iOS 27 baut die Apple-TV-Fernbedienung deutlich aus

Apple baut die integrierte Fernbedienung für Apple TV mit iOS 27 deutlich aus. Im aktuellen Release Candidate wurden zwei bislang nicht aktivierte Funktionen entdeckt, die aus der bisherigen virtuellen Siri Remote eine wesentlich umfangreichere Steuerzentrale machen könnten. Unter anderem lassen sich Apps künftig direkt vom iPhone aus auf Apple TV starten.

Die neuen Funktionen sind derzeit noch hinter sogenannten Feature-Flags versteckt. Entwickler „pdfu“ im Release Candidate von iOS 27 entdeckt und konnte die Funktionen anschließend bereits aktivieren und demonstrieren.

Apps direkt vom iPhone aus starten

In der oberen rechten Ecke der Remote-Oberfläche findet sich ein neues Symbol mit vier Quadraten. Ein Tipp darauf öffnet eine Übersicht der auf Apple TV installierten Apps. Netflix, YouTube, Disney+ und andere Anwendungen können damit direkt auf dem Fernseher gestartet werden, ohne zunächst auf dem Apple TV zum entsprechenden Symbol navigieren zu müssen.

Damit entfernt sich Apples Software-Fernbedienung erstmals deutlich vom Vorbild der physischen Siri Remote. Bisher bildet die iPhone-Version im Wesentlichen deren Tasten und Touchfeld nach. Der App-Starter nutzt dagegen gezielt den Bildschirm des iPhones als zusätzliche Bedienoberfläche.

Top Shelf landet auf der Fernbedienung

Eine zweite Neuerung betrifft die sogenannte Top Shelf. Wischt man vom oberen Rand des Touchfelds nach unten, erscheinen direkt auf dem iPhone Inhalte der aktuell ausgewählten Apple-TV-App. Dazu können beispielsweise angefangene Serien, Filme aus der Merkliste oder empfohlene Inhalte gehören. Ein Antippen soll die entsprechende Wiedergabe direkt auf Apple TV starten.

Apple TV Remote is about to get a lot more useful. iOS 27 RC introduces a refreshed design and two new features, both currently hidden behind feature flags:

1. An app launcher to open apps on your Apple TV.

2. Top Shelf content from the selected app on your Apple TV, with Continue Watching as a fallback. — pdfu (@itspdfu) September 9, 2026

Schon mit der ersten Vorabversion von iOS 27 hatte Apple die Remote-Funktion wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die Fernbedienung lässt sich nun erneut als eigenständiges Symbol auf dem Home-Bildschirm und in der App-Mediathek ablegen. 2020 hatte Apple die separate Remote-App aus dem App Store entfernt und die Funktion vollständig ins Kontrollzentrum verlagert.

Hinweis auf neues Apple TV?

9to5Mac wertet die verstärkte Aufmerksamkeit für die Software-Fernbedienung auch als mögliches Indiz für neue Apple-TV-Hardware. Bereits zuvor waren Hinweise auf eine überarbeitete Siri Remote aufgetaucht. Ein neues Apple TV 4K wird für den weiteren Herbst erwartet.

Ob Apple App-Starter und Top Shelf bereits mit der finalen Version von iOS 27 freischaltet, ist allerdings noch offen. Da beide Funktionen im aktuellen Release Candidate weiterhin deaktiviert sind, könnten sie auch erst mit einem späteren Update folgen.