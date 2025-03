Verschobene Siri-Funktionen: Apple überarbeitet Webseite

Seit vergangenem Wochenende ist es offiziell: Apple verschiebt die neuen Siri-Funktionen. In der Folge entfernt das Unternehmen nun Schritt für Schritt Referenzen auf die ursprünglich angekündigten erweiterten Siri-Funktionen oder ergänzt diese um Hinweise auf die Verschiebung auf unbestimmte Zeit.

Apple hat die Änderungen zunächst auf seiner amerikanischen Webseite integriert. In Deutschland dürften die Anpassungen wie gewohnt dann mit etwas Verspätung ebenfalls vorgenommen werden.

Betroffen sind beispielsweise die Produktseiten von iOS 18 und macOS Sequoia. Apple hat dort in den USA bereits die Hinweise auf das sogenannte „persönliche Wissen“ entfernt. Stattdessen wird dort nun auf das sogenannte „Siri-Produktwissen“ verwiesen. Der ursprüngliche Text „With richer language understanding and awareness of your personal context, Siri is more capable and helpful than ever“ lautet nun „With richer language understanding and expansive product knowledge about your devices, Siri is more helpful than ever“.

Wir sind gespannt, wie Apple die Umstellung hierzulande angeht. Das „Siri-Produktwissen“ ist in Deutschland nämlich auch in der Beta-Version von iOS 18.4 noch gar nicht verfügbar. In der Konsequenz würde sich die Funktionsbeschreibung der „neuen Ära für Siri“ auf der deutschen Apple-Webseite dann auf den knappen Satz „Mit einem besseren Verständ­nis für Sprache ist Siri hilf­reicher als je zuvor“ beschränken.

Verfügbarkeit mit iOS 18 wohl definitiv gestrichen

Auf der Beschreibungsseite von „Apple Intelligence“ hat Apple die Referenz auf den persönlichen Kontext dagegen nicht gestrichen, hier in den USA jedoch schon um den Zusatz ergänzt, dass sich die Funktion noch in der Entwicklung befindet und mit einem zukünftigen Software-Update verfügbar sein wird.

Zählt man hier eins und eins zusammen, dann geht Apple definitiv nicht mehr von einer Bereitstellung der erweiterten, persönlichen Siri-Funktionen mit iOS 18 oder macOS Sequoia aus, sondern peilt eine Freigabe mit iOS 19 und macOS 16 an.