetzt setzen die noch einen drauf. Wann hört das endlich mal auf und die besinnen sich mal auf deren Kernkompetenzen. Wenn ich Kindergarten will kaufe ich mir ein Gerät von Tchibo & Co! Apple, lasst es!

    Antworten Melden

    • Bitte antizipiere Deine Meinung nicht auf „alle Menschen“. So wie Dir das Liquid Glas Design missfällt, so sehr gefällt es mir.

      Endlich was Neues, endlich etwas trauen was das angestaubte Design anging. Ich bin sehr happy damit.

      Antworten Melden

      • > , so sehr gefällt es mir.
        Ach Du bist das …

      • Californiasun86

        Nein, mir gefällt es auch. Was stimmt mit euch nicht nur weil es euch nicht gefällt, gleich zu unterstellen „braucht kein Mensch“.

    • Ich verstehe das! Auch für mich im geschäftlichen Alltag ist das neue Layout alles andere als zweckmäßig. Animierte Spielereien sind ja mal ganz nett, aber für ein effizientes konzentriertes Arbeiten unbrauchbar.

      Antworten Melden
    • Antworten Melden

    • Rucklige Animationen gab es auch schon früher. Ich erinnere mich an die ersten iPhones (2g und 3G), Coverflow war kam benutzbar, Druck auf Homebutton und du konntest die Frames zählen. iOS 7 war ebenfalls ganz schlimm am Anfang. Wurde erst mit iOS 8 besser. Unendliche Ruckler drin, es war in manchen Situationen kaum benutzbar. MacOS damals auch ganz schlimm. Prozessor oft auf Volllast, nur bei Animationen. Auch damals war nicht alles besser.

      Antworten Melden

      • Darum hatte ich damals einen Jailbreak und alle Animationen auf NULL/AUS gestellt. Es war ein Segen. Alles plötzlich so erwachsen schnell und ohne Firlefanz.

    • Hab parallel auch Android-Handys. Was ich da als erstes abschalte sind die Animationsverzögerungen in der UI (zu finden unter den Developer-Optionen). Wenn ich schöne Animationen sehen will, schaue ich mir Zeichentrickfilme an.

      Antworten Melden

  • Sie sollten endlich mal den Suchen Bug im Kalender reparieren. Unglaublich das das immer noch nicht wieder funktioniert!

    Antworten Melden

  • Einfach traurig….heutzutage sind „neues Optik einer Software“ oder „neue Emojis“ eine Weltneuheit.

    Antworten Melden

  • In Zeiten, wo im Fokus der Berichterstattungen ständig sowas wie liquid glass oder Selfie-Modus steht, kann man wahrlich nicht mehr von Innovation und Entwicklung reden! Traurig, aber es einfach nur noch albern, was die Konzerne versuchen und zu verkaufen

    Antworten Melden

  • Ich immer wieder Probleme mit der Tastatur, ghost eingaben und falsche Tasten werden erkannt. Wird in der neuen Version hoffentlich mal gefixt.

    Antworten Melden

  • Naja, gut und schön, aber mein iPhone14Pro ist mit ios26.1 schon schwer am stottern…

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42783 Artikel in den vergangenen 6648 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven