Video-Hilfe: Kalender-Spam auf dem iPhone entfernen

Vor allem unbedarfte iOS-Nutzer sehen sich angesichts des Kalender-Spams überfordert und können sich die Herkunft der Nachrichten nicht erklären. Letztendlich sorgt allerdings in der Regel schlicht ein zuvor abonnierter Online-Kalender dafür, dass die Nachrichten erscheinen. Dem Spuk kann man also ganz einfach ein Ende bereiten, indem man das besagte Kalenderabo löscht .

Kalender-Spam begleitet iOS-Nutzer mittlerweile seit Jahren und tritt in Wellen immer wieder mal verstärkt auf. Auch aktuell häufen sich Berichte über die per E-Mail oder auch über Messenger empfangenen Kalendereinladungen, in deren Folge man sich teils einem regelrechten Bombardement mit durch Kalendererinnerungen zugestellten Spam-Links konfrontiert sieht. Der Apple Support greift dieses Thema in einem neu veröffentlichten, kurzen Video auf.

Insert

You are going to send email to