Neuer Hub gruppiert Marshall-Lautsprecher zu Multiroom-System

Marshall hat ja mittlerweile eine stattliche Auswahl an Heim-Lautsprechern im Programm. Dies vor Augen scheint es nur konsequent, dass der Hersteller auch eine Lösung zur Vernetzung dieser Lautsprecher anbietet. Mit dem Streaming-Hub Heddon bietet das Unternehmen nun ein für diesen Zweck konzipiertes Zubehör an.

Mit dem kleinen Gerät lassen sich mehrere Marshall-Lautsprecher zu einem gemeinsamen System verbinden, um die gleichzeitige Wiedergabe in verschiedenen Räumen ermöglichen. Der integrierte Bluetooth-Standard Auracast soll für eine synchrone Wiedergabe auf den verbundenen Lautsprechern sorgen. Streaming-Quellen können über WLAN beziehungsweise einen Ethernet-Anschluss auf der Rückseite empfangen werden.

Auch ältere Lautsprecher werden unterstützt

Der neue Multiroom-Hub wird zum Preis von 199 Euro angeboten und lässt sich mit einer Reihe von aktuellen Modellen sowie mit verschiedenen älteren Marshall-Lautsprechern koppeln. Achtet hier aber unbedingt auf die vom Hersteller veröffentlichte Kompatibilitätsliste. Darauf finden sich aktuell die Modelle Acton III, Stanmore III und Woburn III, die sich kabellos mit dem Heddon-Hub verbinden lassen. Zudem ist es möglich, über den analogen Ausgang auf der Rückseite des Geräts auch verschiedene ältere Marshall-Modelle in das Multiroom-System zu integrieren.

An digitalen Musikquellen unterstützt das Marshall-System bislang die Streaming-Dienste Spotify und Tidal. Zudem lassen sich die Lautsprecher von Marshall über AirPlay bespielen. Darüber hinaus bietet der Heddon die Möglichkeit, analoge Geräte wie einen Plattenspieler in das System einzubinden. Hierfür ist ein zusätzlicher Cinch-Eingang vorhanden.

Steuerung per App

Die Steuerung des Systems erfolgt grundsätzlich über die Smartphone-App von Marshall, mit der sich die Lautsprecher gruppieren und die Wiedergabe synchronisieren lässt. Marshall betont, dass sich der Funktionsumfang des Heddon per Software erweitern lässt. Aktualisierungen sollen online bereitgestellt werden, sodass der Hub auch langfristig an neue Funktionen und Lautsprecher angepasst werden kann.