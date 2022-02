Vergessen-Erinnerungen bei den AirPods setzen iPhone 12 voraus

Ihr habt in diesem Einstellungsbereich darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Funktion an bestimmten Orten zu deaktivieren. Wenn ihr beispielsweise nicht wollt, dass euch das iPhone jedesmal darauf hinweist, dass ihr die AirPods vergessen habt, wenn ihr die eigene Wohnung verlasst, markiert ihr im Bereich „Mitteilung an mich, außer hier“ den betreffenden Standort. Die hierfür gültige Zone lässt sich mithilfe von drei verschiedenen Radien vorgegebener Größe einschränken. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch mehrere Orte von den Vergessen-Erinnerungen auszunehmen.

Generell genügt es, wenn man die „Wo ist?“-App auf einem iPhone oder iPad mit iOS 15 beziehungsweise iPadOS 15 verwendet, um sich beim Zurücklassen von anderen Apple-Geräten benachrichtigen zu lassen. Um die Funktion zu aktivieren, müsst ihr das betreffende Objekt in der „Wo ist?“-App im Bereich „Geräte“ oder „Objekte“ anwählen und in den gerätespezifischen Einstellungen dann die Funktion „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ aktivieren.

Mit „ Beim Zurücklassen benachrichtigen “ hat Apple Ende vergangenen Jahres „Vergessen-Erinnerungen“ in die „Wo ist?“-App integriert. Ihr könnt euch hiermit per Push-Mitteilung benachrichtigen lassen, wenn ihr eure Apple-Geräte oder sonstiges „Wo ist?“-Zubehör zurücklasst. Die Funktion lässt sich für gewisse Orte auch deaktivieren, sodass ihr die Meldungen beispielsweise nur dann erhaltet, wenn ihr außer Haus und möglicherweise tatsächlich gerade dabei seid, das betreffende Gerät im Café oder dergleichen zu vergessen.

Insert

You are going to send email to