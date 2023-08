Tropico für iOS bekommt Zusatzinhalte per In-App-Kauf

Die Mobilversion des Strategiespiels Tropico ist vor fünf Jahren zunächst für das iPad und später auch für das iPhone erschienen. Wer den Titel damals gekauft und mittlerweile schon wieder vergessen hat, kann die App nächste Woche wieder aus dem Archiv holen. Feral Interactive will vom 31. August an sechs neue Missionen als DLC-Erweiterung und mit 2,49 Euro auch zu einen verträglichen Preis anbieten.

Insert

You are going to send email to