Forschungsprojekt: Hobbygärtner als Bohnenzüchter gesucht

Mit diesem Beitrag werden wir mal wieder etwas spezieller. Zielgruppe sind Nutzer, die einen Garten oder auch einen größeren Balkon haben und die Erforschung von Nutzpflanzen unterstützen wollen. Bei dem europaweiten Bürgerexperiment INCREASE geht es darum, die Vielfalt der Hülsenfrüchte zu erhalten. Interessierte Nutzer erhalten im Rahmen der Aktion kostenloses Saatgut und müssen den Wachstumsverlauf bis zur Ernte mithilfe einer begleitenden App protokollieren.

Hinter dem Projekt steht das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, in dessen Keller die Samen von mehr als 8.400 verschiedenen Bohnensorten lagern. Die Forscher haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bohnensorten zu ermitteln und vor allem dafür zu sorgen, dass diese enorme Vielfalt auch in Zukunft erhalten bleibt.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die sich durch den Klimawandel stetig verändernden Wachstumsbedingungen. Im Rahmen des Projekts wird beispielsweise erfasst, wie die Pflanzen bei unterschiedlichen Klima- und Bodenverhältnissen gedeihen.

Die Ernte darf man im Anschluss selbst behalten, wobei ein Teil der Bohnen auch dazu verwendet werden soll, die Verbreitung der einzelnen Sorten zu unterstützen. Man kann sie selbst wieder anpflanzen, verschenken oder mit anderen Projektteilnehmern tauschen.

Begleitende App unterstützt bei Protokollierung

Die begleitende App lässt sich kostenlos im App Store laden. Erwartet hier nicht zu viel, es handelt sich hier um eine recht einfach gehaltene Anwendung, die allerdings wichtige Funktionen für die Teilnahme an der Forschungsarbeit bereitstellt.

Nachdem man sich für die Teilnahme am Projekt registriert hat, kann man darüber beispielsweise relevante Informationen zur Blütezeit, zur Wuchsform der Pflanzen oder zum Ertrag erfassen. Das Ganze ist so konzipiert, dass man auch auf einfache Weise Fotoprotokolle erstellen und dem Forschungsteam zur Verfügung stellen kann.

Registrierung verlängert

Lasst euch nicht von den Angaben zur Registrierungsfrist auf der INREASE-Webseite irritieren. Diese wurde nochmals verlängert und man hat noch bis zum Wochenende die Möglichkeit, sich für das Projetk anzumelden.

Abschließend noch ein Hinweis für Teilnehmer an Apples offenem Beta-Programm. Wie es scheint, läuft die App noch nicht oder zumindest nicht stabil unter iOS 18.4. Feedback dazu könnt ihr am besten ebenfalls an die Entwickler übermitteln.