Blitzer.de: Update auf Version 4.3 bringt CarPlay-Unterstützung

Während auf politischer Ebene über ein mögliches Verbot von Blitzerwarnern und entsprechenden Apps diskutiert wird, liefern die Betreiber von Blitzer.de eine lange erwartete Funktionserweiterung aus: Die App von Blitzer.de lässt sich jetzt auch über CarPlay verwenden.

Blitzer.de zeigt Live-Warnungen zu mobilen und festen Radarkontrollen sowie Gefahren wie liegengebliebenen Fahrzeugen, Unfällen oder Stauenden an. Für die in der App verfügbaren Informationen sorgt die laut Betreiber fünf Millionen aktive Nutzer umfassende größte und bekannteste Verkehrs-Community in Europa.

CarPlay-Nutzung optional

Dank der neuen CarPlay-Integration kann man sich die von Blitzer.de bereitgehaltenen Informationen jetzt direkt auf dem Fahrzeugbildschirm anzeigen lassen. Ob CarPlay genutzt wird, entscheidet der Anwender selbst. In den Einstellungen der App findet sich nicht nur die Möglichkeit, über die Verwendung von CarPlay zu entscheiden. Nutzer können getrennt davon Präferenzen für die Audioausgabe festlegen, sodass der Ton beispielsweise nicht über das Fahrzeugsystem, sondern nur über den iPhone-Lautsprecher ausgegeben wird.

Blitzer.de bezeichnet sich selbst als Marktführer unter den Verkehrssicherheits-Apps in Deutschland. Die App lässt sich kostenlos nutzen, zeigt dann jedoch nur Warnungen vor festinstallierten Blitzern an. Wenn auch Meldungen zu mobilen Kontrollen sowie Echtzeitinformationen zu Gefahrensituationen und Baustellen angezeigt werden sollen, ist ein Update auf die Pro-Version für einmalig 9,99 Euro erforderlich.

Debatte um mögliches Verbot

In diesem Zusammenhang sei jedoch auch noch einmal erwähnt, dass die Bundesregierung an einem Neuentwurf für das Straßenverkehrsgesetz arbeitet, in dessen Rahmen auch über ein vollständiges Verbot von Blitzerwarn-Apps und dem Mitführen von mit vergleichbarem Funktionsumfang ausgestatteten Geräten wie dem Ooono Co-Driver diskutiert wird.