3G-Abschaltung: O2 startet am 1. Juli

Von kommendem Monat an macht O2 in Sachen 3G-Abschaltung ernst. Der Anbieter beginnt am 1. Juli mit der Umwidmung seiner 3G-Standorte. Die bisher für das 3G-Netz genutzten Sendeanlagen sollen zukünftig zur Verbesserung des LTE-Netzes beitragen.

O2 zufolge beginnt die Umstellung Anfang Juli mit den ersten 500 3G-Standorten. Zwei Wochen später sollen 1.000 weitere Standorte folgen. Die Planung des Providers sieht vor, dass die Umstellung zunächst in einzelnen Regionen erfolgt, somit sollte sich der Wegfall von 3G und stattdessen verbesserte 4G-Empfang zunächst in den Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bemerkbar machen.

Bis Ende 2021 will die Telefónica-Tochter an rund 9.500 weiteren Standorten von 3G auf 4G umschwenken. Dann sind dem Konzern zufolge Großstädte wie München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Essen und Düsseldorf sowie große Teile der Bundesländer Bayern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Thüringen und Saarland an der Reihe. Bis Ende Dezember sollen dann weitere 4.500 und damit die verbliebenen Bereiche Deutschlands folgen.

O2 hält mit diesem Zeitplan die Ankündigung von vergangenem Jahr ein, sein 3G-Netz bis Ende 2021 abzuschalten. Telekom und Vodafone wollen die Arbeiten diesbezüglich schon früher abschließen und haben angekündigt, dass sie ihre 3G-Netze bereits im Sommer zugunsten von LTE vollständig außer Betrieb nehmen wollen.