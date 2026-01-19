Radarwarner im Fahrzeug-Display
Blitzer.de: Update auf Version 4.3 bringt CarPlay-Unterstützung
Während auf politischer Ebene über ein mögliches Verbot von Blitzerwarnern und entsprechenden Apps diskutiert wird, liefern die Betreiber von Blitzer.de eine lange erwartete Funktionserweiterung aus: Die App von Blitzer.de lässt sich jetzt auch über CarPlay verwenden.
Blitzer.de zeigt Live-Warnungen zu mobilen und festen Radarkontrollen sowie Gefahren wie liegengebliebenen Fahrzeugen, Unfällen oder Stauenden an. Für die in der App verfügbaren Informationen sorgt die laut Betreiber fünf Millionen aktive Nutzer umfassende größte und bekannteste Verkehrs-Community in Europa.
CarPlay-Nutzung optional
Dank der neuen CarPlay-Integration kann man sich die von Blitzer.de bereitgehaltenen Informationen jetzt direkt auf dem Fahrzeugbildschirm anzeigen lassen. Ob CarPlay genutzt wird, entscheidet der Anwender selbst. In den Einstellungen der App findet sich nicht nur die Möglichkeit, über die Verwendung von CarPlay zu entscheiden. Nutzer können getrennt davon Präferenzen für die Audioausgabe festlegen, sodass der Ton beispielsweise nicht über das Fahrzeugsystem, sondern nur über den iPhone-Lautsprecher ausgegeben wird.
Blitzer.de bezeichnet sich selbst als Marktführer unter den Verkehrssicherheits-Apps in Deutschland. Die App lässt sich kostenlos nutzen, zeigt dann jedoch nur Warnungen vor festinstallierten Blitzern an. Wenn auch Meldungen zu mobilen Kontrollen sowie Echtzeitinformationen zu Gefahrensituationen und Baustellen angezeigt werden sollen, ist ein Update auf die Pro-Version für einmalig 9,99 Euro erforderlich.
Debatte um mögliches Verbot
In diesem Zusammenhang sei jedoch auch noch einmal erwähnt, dass die Bundesregierung an einem Neuentwurf für das Straßenverkehrsgesetz arbeitet, in dessen Rahmen auch über ein vollständiges Verbot von Blitzerwarn-Apps und dem Mitführen von mit vergleichbarem Funktionsumfang ausgestatteten Geräten wie dem Ooono Co-Driver diskutiert wird.
Entwickler: Eifrig Media
Laden
ENDLICH!!!
+1
Läuft echt super!
Beste Investition!
++++
Aber dann würden Beamte es von hinten oder der Seite ja noch eher sehen. Macht das Sinn ?
Es geht ja nur darum die App in CarPlay zu öffnen zu können
Es hat eine ganz normale Karten Ansicht wie Google oder Apple Maps ,hat nicht den Bildschirm mit den 3 Pfeilen wie auf dem Handy.
Ah super.
Man kann aber auch auf dem Telefon in den Kartenmodus wechseln.
Ich lass die im Hintergrund laufen und Navi läuft über Maps oder integriertes Navi…
Denn ich kann mir vorstellen, dass der Unterschied in den Kartendarstellungen mittlerweile auch der Rennleitung bekannt ist ;-)
Nur so als Denkanstoß *tatüüütataaa*
Auf das Verbot bin ich gespannt. Muss man dann auch von seinen Mitfahrern die Smartphones kontrollieren?
Ist vor allen Dingen totaler Unsinn. Ohne hinreichenden Tatverdacht darf das Smartphone sowieso nicht inspiziert oder gar konfisziert werden. Wenn ich CarPlay in meinem Fahrzeug nutze, ist mein Handy zu 99% in meiner Hosentasche. Das Board-Infotainment muss nicht mal den CarPlay-Bildschirm anzeigen. Ein Tastendruck am Lenkrad und ich sehe die Fahrzeug-Menüs.
Den Polizisten will ich sehen, der mir erklären kann, warum er nun an meine Hosentasche will, um ein Gerät zu untersuchen, von dem er behauptet, es könnte eine gewisse Art von App beheimaten. Oder warum er nun an meinem Infotainment rumfummeln will, um die CarPlay-Anzeige zu überprüfen.
Absoluter Quatsch. Evtl. kommt dieses App-Verbot, aber es kann de facto nicht im Straßenverkehr durchgesetzt werden. Aber es wird eine Menge Bürokratie verursachen. Tolles Ding.
Es geht einfach um das generelle totale Verbot!
Das Kontrollen nicht umsetzbar sind, ist klar.
Verhält sich wie mit den „Messerverbotszonen“…
Es wird einfach „deutlicher und offizieller“ gemacht, damit die Strafverfolgungsbehörden andere Möglichkeiten haben.
Aber weder am Bahnhof noch im Straßenverkehr ändert sich was.
ich fahr 40.000 km im Jahr… jedes Jahr… Meine letzte allgemeine Verkehrskontrolle liegt 20 Jahre zurück!!
falsch, das kommende gesetzt erlaubt es den beamten, eine kontrolle durchzuführen. stand hiet breits im artikel
Kontrolle von was?? Wie soll die ablaufen?
Mein Handy ist immer in meiner Jackentasche…
Wollen die mich durchsuchen?? Einen Eingriff in meinen persönlichen Bereich durchführen??
Mal eben am Straßenrand mein Handy mit meinen Banking-Apps, Fotos, persönlichen Dokumenten durchsuchen?
Auf einen bloßen Verdacht hin – von was?
Ich habe ja nichts verbrochen bis dahin….
Es würde also der Verkehrspolizei blanko erlaubt, Dinge zu tun, von der jede andere Strafverfolgungsbehörde träumt…
Das geht ganz klar zu weit…
Ich glaube nicht, dass dieser Vorstoß Aussicht auf Erfolg hat.
@Campos70 Du willst ja was von Denen – weiterfahren! Also wirst du bereitwillig deinen G-Status vorzeigen. Wurde ja genug trainiert…
Du meinst, wegen dem Problem der Blitzerapps wird das persönliche Smartphone aus der Spähre der schützenswerten privaten Daten rausgenommen und die Tatsache, dass man einen richterlichen Beschluss benötigt bzw. der Polizist Gefahr im Verzug durch Verdunkelung belegen muss, wird gestrichen?
Vergiss es. Das hat vor dem BVerfG keine Chance. Nachher wird noch deine Post kontrolliert, um zu schauen, ob du in irgendeinem Brief an Oma Erna von der App berichtet hast.
Den Polizisten will ich sehen, der plausibel erklären kann, wieso er bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine Leibesvisitation bei mir machen will, um zu schauen, ob meine Aussage „das Smartphone liegt zu Hause“ korrekt ist. Totaler Quatsch.
Kommt darauf an wann und wo man unterwegs ist. Wenn Du mal wieder kontrolliert werden willst dann fahr z.B. mal spät abends in Grenznähe Holland alleine rum ;-)
Seit wann zeigt die kostenlose Version nur fest installierte Blitzer an?
Schon immer?
Wenn es Dir etwas wert ist, dann zahl dafür!
Immer schon
Ich meine zumindest bei der neueren Blitzer.de Pro App ist das so.
Die alte blitzer.de App zeigt meine ich auch in der kostenlosen Variante die mobilen Blitzer an.
Wohl Immer Glück gehabt!?
Oder doch keinen Bleifuß. Wie auch immer, Glückspilz :-D
Das bedeutet, die selbst angelegte iPhone-Automation „Wenn CarPlay verbunden wird“ -> „Blitzer.de Pro App im Warnmodus starten“ (natürlich nur um vor Pannenfahrzeugen und Baustellen gewarnt zu werden!) ist dann komplett überflüssig, da das direkt im Auto passieren kann?
Nein, du musst schon die App irgendwie aufwecken oder starten, wenn du gewarnt werden möchtest. Also ist die Automation noch sinnvoll.
Hmm, laut App ist die hinfällig, weil es unter dem Menüpunkt „CarPlay“ jetzt diese Optionen direkt gibt. Nachher gleich mal testen.
Genau das habe ich auch gerade sagen wollen. Teile nach dem Test gerne deine Erkenntnisse hier :-)
Bin auch sehr gespannt auf die, wo es testen (und idealerweise keine Automation eingerichtet haben!).
Hab es getestet. Funktioniert leider nicht. Automation muss beibehalten werden.
Ich denke die Anbindung an den CarPlay Bildschirm beinhaltet nicht die Automation um die App zu aktivieren. Nur das du die Möglichkeit hast die App manuell am CarPlay-Bildschirm zu starten.
Hab es eben getestet:
Handy wird per CarPlay verbunden – man muss dann die BlitzerApp einmal Antippen in Carplay „Dein Lieblingsbeifahrer ist jetzt aktiv“ oder so ähnlich sagt sie dann.
Wenn man CarPlay beendet – z.B. Auto ausmacht wird die App im Handy beendet!
Also keine Bastelei mehr notwendig, mit Kurzbefehlen.
Man muss nur dran denken, die Blitzerapp einmal beim Einsteigen anzutippen auf dem Bildschirm im Auto in CarPlay.
(Nein, ich hatte keine Kurzbefehle eingerichtet hierzu)
Klappt sogar Kabellos mit Carlinkit 5.0 (nein ist keine Werbung – nur ein Hinweis).
Sehr cool. Danke für die Info.
Wird sich per Kurzbefehl sicher lösen lassen
Vielen Dank für den Test bzw. die Rückmeldung dazu. Vor Fahrtantritt jedes Mal antippen kommt für mich nicht in Frage, ich habe CarPlay üblicherweise auch gar nicht aktiv im Vordergrund laufen. Somit hat das neue Feature gegenüber meinem alten Setup im Prinzip auch gar keinen Mehrwert, denn bisher verbindet sich das iPhone automatisch mit dem Auto / Carplay, die App auf dem Phone startet daraufhin sofort per Kurzbefehl und die Warnungen werden inkl. Lautstärkeabsenkung über das Audio-System des Fahrzeugs wiedergegeben. Passt so, bleibt so.
Wenn man jetzt mich per Kurz-/Sprachbefehl Apps schliessen könnte, wenn es mal drauf‘ ankommt, wäre es perfekt. Aber das ist ein iOS-Thema und eine andere Geschichte.. ;-)
(ersetze „mich“ durch „noch“)
Endlich!!
Ist die Automation „Autostart/Ruhenmodus“ über Kurzbefehe nun quasi hinfällig, da die App automatisch mit Carplay startet und beendet wird?
Sofern du die App in Carplay über den Bildschirm einmal antippst zum Starten, ja – beendet sich automatisch nach Beendigung von Carplay (siehe weiter oben, habe es eben getestet).
Sobald sich das iPhone mit CarPlay wieder verbindet läuft die App in CarPlay wieder weiter. Wie beende ich das Ganze? Muss ich jetzt die App auf dem iPhone beenden? In CarPlay gibt es ja keine Möglichkeit.
Jetzt ist der OONO quasi unnötig
Wahrscheinlich und der große Vorteile, dass ich nichts extra laden muss.
Was musst du extra laden
Verschärfung hin oder her … im Fall einer Kontrolle kann das Smartphone einfach mit Sprachbefehl ausgeschalten werden ;-)
Wer will mich zwingen mein Smartphone mit dem vergessenen Entsperrcode einzuschalten?
Es geht mir nicht darum bewusst, schneller als erlaubt zu Fahren … ganz im Gegenteil es soll lediglich darum gehen, meine Konzentration an besonders gefährdeten Stellen besonders hoch zu halten.
Erklär‘ bitte mal, wie Du das Telefon (oder die App) per Sprachbefehl ausschaltest. Meines Wissens ist genau das explizit nicht vorgesehen in iOS, lasse mich da aber gerne informieren!
Doch du kannst zur Siri einfach sagen iPhone ausschalten, und dann frag dich Siri ob du das wirklich machen willst und dann sagst du ja und das iPhone wird ausgeschaltet.
Stimmt, erstaunlich! Wieder was gelernt. Danke!
na ja, bei einer Kontrolle kann dann nicht nur das iPhone, sondern auch das Autoradio ( Gerät, das verwendet wird, um …) beschlagnahmt werden.
Ob es das wert ist?
Nur bei einem hinreichenden Tatverdacht. Wie soll der denn aussehen?
„Ich glaube, der hat da so eine App laufen“ … Nee, das reicht hinten und vorne nicht. Und wie beschlagnahmt man ein Autoradio? Ausbauen? Das ganze Fahrzeug beschlagnahmen?
Und was soll die Polizei mit einem Bildschirm anfangen?
Die einen denken nur einen Steinwurf entfernt, die anderen die Bildschirmdiagonale vom Infotainmemt ;-)
Der Ooono läuft aber ohne jegliche App im Hintergrund.
Nee, läuft mit der dazugehörigen App .
Die App muss nicht separat gestartet werden.
Wenn ich aber die Karten-App verwende… wird dann Blitzer.de im Hintergrund ausgeführt?
Ja
Es sollte aktuell eher daran gearbeitet werden die App noch versteckter nutzen zu können. Nicht dass es bei einer Kontrolle aus Versehen auf dem Display zu sehen ist. (Stichpunkt „aktuell diskutiertes Verbot der Apps“)
Geht doch schon. Habe die App nie offen, auch nicht im App Switcher. Über Kurzbefehle läuft es aber dennoch immer wenn ich das Auto starte und auch der typische Satz DEIN LIEBLINGSBEIFAHRER … ist deaktiviert.
Hat hier jemand eine Lösung das CarPlay überhaupt wieder funktioniert? Seit ich das 17 Pro Max habe geht bei mir nichts mehr
Bei mir funktioniert Carplay nur wenn ich das iPhone anstecke nachdem das radio voll hochgefahren ist. (Sony XAV-AX100)
Wenn ich das kabel zufrüh einstecke denkt mein 16+ es wäre an einem ethernet adapter angeschlossen
Kann es einstecken wann ich will nach 2-3 min stürzt alles ab
Liegt an dir oder deinem 17 pro max …
Mein 17 pro max läuft einwandfrei …
Oder am Fahrzeug?
Fahre ein Ford Ranger
Ich habe auch die Abstürze seit ich das iPhone 17 Pro Max habe. Nutze in meinem Ford SYNC3 und gehe davon aus, dass dies mit einem SYNC3-Update behoben werden kann.
Kommt nur drauf an, ob und wann es ein Update gibt
Hab u.a. auch den Updatewunsch weil viele DAB+-Logos neuerer Sender nicht vorhanden sind und m.W. diese im System hinterlegt sein müssen. Aber das gehört hier nicht hin…
Da haben wir es, die Software von Ford ist noch schlimmer als die von VW
Welche Farbe? :)
Keine Problem hier. Und noch nie gehabt.
Iphone 17 Pro Max und CarPlay funktioniert einwandfrei.
Muss am Zusammenspiel mit deinem Fahrzeug liegen.
Update bei Ford machen lassen oder im Internet runterladen und installieren. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Ford Focus.
–
+1.
-1
Habe es heute getestet ist sehr geil geworden, ich bleibe aber doch lieber bei Waze !
Wieso?
Waze ist unzuverlässig! Bin im Außendienst! Blitzer DE das beste, was es gibt
Bin auch im Außendienst und ich kann mich immer auf die App verlassen, egal ob Blitzer, Stau, Panne etc.
So ist es, zudem hat Waze teils wilde Routen, obwohl es zu Google gehört weichen die Vorschläge zum Teil komplett davon ab und wenn man die Strecke persönlich schon kennt, wundert man sich über diese merkwürdigen Routen.
Kann nur TomTom empfehlen.
Kostet im FamilienAbo auch nur 19, irgendwas EUR im Jahr und ich habe Navigation, Traffic und Blitzer….
Finde ich persönlich jetzt besser.
Sind aber nicht alle Blitzer drin! TomTom und Blitzer.de sind am besten zusammen!
Hier im Rhein-Main-Gebiet war beim letzten Test die Navigation eine echte Katastrophe von Tom Tom. Alle anderen waren besser.
Tomtom hat uns im Ausland schon mal ne Klippe runter geschickt. War echt fun!
Ich nutze bereits die Beta aber die automatische Aktivierung mittels CarPlay funktioniert leider nicht. Man muss die App immer selbst starten. Das ist mir unverständlich. Daher nutze ich erstmal weiter Flitsmeister. Das funktioniert weit zuverlässiger, weil es selbst startet und bei CarPlay in der Ansicht auch läuft ohne die App im Vordergrund zu haben (vor der ersten App-Seite die Seite meine ich).
Dennoch hoffe ich auf Verbesserung seitens Blitzer.de alleine schon um das Abo von Flitsmeister loszuwerden. Feedback innerhalb der Beta hatte ich schon abgegeben.
Leg doch eine Automation auf dem iPhone an. Andere machen das hier scheinbar auch
Jap…. is gar kein Problem.
Sobald sich mein Iphone mit meinem Auto verbindet, wird die App im Hintergrund gestartet.
Sobald ich aussteige, wird die App in einen „Ruhezustand versetzt“
Sehr einfach einzurichten über die Kurzbefehle-App von Apple. – Blitzer.de bietet dort eine Schnittstelle an.
Kannst Du den Kurzbefehl für den Ruhezustand bitte kurz beschreiben, bzw. sagen wo der beschrieben steht? Das klingt interessant, denn das sie nach Fahrtende immer manuell beendet werden muss ist aus meiner Sicht einer der wenige offenen Punkte. Danke.
Das mag gehen aber wie man an Flitsmeister sieht geht es auch anders. Zudem Blitzer.de es eigentlich auch durch CarPlay nicht mehr voraussetzt – so verstehe ich jedenfalls die Beschreibung in der App.
Die Anleitung dazu findest du in der Blitzer.de – App unter Einstellungen/Autostart/Autostart einrichten-
Da ist alles erklärt.. mit Video
Ehrlich gesagt, verstehe ich diese ganze Diskussion um die Blitzerwarner überhaupt nicht. Laut Aussage der Polizei soll ja an gefährlichen Stellen gewarnt werden. Aber dann macht es doch umso mehr Sinn, wenn Autofahrer auch im Auto gewarnt werden, dass hier eine besonders gefährliche Stelle ist. Habe eher das Gefühl, dass man das Geldsäckel noch etwas mehr füllen möchte, indem man möglichst viele Blitzerkästen aufstellt. Da ist die Argumentation, man wolle sich der Strafverfolgung entziehen, doch völlig schizophren.
Schade, dass es die App nicht auch für die iUhr gibt. Das Vibrieren dort ist doch nicht zu übermerken aber sehr unauffällig.
Das wäre echt gut
Hammer Idee
„übermerken“ – nice
Wenn jemand die „das/dass Regel“ und das „Substantivieren von Verben“ beherrscht, darf er von mir aus noch viel kreativere eigene Wörter erfinden.
Fröschlein, Du kannst eine Automation einrichten, um die App starten zu lassen, sobald sich das iPhone mit CarPlay/Bluetooth verbindet und nach dem Verlassen des Wagens, die Verbindung trennt und die App in den Ruhemodus schickt. So weit, so bekannt.
Daneben habe ich Meldungen so konfiguriert, dass die Watch lautlos vibriert, sobald die App ein Ereignis bemerkt. Dazu gibt es auf der Uhr dann auch textliche Meldungen, wie z. B. „Fester Blitzer in 1.000 m“ und „Blitzer gesehen“?. Die Haptik der Uhr auf markant eingestellt und ich kann den Hinweis nicht mehr überfühlen. ; )
Hinweise, wie „Dein Lieblingsfahrer ist aktiv“ oder Töne sind bei mir deaktiviert. Die App läuft komplett im Hintergrund und braucht natürlich auch nicht geöffnet bleiben. Lediglich die ausgeführten Automationen werden mir auf iPhone und Watch angezeigt, bleiben aber unbeachtet.
Diskreter ist es nicht zu machen. Funktioniert bei mir schon eine gefühlte Ewigkeit zuverlässig und ohne Mucken.
Kann man denn mittlerweile in der App bestimmt Blitzer oder Gebiete ausschließen? Auf meiner Heimfahrt fahre ich an drei fest installierten Blitzern vorbei und möchte nicht jedes Mal vor denen gewarnt werden.
Glaube mir besser gewarnt werden als Blechen!
Nein… leider nicht.
Ich würde mir wünschen, man könnte das dreimalige Warnen auf einmalig minimieren. Ich weiß, ist abhängig vom Tempo. Aber 3x hintereinander vor der selben Gefahrenstelle warnen, ist mir etwas zu viel.
Kann man aber leider nicht ändern
Geht Dir das etwa ans Ego wenn Du von einer Frauenstimme gewarnt wirst, obwohl Du den Blitzer schon kennst? Auch bei den festen Blitzern an denen man häufig vorbeikommt hat man ein gewisses Risiko geblitzt zu werden, z.B. weil man telefoniert oder die Kinder einen ablenken. Ist mir jedenfalls schon passiert.
Warum mutmaßt man über Polizeikontrollen im Falle eines Verbots? Die Polizei wird da nichts kontrollieren müssen, weil es keine entsprechenden Apps mehr gibt bzw. diese betreiberseitig deaktiviert werden…
Und wie kommst du auf das schmale Brett? Selbst wenn die Apps aus den offiziellen Stores verschwinden, glaube ich kaum, dass die Anbieter wie Apple und Google die Apps von den Geräten löschen bei Nutzern, die sie gekauft haben. Und selbst wenn, sind die Apps per Sideloading wieder schnell installiert und einsatzbereit.
Ich sagte: betreiberseitig! Also dass Betreiber wie Blitzer oder OOONO selbst unterbunden werden…
Gerade getestet… Mega Geil
Blitzer.de darf bleiben
Regierung muß gehen
Bin Beta Tester bei blitzer.de und habe gerade den Vorschlag eingereicht, dass man ein eigenes Icon und einen eigenen App Namen für die App vergeben kann. Das macht es ja quasi unmöglich in einer Kontrolle die App durch die Polizei ausfindig zu machen.
Bei meiner Anzahl an Apps würden die Tage suchen :-)
Und ich glaube, um das Handy mitzunehmen und in Ruhe zu untersuchen, fehlt jegliche Grundlage.
Du bist mein Held.
Das App Icon kannst Du doch so schon ändern? Ansonsten gibt es ja Kurzbefehle ;-)
Ist leider ziemlich kaputt integriert. wenn ich die Integration nicht nutzen möchte und die App im CarPlay entfernt habe schafft sie es dennoch sich in CarPlay in der Vordergrund zu mogeln.
Schon alles probiert. Sehr nervig leider. Vorallem
Weil die App links den navi App Punkt überschreibt. Ich muss dann erst zurück ins Menü und dort zur navi App wechseln.
Dito – voll nervig – schreit nach Update
Auch das App Icon läßt sich verändern!
Das ging schon seit dem letzten Update.
Ein Verbot geht mir am Arsch vorbei.
Man kann jedem nur raten, keine Dokumente (Fahrzeugschein, Führerschein) digital auf dem Mobiltelefon zu speichern, denn dann müsste man ja bei einer Verkehrskontrolle den Polizisten das entsperrte Mobiltelefon zur Ansicht in die Hand drücken.
Die Blitzer-App wird dann sozusagen als Beifang auf dem Mobiltelefon entdeckt.
Im Falle einer Kontrolle drückt man 5 mal die Seitentaste auf dem iPhone, dann geht das Gerät in den Sperrmodus und kann dann nur durch die sechsstellige PIN entsperrt werden. Face-ID oder Touch-ID sind dann erst mal abgeschaltet.
Man sollte allerdings die Blitzer-app nicht im Hintergrund laufen lassen, weil sie sich dann möglicherweise zum ungünstigsten Zeitpunkt meldet
Also mir gefällt das Update nicht!
Für was soll die App im Carplay sein?
Da läuft dann eine Karte mit, aber die Navigation ist nicht gut. Ich habe einige Ziele versucht zu finden, leider aber nicht gefunden.
Und dann läuft doch schon meine Navi und Musik…
Jetzt muss man die App in den CarPlay Einstellungen deaktivieren und trotzdem startet die App im Carplay.
Nach den schliessen und nochmaligem Öffnen startet die App im Handymodus, zeigt einen Schwarzen Bildschirm an und warnt ab und zu.
Aber warum Carplay? Macht für mich kein Sinn…
Wie gut läuft sie in der Schweiz?
Funktioniert auch da recht gut, hab ich gehört.
Sehr gut – verkaufe 2 OOONO denn die sind käse gegenüber der App
Sobald die App verboten wird, fliegt sie aus dem App-Store, und Du wirst Dir wieder ein Oono kaufen und unter dem Autositz verstecken.
OOONO wird dann auch verschwinden
Ging es nicht um ein Mitführverbot?
Kann man eine App gesetzlich verbieten? Die Nutzung sicherlich. Vielleicht sogar das Mitführen.
Aber kann man dem Hersteller/Programmierer untersagen, die App über einen Appstore zu vertreiben?
Kann man die Verkehrspolizei ermächtigen, Handydurchsuchungen ohne Straftat-Bestand anzuordnen?
Fragen über Fragen…
Es handelte sich auch erst mal um einen Gesetzesantrag.
Da sind so viele Fragen offen – Warten wir ab, was passiert