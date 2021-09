Beim Zurücklassen benachrichtigen: „Wo ist?“-Funktionen konfigurieren

Bei der Vorstellung von iOS 15 hat Apple auch die neuen Vergessen-Erinnerungen präsentiert. So lässt sich in der „Wo ist?“-App jetzt für einzelne Geräte festlegen, ob ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ihr diese beim Verlassen des aktuellen Ortes zurücklasst.

Ursprünglich wollte Apple diese in manchen Fällen sicher hilfreichen Benachrichtigungen direkt mit dem Start von iOS 15 nicht nur für iOS-Geräte und die AirTags, sondern auch für die AirPods anbieten. Diese Funktion soll nun allerdings nachgereicht werden. Doch für iPhone, iPad und auch die AirTags steht „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ bereits jetzt als Option zur Verfügung.

Ob ihr eine solche Meldung erhalten wollt, könnt ihr in der „Wo ist?“-App für jedes eurer Apple-Geräte separat festlegen. Aktuell ist dieser Schalter dort in der erweiterten Anzeige für das iPad, ein zweites iPhone oder auch die AirTags zu sehen.

Die mit der Neuerung verbundene Zuverlässigkeit wird unterschiedlich bewertet. Mal Funktioniert das Ganze besser, mal schlechter. Ziel ist es jedenfalls, dass ihr eine Push-Mitteilung auf dem iPhone oder der Apple Watch bekommt, wenn ihr dabei seid, das betreffende Gerät zu vergessen.

Beachtet im Zusammenspiel mit den in der „Wo ist?“-App diesbezüglich verfügbaren Einstellungen insbesondere die Möglichkeit, vertrauenswürdige Orte festzulegen. So könnt ihr beispielsweise in der App hinterlegen, dass es durchaus okay ist, wenn das entsprechende Objekt bei euch zuhause zurückbleibt, ihr aber an anderen Orten über das Zurücklassen informiert werden wollt.

Weitere AirPods-Funktionen im Herbst

Die AirPods warten derweil noch auf die von Apple angekündigten Verbesserungen im Zusammenspiel mit der App „Wo ist?“. Der Hersteller hat mitgeteilt, dass ein Update „später im Herbst“ den Funktionsumfang diesbezüglich entsprechend erweitern soll. Ob dies bereits mit der bereits zum Test freigegebenen iOS-Version 15.1 der Fall sein wird, ist noch offen.