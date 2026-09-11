Schlafdaten für Automationen: Home Assistant erweitert Apple Health

Home Assistant legt wenige Tage nach dem umfangreichen Update auf Version 2026.9.0 noch einmal nach. Die jetzt verfügbare Version 2026.9.1 erweitert vor allem die experimentelle Apple-Health-Anbindung und kann erstmals detaillierte Schlafdaten aus der Health-App an die eigene Home-Assistant-Installation weiterreichen.

Home Assistant hat schon einige Funktionen für die Apple Watch.

Sechs neue Schlafsensoren

Die Apple-Health-Sensoren werden weiterhin unter „Labs“ geführt und müssen ausdrücklich aktiviert werden. Neu hinzugekommen sind Werte für die gesamte Schlafdauer sowie die Zeit im Bett. Zusätzlich lassen sich die von Apple Health erfassten Schlafphasen Wach, Kernschlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf als eigene Sensoren verwenden.

Die Entwickler berücksichtigen dabei jeweils die letzte Nacht und fassen dafür den Zeitraum von 18 Uhr bis 18 Uhr des folgenden Tages zusammen. Werden Schlafdaten von mehreren Quellen – etwa Apple Watch und einer weiteren App – geliefert, sollen überlappende Zeiträume nicht doppelt gezählt werden.

Damit werden auch interessante Automationen möglich. Home Assistant könnte beispielsweise Licht, Heizung oder Rollläden abhängig davon steuern, ob die letzte Nacht besonders kurz ausgefallen ist. Welche Gesundheitsdaten freigegeben werden, entscheidet ihr weiterhin über Apples Health-Berechtigungen.

Apple Watch wird eigenes Gerät

Auch die Apple Watch wird mit dem Update eigenständiger. Sie kann nun separat bei Home Assistant registriert werden und ihren Akkustand als eigenen Sensor bereitstellen. Die Watch-Sensoren müssen direkt in den Einstellungen auf der Uhr freigeschaltet werden.

Weitere Änderungen betreffen die mit Version 2026.9 eingeführten Widgets und Live-Aktivitäten. Das Energie-Widget zeigt jetzt auch Gas und Batteriespeicher an, die Darstellung in der Dynamic Island wurde erweitert und Widgets orientieren sich bei Symbolfarben und Aktionen stärker an der normalen Home-Assistant-Oberfläche. CarPlay-Aktionen bekommen zudem eine bessere Fehlerbehandlung.

Die vollständige Änderungshistorie stellt Home Assistant auf GitHub bereit. Version 2026.9.1 steht inzwischen kostenlos im App Store zum Download bereit.