Anpassungen in Systemapps und neue Gestaltungselemente
Neu in iOS 26.2: Beta 2 mit viel flüssigeren Liquid-Glass-Animationen
Apple treibt die Entwicklung von iOS 26.2 weiter voran und hat in der Nacht zum Donnerstag die zweite Testversion mit mehreren Funktionsupdates für zentrale Systembereiche unter registrierten Entwicklern verteilt.
Die Maßband-App erhält einen überarbeiteten Aufbau. Die integrierte Wasserwaage nutzt nun das sogenannte „Liquid Glass“-Design, das in iOS 26 an vielen Stellen sichtbar ist. Auch das Öffnen von Menüs wirkt flüssiger. Die Animationen reagieren schneller und setzen Eingaben klarer um.
In CarPlay können Nutzer angeheftete Konversationen in der Nachrichten-App nun vollständig ausblenden, was vor allem bei häufig genutzten Fahrzeugprofilen für mehr Übersicht sorgt.
Mehr Liquid Glass: An vielen Stellen im System wurden die Animationen verbessert
Verbesserungen bei Diensten und Warnfunktionen
Parallel zu den optischen Änderungen passt Apple mehrere Dienste an. Der Schlafscore erhält neue Kategorien. Die bisherige höchste Bewertung wurde ersetzt, und die Kriterien wurden enger gefasst. Dies folgt Rückmeldungen, dass die bisherigen Werte zu großzügig ausgelegt waren.
Mit iOS 26.2 startet außerdem die Unterstützung der Live Übersetzung über AirPods in Ländern der Europäischen Union. Voraussetzung ist ein kompatibles Modell und eine aktuelle Systemversion.
Die Podcasts App profitiert von automatischen Kapiteln, die per KI erstellt werden. Verweise auf erwähnte Inhalte sowie Links zu anderen Sendungen können ebenfalls automatisch eingefügt werden.
Neuer Selfie-Modus auf dem Mac
Für macOS 26 Tahoe kündigt Apple die Funktion Edge Light an. Die Beleuchtung des Displays wird genutzt, um eine Art Bildschirm Ringlicht für Videokonferenzen zu erzeugen.
Auf dem iPhone erweitert iOS 26.2 die Gestaltungsmöglichkeiten des Sperrbildschirms. Die Transparenz des Uhrenwidgets lässt sich nun für jede Schriftart anpassen.
Die Erinnerungen App kann dringende Hinweise künftig mit einem Alarm unterstreichen. Diese Alarme haben Vorrang vor Fokusprofilen und dringen auch durch aktive Einschränkungen hindurch.
Der Schlafscore sieht dadurch einfach unscharf aus.
+1 und leider mit der aktuellen Beta ist CarPlay ziemlich unbrauchbar geworden. Permant Freezes oder komplette Abbrüche – sorry für OT
Bitte nicht während der Fahrt schlafen :)
Nicht nur der Schlafscore ich finde es an vielen Stellen einfach unscharf auch die Icons.
Zeit für ne Brille.
Was genau ist denn unscharf?
Durch den farbigen Schatten wirkt das ganze unscharf. Ist aber nur eine optische Täuschung. Schau dir einfach die Bilder von der Watch oben im Text an…
Das sind die modernen Innovationen von heute- es ist nur noch lächerlich!!
Aha. Danke für den qualifizierten Kommentar.
Was ist an Deinem qualifizierter?
Slow mo: und was an deinem? ;)
Dann schlag doch mal eine Innovation vor, ich meine, so eine richtige hardwaremäßige. Was fehlt noch?
Hier mal vier:
1) Sinnvoller Schlafscore. 5h regelmäßiger Schlaf zur gleichen Zeit ohne Unterbrechungen – Bäm 97%. LOL
2) Sinnvolle AI Integration, die auch dem Wort Sprachassistent würdig sind
3) SeifenblasenOS Fixed
4) Nicht jedes Jahr das Batterietheater bei Updates oder gar das warten auf die .1 Version, damit es halbwegs stimmt bei den Verkaufspreisen. Wir reden hier von einer Milliarden-Firma
Jupp, es ist nur noch peinlich. Aber ein Sprachassistenten kriegen die nicht mehr hin.
Das hätte alles zum Release von 26.0 fertig sein müssen sorry
Du musst dich dafür nicht entschuldigen, sehen viele andere User genauso :)
iOS 7 war auch nicht fertig und wurde zich jahre lang weiterentwickelt.
Ich würde Liquid Glas gerne komplett abschalten und wieder zu dem alten Design zurückkehren.
Das mag ich über Android: Design gefällt nicht? – Einfach ein anderes auswählen.
einfach wechseln
+1
Ja endlich flüssiger. Hoffe auch das es stabiler läuft.
Es sieht nach wie vor fürchterlich aus… hab bei allen meinen Geräten die Funktion „Transparenz reduzieren“ ausgewählt. Sonst ist das vom Kontrast eine Katastrophe
+ 1 !
Ab zum Augenarzt
Schon traurig wenn es auf High End Geräten mit entsprechenden Prozessoren im Menü ruckelt … Apple, wo bist Du nur hingekommen …
Keiner sagt, das es ruckelt.
Doch, ich.
Und wer lesen will/kann, der weiß, dass es nicht nur mir so geht.
@luki Lies nochmal den Artikel.
Aber was hat „schlechte bzw. Nicht optimierte Programmierung“ mit „top Hardware“ zu tun? Soll jetzt die komplette Rechenleistung auf die Desktop-Visualisierung genutzt werden? Oder der Akkuverbrauch für sowas steigen?
Das eine hängt doch mit dem anderen zusammen. Wenn man es sauber programmiert dann reicht die Leistung aus. Sieht man ja auch daran dass es mit Updates besser wird.
Vielleicht noch gut zu ergänzen:
Edge Light is supported on all Mac models with Apple Silicon. However, if you have a Mac launched in 2024 or later, you can opt in to have the feature turned on automatically when your Mac detects you’re in a dark environment. It’s also supported on the Studio Display when connected to an Apple Silicon-powered Mac. It also works with external cameras.
Gibt es nicht auch einen neuen Menüeintrag in den Einstellungen, für iCloud?
Könnte es sein, dass die Softwarezyklen einfach zu kurz sind? Vielleicht wäre es mal an der Zeit, statt jedem Jahr eine neue Version auf den Markt zu werfen, einen längeren Zyklus zu wählen, die Software wirklich vollständig bereitzustellen und das dann wirklich nur noch kleine Updates notwendig sind.
Sag das mal den Aktionären, wenn gleichzeitig die Konkurrenz weiterhin einen yearly cycle hat
Was ist nicht vollständig? Jedes OS System entwickelt sich weiter. War bei ios 7 exakt das gleiche.
Ich denke die Zyklen passen schon. Nur sollte man mehr Zeit ins Testen investieren und nicht alles auf die Beta-Tester und User abwälzen
Fürchterlich. Sind wir wieder bei Flash? Es gab da mal einen Mann bei Apple der es verstanden hatte, dass weniger mehr ist. Einfachheit. Jetzt kommen die mit übertriebenen Animationen die kein Mensch braucht. Ich hasse diese Art von Animationen weil es mich in meiner Effizienz nur ausbremst. Hasse es schon bei Siri wenn man sie startet und erstmal die Animation abwarten muss ehe man mit seinem Anliegen loslegen kann. Zu oft presche ich vor und werde dann mitten im Satz ausgebremst weil sie endlich aufgewacht ist und für mich nicht ersichtlich ist, ob das aufwachen so lange gedauert hat weil mein iPhone 11 zu alt/langsam ist um diese Animation abzuspielen, meine Internetverbindung zu langsam ist oder weil Apple grundsätzlich erstmal Bling Bling machen muss. Ich hasse es so sehr und jetzt setzen die noch einen drauf. Wann hört das endlich mal auf und die besinnen sich mal auf deren Kernkompetenzen. Wenn ich Kindergarten will kaufe ich mir ein Gerät von Tchibo & Co! Apple, lasst es!
1+
Bitte antizipiere Deine Meinung nicht auf „alle Menschen“. So wie Dir das Liquid Glas Design missfällt, so sehr gefällt es mir.
Endlich was Neues, endlich etwas trauen was das angestaubte Design anging. Ich bin sehr happy damit.
> , so sehr gefällt es mir.
Ach Du bist das …
Nein, mir gefällt es auch. Was stimmt mit euch nicht nur weil es euch nicht gefällt, gleich zu unterstellen „braucht kein Mensch“.
Ich verstehe das! Auch für mich im geschäftlichen Alltag ist das neue Layout alles andere als zweckmäßig. Animierte Spielereien sind ja mal ganz nett, aber für ein effizientes konzentriertes Arbeiten unbrauchbar.
So viel „Hass“ und das bei einem Telefon…
Rucklige Animationen gab es auch schon früher. Ich erinnere mich an die ersten iPhones (2g und 3G), Coverflow war kam benutzbar, Druck auf Homebutton und du konntest die Frames zählen. iOS 7 war ebenfalls ganz schlimm am Anfang. Wurde erst mit iOS 8 besser. Unendliche Ruckler drin, es war in manchen Situationen kaum benutzbar. MacOS damals auch ganz schlimm. Prozessor oft auf Volllast, nur bei Animationen. Auch damals war nicht alles besser.
Darum hatte ich damals einen Jailbreak und alle Animationen auf NULL/AUS gestellt. Es war ein Segen. Alles plötzlich so erwachsen schnell und ohne Firlefanz.
Hab parallel auch Android-Handys. Was ich da als erstes abschalte sind die Animationsverzögerungen in der UI (zu finden unter den Developer-Optionen). Wenn ich schöne Animationen sehen will, schaue ich mir Zeichentrickfilme an.
Sie sollten endlich mal den Suchen Bug im Kalender reparieren. Unglaublich das das immer noch nicht wieder funktioniert!
Einfach traurig….heutzutage sind „neues Optik einer Software“ oder „neue Emojis“ eine Weltneuheit.
In Zeiten, wo im Fokus der Berichterstattungen ständig sowas wie liquid glass oder Selfie-Modus steht, kann man wahrlich nicht mehr von Innovation und Entwicklung reden! Traurig, aber es einfach nur noch albern, was die Konzerne versuchen und zu verkaufen
Ich immer wieder Probleme mit der Tastatur, ghost eingaben und falsche Tasten werden erkannt. Wird in der neuen Version hoffentlich mal gefixt.
Naja, gut und schön, aber mein iPhone14Pro ist mit ios26.1 schon schwer am stottern…