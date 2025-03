Apple Watch: Kamera und KI sollen zusammenfinden

Apple arbeitet offenbar an einer neuen Generation der Apple Watch, die mit ergänzenden Kameras ausgestattet sein soll. Das berichtet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Die Kamera soll – je nach Modell – entweder in das Display integriert oder seitlich im Gehäuse untergebracht werden. Ziel sei es, die Umgebung visuell erfassen und mithilfe künstlicher Intelligenz analysieren zu können.

„Visuelle Intelligenz“ auf dem iPhone 16

Während die dünneren Modelle der regulären Apple Watch Series eine Display-Kamera erhalten könnten, soll die Apple Watch Ultra über ausreichend Platz verfügen, um das Objektiv seitlich in Höhe der Digitalen Krone zu positionieren. Nutzer könnten damit bestimmte Objekte scannen oder sich Zusatzinformationen zu ihrer Umgebung anzeigen lassen. Das Konzept ähnelt Funktionen, die Apple bereits mit dem iPhone 16 eingeführt hat. „Visuelle Intelligenz“ am Handgelenk, also.

Visuelle Intelligenz am Handgelenk

Seit dem Start von iOS 17 bietet Apple eine Funktion namens „Visuelle Intelligenz“ an, die bislang ausschließlich auf dem iPhone 16 verfügbar ist. Über ein spezielles Kamera-Interface können Bilder aufgenommen und von Künstlicher Intelligenz analysiert werden. Nutzer sollen damit beispielsweise Texte übersetzen oder Pflanzen, Tiere und Sehenswürdigkeiten erkennen können. Mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 soll die Funktion erstmals auch auf dem iPhone 15 Pro verfügbar gemacht werden.

Langfristig soll Apple planen die Visuelle Intelligenz nicht nur auf weitere Geräte bringen, sondern auch auf eigene KI-Modelle umstellen. Bisher greift das System auf Dienste von OpenAI und Google zurück.

Redesign und Blutdrucksensor

Neben der Kamera-Integration arbeitet Apple laut Bloomberg weiterhin an der Einführung eines Blutdrucksensors. Interne Tests sollen bislang jedoch nicht den gewünschten Fortschritt erbracht haben. Auch ein geplantes Redesign der Apple Watch SE mit Kunststoffgehäuse steht demnach auf der Kippe – unter anderem, weil sich keine deutlichen Kostenvorteile gegenüber dem aktuellen Aluminium-Modell abzeichnen.

Die Apple Watch Ultra könnte in einer kommenden Generation zudem mit Satellitenkommunikation und einem neuen 5G-Chip ausgestattet werden. Die Einführung der Kamera-Modelle und anderer KI-Funktionen werde jedoch frühestens für 2027 erwartet.