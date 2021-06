Update: Profilbild-Auswahl trotz eingeschränkter Zugriffsrechte

Verbietet man WhatsApp über die Einstellungen „Datenschutz“ den Zugriff auf die Fotosammlung auf dem iPhone, so lassen sich zwar keine Bilder aus der Fotos-App mehr über Chats versenden, ruft man jedoch die Option zum Bearbeiten seines Profilbilds auf, so erhält man dort Vollzugriff auf die Fotosammlung, wenn man ein vorhandenes Bild auswählen will.

Ursprünglicher Beitrag: WhatsApp kann auch dann auf die Inhalte der Fotos-App auf dem iPhone zugreifen, wenn die entsprechenden Berechtigungen in den iOS-Einstellungen „Datenschutz“ nicht gesetzt sind. Es gibt zwar keinen Anlass, hier eine Manipulation oder gar Missbrauch zu vermuten, doch zeigt der Sachverhalt, dass die Datenschutz-Einstellungen nicht unbedingt halten, was der Beschreibungstext verspricht.

