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Schlafphasen im Smarthome

Schlafdaten für Automationen: Home Assistant erweitert Apple Health
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Home Assistant legt wenige Tage nach dem umfangreichen Update auf Version 2026.9.0 noch einmal nach. Die jetzt verfügbare Version 2026.9.1 erweitert vor allem die experimentelle Apple-Health-Anbindung und kann erstmals detaillierte Schlafdaten aus der Health-App an die eigene Home-Assistant-Installation weiterreichen.

Home Assistant Apple Watch

Home Assistant hat schon einige Funktionen für die Apple Watch.

Sechs neue Schlafsensoren

Die Apple-Health-Sensoren werden weiterhin unter „Labs“ geführt und müssen ausdrücklich aktiviert werden. Neu hinzugekommen sind Werte für die gesamte Schlafdauer sowie die Zeit im Bett. Zusätzlich lassen sich die von Apple Health erfassten Schlafphasen Wach, Kernschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf als eigene Sensoren verwenden.

Die Entwickler berücksichtigen dabei jeweils die letzte Nacht und fassen dafür den Zeitraum von 18 Uhr bis 18 Uhr des folgenden Tages zusammen. Werden Schlafdaten von mehreren Quellen – etwa Apple Watch und einer weiteren App – geliefert, sollen überlappende Zeiträume nicht doppelt gezählt werden.

Home Assistant

Damit werden auch interessante Automationen möglich. Home Assistant könnte beispielsweise Licht, Heizung oder Rollläden abhängig davon steuern, ob die letzte Nacht besonders kurz ausgefallen ist. Welche Gesundheitsdaten freigegeben werden, entscheidet ihr weiterhin über Apples Health-Berechtigungen.

Apple Watch wird eigenes Gerät

Auch die Apple Watch wird mit dem Update eigenständiger. Sie kann nun separat bei Home Assistant registriert werden und ihren Akkustand als eigenen Sensor bereitstellen. Die Watch-Sensoren müssen direkt in den Einstellungen auf der Uhr freigeschaltet werden.

Weitere Änderungen betreffen die mit Version 2026.9 eingeführten Widgets und Live-Aktivitäten. Das Energie-Widget zeigt jetzt auch Gas und Batteriespeicher an, die Darstellung in der Dynamic Island wurde erweitert und Widgets orientieren sich bei Symbolfarben und Aktionen stärker an der normalen Home-Assistant-Oberfläche. CarPlay-Aktionen bekommen zudem eine bessere Fehlerbehandlung.

Die vollständige Änderungshistorie stellt Home Assistant auf GitHub bereit. Version 2026.9.1 steht inzwischen kostenlos im App Store zum Download bereit.

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Home Assistant
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Entwickler: Nabu Casa, Inc
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11. Sep. 2026 um 12:38 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Ich migriere gerade von ioBroker rüber zu HomeAssistant und bin ziemlich angetan.
    Unser SmartHome ist ziemlich umfangreich, mit vielen Skripten / Regelungen / Automationen.
    Geht ziemlich smooth die ganze Logik mit Hilfe von Claude rüber zu ziehen.

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