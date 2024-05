HD+: Design-Update für die beste TV-Programm-App

2024 haben nur noch wenige Anwender täglich Bedarf für eine klassische TV-Zeitschrift, hin und wieder will jedoch ein Blick auf das aktuelle Fernsehprogramm geworfen werden. Unsere Empfehlung, um dies bequem auch von iPhone oder iPad aus tun zu können, lautet seit Jahren HD+.

Kostenfreie Programmübersicht

Die kostenfreie Anwendung bietet eine umfangreiche Übersicht über das aktuelle Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen und der privaten Sender und erschlägt Anwender nicht mit hunderten von irrelevanten Programmen, sondern lässt das Anlegen eigener Favoritenlisten zu, in denen lediglich jene Sender auftauchen, die euch persönlich überhaupt interessieren.

Diese können dann wahlweise nach Programm oder Uhrzeit sortiert dargestellt werden und informieren in einer schlanken Tabellenansicht über laufende Programme und anstehende Ausstrahlungen.

Der Zugriff auf das Fernsehprogramm ist komplett kostenlos und läuft ohne In-App-Käufe oder zusätzliche Bezahlungen ab. Lediglich die optional von der Anwendung angebotene Streaming-Funktion ist kostenpflichtig. Anwender, die auch unterwegs auf TV-Inhalte zugreifen wollen, können hier für 8,99 Euro pro Monat die Streaming-Funktion auf bis zu zwei Geräte aktivieren und unterwegs fernsehen.

Neue Startseite, Merklisten verschwinden

Vor wenigen Stunden wurde Version 3.10 von HD Plus veröffentlicht und bietet euch jetzt eine komplett neu gestaltete Startseite an, in der redaktionelle Empfehlungen ausgesprochen und die Highlights der aktuellen Woche dargestellt werden. Neu ist hier auch der direkte Mediatheken-Zugriff.

Allerdings geht das Update mit einer Einschränkung einher: vorhandene Merklisten werden durch die Aktualisierung vom Gerät entfernt und müssen anschließend neu erstellt werden.