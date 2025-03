Vernetzung mit Datenschutzlücke: Eversports gibt Klarnamen frei

Grundsätzlich gehören wir eher zu den Anwendern, die sich einen weniger dogmatischen Umgang mit Datenschutzfragen wünschen und für ein nachvollziehbares Mittelmaß plädieren – eines, bei dem Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand eine Rolle spielen dürfen.

Allzu oft erleben wir jedoch, wie auf Elternabenden, in Vereinssitzungen oder im Kontakt mit Unternehmen vermeintlich einfache Anliegen unter Verweis auf Datenschutzvorgaben entweder unnötig verkompliziert oder direkt blockiert werden – oft zum Nachteil aller Beteiligten.

Das Datenschutz-Argument wird dabei nicht selten als Platzhalter vorgeschoben, ohne konkret begründet zu werden – etwa um Vorschläge oder Einwände frühzeitig abzuwürgen. Andererseits wiederum wundern wir uns regelmäßig, wie freizügig an anderer Stelle mit persönlichen Daten umgegangen wird – was uns zum Beispiel Eversports bringt.

Eversports mit fragwürdigen Voreinstellungen

Die Sport- und Fitness-App Eversports hat sich in vielen Städten als Standardlösung für Kursangebote, Yoga-Klassen und Fitness-Termine etabliert – vergleichbar mit der Rolle, die Lieferando bei Essenslieferungen oder Uber im Mobilitätsbereich spielt. Viele kleine Studios lagern ihre Buchungs- und Abrechnungssysteme an die App aus. Wer an Kursen teilnehmen möchte, kommt in vielen Fällen nicht mehr an der App vorbei.

Ein ifun.de-Leser hat uns nun auf eine bemerkenswerte Funktion hingewiesen: Um die Vernetzung unter Teilnehmenden zu fördern, zeigt die App nach dem ersten Kursbesuch automatisch eine Liste aller anderen Teilnehmer der gleichen Einheit an – inklusive Klarnamen und Nutzer-Fotos. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiv.

Klarnamen in der Eversports-App: Hier ohne Studio-Zuordnung (die Nutzern der App jedoch bekannt ist)

Zwar verweist Eversports in den Datenschutzhinweisen darauf, dass Nutzername, Klarname und Profilbild (falls vorhanden) anderen Nutzern angezeigt werden, eine klar nachvollziehbare Möglichkeit zum Opt-out gibt es jedoch nicht.

Als Kursteilnehmer einer Yoga-Klasse ist man so sofort im Bild über alle Klarnamen der anderen Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen.

Zwar lässt sich das eigene Profil auf „privat“ stellen, damit entfällt allerdings jegliche Möglichkeit zur Vernetzung. Eine Option, lediglich den Klarnamen durch den Nutzernamen zu ersetzen, besteht nicht.

Unsere Anfrage an die in Wien ansässigen App-Anbieter zum Umgang mit dem Klarnamen-Feature blieb bislang unbeantwortet.