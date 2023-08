Spotify: Preiserhöhung lässt Abonnenten nach Alternativen suchen

Für besondere Enttäuschung im Zusammenhang mit der Preissteigerung dürfte wohl vor allem auch die Tatsache gesorgt haben, dass Spotify zwar von den Monatskosten her mit seinen Wettbewerbern gleichzieht, jedoch nicht mit vergleichbaren Leistungen aufwarten kann. Während die anderen Musikanbieter inzwischen durch die Bank auch qualitativ hochwertige unkomprimierte Musikdateien zum Abruf per Streaming anbieten, hat Spotify seiner Ankündigung von „Spotify HiFi“ vor rund zweieinhalb Jahren noch immer keine Taten folgen lassen.

Vor einem Monat hat der Musikdienst Spotify in zahlreichen Ländern seine Preise erhöht . In insgesamt 53 Ländern müssen Premium-Abonnenten des Musikdienstes seither rund zehn Prozent mehr pro Monat bezahlen, betroffen sind davon auch direkte Nachbarländer wie Österreich, die Niederlande oder Frankreich.

