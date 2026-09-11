Versteckt in iOS 27
iOS 27 baut die Apple-TV-Fernbedienung deutlich aus
Apple baut die integrierte Fernbedienung für Apple TV mit iOS 27 deutlich aus. Im aktuellen Release Candidate wurden zwei bislang nicht aktivierte Funktionen entdeckt, die aus der bisherigen virtuellen Siri Remote eine wesentlich umfangreichere Steuerzentrale machen könnten. Unter anderem lassen sich Apps künftig direkt vom iPhone aus auf Apple TV starten.
Die neuen Funktionen sind derzeit noch hinter sogenannten Feature-Flags versteckt. Entwickler „pdfu“ im Release Candidate von iOS 27 entdeckt und konnte die Funktionen anschließend bereits aktivieren und demonstrieren.
Apps direkt vom iPhone aus starten
In der oberen rechten Ecke der Remote-Oberfläche findet sich ein neues Symbol mit vier Quadraten. Ein Tipp darauf öffnet eine Übersicht der auf Apple TV installierten Apps. Netflix, YouTube, Disney+ und andere Anwendungen können damit direkt auf dem Fernseher gestartet werden, ohne zunächst auf dem Apple TV zum entsprechenden Symbol navigieren zu müssen.
Damit entfernt sich Apples Software-Fernbedienung erstmals deutlich vom Vorbild der physischen Siri Remote. Bisher bildet die iPhone-Version im Wesentlichen deren Tasten und Touchfeld nach. Der App-Starter nutzt dagegen gezielt den Bildschirm des iPhones als zusätzliche Bedienoberfläche.
Top Shelf landet auf der Fernbedienung
Eine zweite Neuerung betrifft die sogenannte Top Shelf. Wischt man vom oberen Rand des Touchfelds nach unten, erscheinen direkt auf dem iPhone Inhalte der aktuell ausgewählten Apple-TV-App. Dazu können beispielsweise angefangene Serien, Filme aus der Merkliste oder empfohlene Inhalte gehören. Ein Antippen soll die entsprechende Wiedergabe direkt auf Apple TV starten.
Apple TV Remote is about to get a lot more useful.
iOS 27 RC introduces a refreshed design and two new features, both currently hidden behind feature flags:
1. An app launcher to open apps on your Apple TV.
2. Top Shelf content from the selected app on your Apple TV, with Continue Watching as a fallback.
— pdfu (@itspdfu) September 9, 2026
Schon mit der ersten Vorabversion von iOS 27 hatte Apple die Remote-Funktion wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die Fernbedienung lässt sich nun erneut als eigenständiges Symbol auf dem Home-Bildschirm und in der App-Mediathek ablegen. 2020 hatte Apple die separate Remote-App aus dem App Store entfernt und die Funktion vollständig ins Kontrollzentrum verlagert.
Hinweis auf neues Apple TV?
9to5Mac wertet die verstärkte Aufmerksamkeit für die Software-Fernbedienung auch als mögliches Indiz für neue Apple-TV-Hardware. Bereits zuvor waren Hinweise auf eine überarbeitete Siri Remote aufgetaucht. Ein neues Apple TV 4K wird für den weiteren Herbst erwartet.
Ob Apple App-Starter und Top Shelf bereits mit der finalen Version von iOS 27 freischaltet, ist allerdings noch offen. Da beide Funktionen im aktuellen Release Candidate weiterhin deaktiviert sind, könnten sie auch erst mit einem späteren Update folgen.
Da kommt keins mehr. Ich habe nur nach dem Apple Event jetzt den Google Streamer bestellt. Lasse mich nicht weiter vertrösten. Mein Apple TV 4K 1.Generation ist seit April kaputt und schon davor habe ich auf eine neue Version gewartet. Auch habe ich die 4 HomePod minis jetzt durch Googles Home Speaker ersetz. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Wie Gemini darauf läuft ist einfach nur wow! Apple braucht mir zu oft zu lange und zu lange verlassen die neuen Sachen dann die Gerüchteküche nicht. Da ich eh schon immer Mischbetrieb aus iOS, iPadOS, und einem Android Firmenhandy fahre, war der Wechsel im Smart Home-Bereich jetzt echt kein Ding. Die Lampen und Thermostate, welche ich habe, können eh alle Matter.
Na wenn du meinst und dann ärgerst du dich, wenn doch eins kommt.
Kann man Gemini irgendwie mit HomeAssistant verbinden und das gut nutzen?
Will meine Amazon Geräte los werden. Ist nicht auszuhalten wie dumm Alexa mittlerweile ist.
Aber möchte nicht vom Regen in die Traufe ;)
Dank dir.
Gruß
derMitch
Niemand hat Dich vertröstet. Die Gerüchte besagen, dass das neue Apple TV und die neuen HomePod Mini in Kürze, aber auf jeden Fall noch bis Jahresende kommen. Knackpunkt ist die Unterstützung von Siri AI und was das dann für uns in der EU bedeutet.
@ gewappnet
Was soll es denn für die EU bedeuten? tvOS ist kein Gatekeeper.
Gatekeeper, aha. Sehr gut.
Damit Siri AI in der EU auf das Apple TV kommt, muss das Gerät über eine entsprechend taugliche CPU verfügen. Das wäre dann mindestens die vom iPhone 15 Pro. Das wäre ein ungewöhnlich aktueller Prozessor für ein Apple TV. Daher würde ich nicht darauf wetten. Viel eher wird es, wahrscheinlich genauso wie die HomePods, auf ein gekoppeltes iPhone zurückgreifen. Dann wird es das in der EU genauso wenig bekommen wie die Apple Watch.
Was ich sehr interessant finde, dass anscheinend ein Surround-Sound-System mit vier HomePods kommen soll. Apple nimmt nun hoffentlich sein Home mit Apple TV und HomePods etwas ernster.
Oh ja… Vier Homepods. Wahrscheinlich dann auch nur für dazu neu rausgebrachte Homepods die dann statt 399€ gleich 499€ kosten werden. Was dann bei vier Homepods fast 2000€ machen würde… ws ich dafür bekomme von anderen Herstellern…
Der war gut.
Das ist zwar nett aber hier zur Miete hätte ich dann die Nachbarn ständig vor der Tür stehen. Dann doch liber in AirPods Max investieren.
Komisch, bei mir ist noch alles beim alten?
Du brauchst ja auch iOS 27.
Schade, dass du es beim lesen des Artikels es nicht einmal zum zweiten Absatz geschafft hast.
Ich habe die Option auch nicht.
Warum so dumme Antworten? Natürlich bin ich auch 27, sonst hätte ich nicht geschrieben..man oh man
Mea Culpa, das „Die neuen Funktionen sind derzeit noch hinter sogenannten Feature-Flags versteckt. Entwickler „pdfu“ im Release Candidate von iOS 27 entdeckt und konnte die Funktionen anschließend bereits aktivieren und demonstrieren.“ habe ich tatsächlich überlesen. Tut mir leid!
Neuer ATV…. bitte… ich schieb die Investition jetzt so lange schon und manchmal ist die zähe Bedienung ein grausig, weil der HD an seine Grenzen kommt. Beim HBO ganz schlimm, wenn ich da eine andere Stelle im Video springen will dauert das gerne mal 10 Sekunden
Was hat Dich,seit November 2022, gehindert, zum ATV 4K 3. Gen. zu wechseln?
Bin auch letztes Jahr vom HD auf den 4k 3. Gen. gewechselt – da waren sie noch bezahlbarer als heute (zum Glück).
Bereue das Upgrade nicht, und es kommt immer mal wieder ein „besseres“ Gerät.
Am 2. TV haben wir ein FireTV Cube (Angebot gekauft) mit unseren beiden „alten“ Echso Studios als HomeKino laufen, funktioniert ebenfalls super – ansonsten haben wir HomePod Minis im Haus, nur am HauptTV mit dem AppleTV 4K läuft ein Harman Kardon Soundstick 3 als 2.1 System (sehr gut).
Das ist nice. Wenn man zum Beispiel einen Defekt an seiner Fernbedienung hat oder sie am Ladestrom hängt, kann man es bequem übers iPhone/iPad steuern.
ich mache das nur noch übers iPhone
Du weißt schon, dass es die Fernbedienung schon länger gibt im iPhone oder?
Gruß
derMitch
Wozu so ein Zirkus? Wer braucht sowas? Und warum? Wenn ich mich vor den AppleTV setze dann liegt das iPhone auf dem Tisch oder was weiß ich wo im Haus rum… da brauche ich keine Benachrichtigungen was ich gerade auf dem Fernseher sehe! Für mich definitiv eine Verschlimmbesserung die zu mindestens ICH nicht benötige
Die Fernbedienung kann kaputtgehen, dann ist man froh über diese Möglichkeit. Vielleicht kann man dann die Benachrichtigungen auch ausschalten.
Vielleicht kommt das nächste Apple TV ja ganz OHNE Fernbedienung, oder diese muss extra erworben werden. Würde mich nicht wundern…
+1
Dafür aber reichlich teurer … one more thing … ;-)
Ich brauche es. Benutze sehr oft mein iPhone zum steuern meiner Apple TVs. Die Erweiterung zum direkten Starten der Apps finde ich sehr gut.
Ok, Boomer! ;-) Hehe Ich bin IMMER am Handy wenn ich fernsehe.
die remote am handy ist top, wenn man grad nicht aufstehen will, in die dedizierte zu holen. kann dann alles, auch tv anschalten. nur lautstärke nicht. weiss jmd wie das geht oder ob das in der neuen fassung vorgesehen ist?
Geht bei mir über die Lautstärketasten am iPhone??
Sollte am iPhone gehen. Zumindest wenn richtig angeschlossen oder gar HomePods in Betrieb sind ….
Also macht die Apple TV App es jetzt bald dasselbe, wie die Fire TV App für den Fire TV Stick die das schon seit langen kann. Ist praktisch und bequem.
Bei mir funzt erstaunlicherweise die originale Panasonic-Fernbedienung am Apple TV mit allen gewünschten Tasten ( Cursor, Zurück , OK etc. )
Das funktioniert dank CEC über HDMI für alle an den Fernsehen angeschlossen Geräten seit Jahren
Naja, aufgrund von HDMI CEC ist das gar nicht so verwunderlich. Das ist schließlich die Idee.