AirPod Beanies: In den Fußstapfen von Apples iPod-Socken

Falls ihr in den AirPods Beanies von Native Union eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk seht, müsst ihr möglicherweise aber selbst zur Stricknadel greifen. Der Anbieter teilt mit, dass die Nachfrage direkt bereits direkt nach der Vorstellung überwältigend war, will jedoch bald schon wieder mit Nachschub dienen können.

Was ihr auf dem Bild unten seht, gab es tatsächlich mal so von Apple zu kaufen. Apples iPod-Socken waren von 2004 an in verschiedenen Farben zum Einzelpreis von 29 Euro erhältlich und sollten den Musik-Player vor Beschädigungen und insbesondere Kratzern schützen.

Insert

You are going to send email to