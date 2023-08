AirBell: AirTag-Fahrradklingel jetzt ab 14 Euro erhältlich

Natürlich wird in Verbindung mit der AirBell auch ein AirTag benötigt. Offiziell will Apple hier ja 39 Euro haben. Bei Amazon bekommt man den AirTag einzeln derzeit schon für 32,33 Euro, der Preis für das 4er-Pack liegt hier aktuell bei 105,70 Euro.

Optisch und funktionell unterscheidet sich die AirBell eigentlich nicht von einer gewöhnlichen Fahrradklingel. Allerdings kann man die Glocke mit dem beiliegenden Werkzeug öffnen und einen AirTag darin verstecken. Die Tatsache, dass der Sockel der AirBell aus Kunststoff gefertigt reicht aus, dass sich der AirTag mit in der Nähe befindlichen Apple-Geräten verbinden und auf diese Weise seinen Standort an Apples „Wo ist?“-Netzwerk übertragen kann. Wir haben die AirBell selbst im Einsatz und die Standortübermittlung funktioniert bislang absolut zuverlässig.

