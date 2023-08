USB-C am iPhone: Nur die Pro-Modelle mit maximaler Geschwindigkeit?

Das mit den neuen iPhone-Modellen ausgelieferte Ladekabel ist in diesem Jahr definitiv ein Thema. Es steht außer Frage, dass sich Apple von Lightning verabschiedet und das iPhone erstmals mit einem USB-C-Anschluss ausstattet. Den hierfür nötigen Anschub dürfte nicht zuletzt die EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte gegeben haben.

USB C CABLE ASMR 🤭 pic.twitter.com/Hh6RfWRpk6 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 22, 2023

Während wir im Laufe der Woche bereits erste Bilder jener Kabel gesehen haben, die den neuen Geräten voraussichtlich beiliegen, finden sich auf der Kurznachrichtenplattform X inzwischen weitere interessante Details. So sollen die neuen Kabel nun deutlich länger sein als dies bislang der Fall war, jedoch nur USB 2.0 unterstützen.

Kabel länger aber nur USB 2.0

Das neue Endmaß von 160 Zentimetern dürfte der größte Teil der iPhone-Besitzer mit Begeisterung auf nehmen. Auf diese Weise lässt sich das mit einem Ladeanschluss verbundene Telefon deutlich flexibler und auch sicherer verwenden, als dies bisher der Fall war. Zudem soll der geflochtene Nylonmantel die Kabel gegenüber ihrem Vorgänger auch um einiges robuster machen.

Zu denken gibt allerdings die Tatsache, dass die vorab kursierenden Kabel lediglich den Standard USB 2.0 und damit wie Apples Lightning-Standard lediglich Übertragungsraten von maximal 480 MBit/s unterstützen.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Dieser Umstand lädt natürlich zu allerlei Spekulationen ein. Allem voran macht dabei die These die Runde, dass Apple bei den Anschlüssen und Kabeln für die Standardmodelle iPhone 15 und iPhone 15 Max auf USB 2.0 setzt, während die Modelle iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max die Möglichkeit zum Datentransfer über USB 3.0 oder höher bieten. Hier wären dann in der Theorie Geschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s – also mehr als das Zehnfache von USB 2.0 möglich.

Die ersten Tests mit den neuen Kabeln bestätigen auch, dass Apple mit Lightning auch seine bisherige Schnittstellenpolitik über Bord werfen muss. Die Kabel verzichten auf die bei Lightning von Apple zwingend vorausgesetzte „Made for iPhone“-Zertifizierung.