iOS 18.4: Beta bringt Apple Intelligence nach Deutschland

Apple hat die erste Beta-Version von iOS 18.4 freigegeben und bringt damit erstmals auch die unter dem Namen Apple Intelligence zusammengefassten KI-Funktionen nach Deutschland. Zunächst werden diese ausschließlich für registrierte Entwickler verfügbar sein. In den kommenden Wochen sollen jedoch auch freiwillige Tester Zugang zu den neuen Funktionen erhalten, bevor iOS 18.4 offiziell erscheint.

Video-Rückblicke und Fotosuche mit natürlicher Sprache

Apple Intelligence ist in der ersten Beta-Version von iOS 18.4 in acht neuen Sprachen verfügbar. Neben Deutsch auch in Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, in vereinfachtem Chinesisch und in Spanisch. Die Sprachwahl erfolgt automatisch anhand der im Gerät eingestellten Systemsprache und kann nicht manuell geändert werden.

Apple Intelligence startet ohne Abstriche

Apple Intelligence legt sein Deutschland-Debüt dabei nahezu ohne Abstriche hin. In der Beta werden alle KI-Funktionen verfügbar sein, die auch in den USA angeboten werden. Eine Ausnahme bildet Siris Produktwissen (die sogenannte „Siri Product Knowledge“), die auch weiterhin nur in den Vereinigten Staaten bereitgestellt wird. Unterstützt werden die Apple-Intelligence-Funktionen auf allen Geräten der iPhone-16-Serie sowie auf den Modellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max.

Writing Tools: Auch Apples Schreib­werkzeuge kommen nach Deutschland

Zu den Funktionen zählen unter anderem die „Schreib­werkzeuge“, die in allen Apple-Apps und in Apps mit Standard-Textfeldern genutzt werden können. Diese korrigieren Texte, erstellen Zusammenfassungen oder bearbeiten Ton und Formulierung.

Ebenfalls verfügbar sind automatische Antworten in der Mail-App und die Möglichkeit, E-Mail-Konversationen zusammenzufassen. In der Fotos-App kümmert sich Apple Intelligence um eine Suche mit natürlicher Sprache, dazu kommen personalisierte Rückblicke und das „Bereinigen“-Werkzeug zum Entfernen störender Elemente aus Bildern.

Genmoji: Erstellt personalisierte Emojis

Siri erhält ein natürlicheres Sprachverständnis verbessert und ein überarbeitetes Design. Zudem integriert Apple ChatGPT für allgemeine Wissensfragen, wofür erst mal kein Konto erforderlich ist und Nutzerdaten nicht gespeichert werden. Weitere Neuerungen umfassen die Erstellung personalisierter Emojis („Genmoji“) sowie neue Bildgenerierungsoptionen.

iOS 18.4 – Neues für Apple Intelligence

Die Beta-Version von iOS 18.4 bringt zudem neue Funktionen wie einen Skizzen-Design für den Bildgenerator „Image Playground“, verbesserte priorisierte Benachrichtigungen und die Möglichkeit, Erinnerungsvideos auf dem Mac zu erstellen.

Während die Apple Vision Pro ebenfalls Apple-Intelligence-Funktionen erhalten soll, bleibt die visuelle Intelligenz per Kamera-Steuerung vorerst auf das iPhone 16 beschränkt.

Der Bildgenerator „Image Playground“ erhält neue Bildgenerierungsoptionen

Ab April ganz offiziell

Wer keine Lust auf eine experimentelle Beta-Phase hat, der muss sich noch zwei Monate gedulden. Offiziell wird iOS 18.4 gemeinsam mit Apple Intelligence ab Anfang April auch in Deutschland zum Download freigegeben.