Aufladebare „Wo ist?“-Karte von Lululook wieder zum Einführungspreis

Der Anbieter Lululook hat bereits im Januar einen neuen „Wo ist?“-Tracker für die Geldbörse vorgestellt, konnte zum Verkaufsstart allerdings nur eine begrenzte Stückzahl liefern. Jetzt ist der Tracker im Kartenformat erneut verfügbar und wird zudem auch wieder deutlich vergünstigt zum Einführungspreis angeboten.

Anstatt des regulären Preises von 32,90 Euro bezahlt man aktuell nur 19,74 Euro. Der Rabatt von 40 Prozent wird automatisch an der Amazon-Kasse abgezogen. Prüft aber wie immer vor dem Kaufabschluss, ob das auch so geklappt hat.

Akku lässt sich über MagSafe laden

Der mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatible „Smartcard-Tracker“ von Lululook hat im Gegensatz zu anderen Produkten aus dieser Kategorie den Vorteil, dass er über einen integrierten Akku verfügt. Laut Hersteller genügt eine Akkufüllung, um die Karte bis zu fünf Monate lang zu verwenden. Anschließend kann er mit jedem Qi-Ladegerät aufgeladen werden. Der Tracker ist zudem mit MagSafe kompatibel und kann zum Aufladen beispielsweise auch an einen Tischladeständer für das iPhone „geklebt“ werden.

Mit seinen Abmessungen von 86 × 54 Millimetern entspricht der neue „Wo ist?“-Tracker das Standardformat von Bezahlkarten. Der integrierte Akku macht die Karte allerdings etwas dicker und ist, wenn man sie daneben legt, exakt so hoch wie zwei aufeinandergelegte Kreditkarten.

Bluetooth-Suche und Tonsignale

Nach der Anmeldung in der „Wo ist?“-App bietet das Zubehör die üblichen Funktionen der dort integrierten „Objekten“. Ihr könnt dort die aktuelle Position abrufen und, um die Suche zu unterstützen, auch eine in hohen Tönen dudelnde Tonfolge abspielen.

Auch wenn die Tracker-Karte von Lululook für die Verwendung in der Brieftasche oder Ähnliches vorgesehen ist, ist im Lieferumfang eine kleine Tragschlaufe enthalten, die an einer Aussparung in der Karte befestigt werden kann. Auf diese Weise lässt sich das Zubehör dann auch an Gepäckstücken oder sonstigen Objekten befestigen.