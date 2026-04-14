iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 746 Artikel

Schlafüberwachung ohne Wearable

Schlafanalyse vom Nachttisch: Sleepal setzt auf Radar
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Sleepal will eine Alternative zur Schlafüberwachung mithilfe von Wearables auf den Markt bringen. Statt Uhren, Armbändern oder Ringen soll eine Nachttischlampe den Schlaf der Nutzer überwachen, ohne dass dafür ein Sensor direkt am Körper getragen werden muss. Stattdessen nutzt die Lampe ein Radarsystem, das Bewegungen, Atmung und andere Signale während der Nacht registrieren soll. Das Projekt soll in Kürze auf Kickstarter anlaufen. Interessenten können sich bereits jetzt ein Ticket für bevorzugten Zugriff sichern.

Die Sleepal-Lampe soll Schlafphasen, Schnarchen oder Veränderungen der Schlafposition erkennen. Die Technik soll auch dann funktionieren, wenn sich mehrere Personen oder Haustiere im Bett befinden.

Sleepal App

Mit Sensoren bestückte Lampe

Neben der Schlafanalyse vereint das Gerät weitere Funktionen. Dazu zählen ein integrierter Wecker, eine Lampe mit anpassbarer Helligkeit und ein integrierter Lautsprecher, auf dem Musik oder Entspannungsgeräusche wiedergegeben werden können. Die Lampe soll sich zudem mit anderen Geräten im Haushalt vernetzen und in bestehende Smarthome-Systeme integrieren lassen.

Das klingt grundsätzlich interessant, günstig ist der Spaß allerdings nicht. Als unverbindliche Preisempfehlung sind 449 Dollar geplant. Frühbucher sollen die Möglichkeit haben, die Lampe ab 269 Dollar zu erwerben.

Sleepal Sounds

Zusatzfunktionen nur im Abo

Damit sind allerdings noch nicht alle Kosten abgeglichen. Zwar sollen die grundlegenden Funktionen und Auswertungen ohne zusätzliche Gebühren verfügbar sein. Für erweiterte Analysen sieht das Team hinter Sleepal jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement vor. Darüber sollen dann detailliertere Berichte über Schlafgewohnheiten verfügbar sein und langfristige Entwicklungen sichtbar werden.

Ein Teil der Funktionen basiert auf KI-gestützten Auswertungen. Sleepal gibt an, dass die erfassten persönlichen Daten nicht für das Training von Softwaremodellen verwendet werden. Die Auswertung soll auf zuvor erhobenen medizinischen Datensätzen basieren. Zudem sollen sich die Sensoren zum Teil vollständig deaktivieren lassen, wenn die Datenerfassung nicht gewünscht ist.
14. Apr. 2026 um 19:33 Uhr von chris Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Als reichen nicht schon die ganzen Signale die jetzt schon um uns herum schweben. Dann Brauch ich auch noch Radar im Schlafzimmer?!?!

    Antworten Melden

  • In einem gutsituierten Neubaugebiet wurde auf einem öffentlichen Gebäude ein Mobilfunkmast errichtet. Daraufhin begannen die esoterik-affinen Bewohner, über Befindlichkeitsstörungen zu beklagen, gründeten eine Bürgerinitiative und schrieben an den Mobilfunkbetreiber einen Protestbrief. Die Antwort: der Betreiber befürchtet, dass die Beschwerden noch zunehmen werden, wenn sie den Masten in 3 Wochen inbetrieb nehmen werden…

    Antworten Melden

  • Wie stark ist den die Strahlung der (allgegenwärtigen) Handymasten?

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43746 Artikel in den vergangenen 6801 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven