iOS 26.3 schränkt Positionsbestimmung durch Mobilfunkanbieter ein

Mit iOS 26.3 haben Nutzer die Möglichkeit, die Genauigkeit der Standortdaten zu beschränken, die Mobilfunknetzen zur Verfügung stehen. Apple will iPhone-Besitzern auf diesem Weg eine zusätzliche Möglichkeit zum Schutz der persönlichen Daten bieten.

Dazu muss man erklärend anmerken, dass es bei dieser Einstellung nicht darum geht, den persönlichen Standort generell und in allen Anwendungsfällen zu verschleiern. Zum einen greift die neue Einstellung in Deutschland zumindest bislang nur im Netz der Telekom. Zudem ist die exakte Standortbestimmung über das Mobilfunknetz grundsätzlich auch weiterhin möglich, beispielsweise wenn man seine Position im Rahmen eines Notrufs mit Rettungsdiensten teilt.

Die neue Einstellung wirkt sich laut Apple auch ausschließlich auf jene Standortdaten aus, die den Mobilfunknetzen zur Verfügung stehen. Dagegen hat sie dem iPhone-Hersteller zufolge keinerlei Einfluss auf die Daten, die man über Ortungsdienste mit Apps teilt. So kann man zum Beispiel auch seinen exakten Standort weiterhin über Apples „Wo ist?“-App mit Freunden und Familienmitgliedern teilen.

Nur bei der Telekom und wenn ein Apple-Modem verbaut ist

Hinsichtlich der Systemvoraussetzungen für die neue Option weist Apple darauf hin, dass derzeit neben der Telekom in Deutschland nur die Netze der Provider EE und ET in Großbritannien, Boost Mobile in den USA und AIS sowie True in Thailand unterstützt werden. Neben dem noch nicht für alle Nutzer veröffentlichten iOS 26.3 wird zudem vorausgesetzt, dass das genutzte Gerät mit einem C1- beziehungsweise C1X-Modem von Apple arbeitet. Konkret sind somit derzeit nur das iPhone 16e und das iPhone Air sowie das iPad Pro mit M5-Prozessor technisch dazu in der Lage, diese Sonderfunktion umzusetzen.

Der entsprechende Schalter findet sich in den Systemeinstellungen der genannten Geräte, öffnet dort den Bereich „Mobilfunk“ und dann die Einstellungen „Datenoptionen“. Die neue Option ist zumindest in der aktuellen Beta-Version von iOS 26.3 standardmäßig aktiviert.