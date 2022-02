US-Senat lässt Apple zittern: App-Store-Gesetz kommt zur Abstimmung

„Die Coalition for App Fairness applaudiert dem Justizausschuss des Senats für die Verabschiedung des Open App Markets Act – ein historischer Schritt in Richtung Wettbewerb auf dem App-Marktplatz. Diese parteiübergreifende Gesetzgebung wird Gatekeeper-Plattformen zur Rechenschaft ziehen, den fairen Wettbewerb erhöhen und den Verbrauchern im ganzen Land eine größere Auswahl und Innovation bieten. Wir sind den Senatoren Blumenthal, Blackburn und Klobuchar dankbar, dass sie diese Gesetzesvorlage unterstützt haben, und der Führung des Ausschusses, dass sie die heutige Abstimmung angesetzt haben. Wir fordern den gesamten Senat auf, diesen notwendigen Vorschlag jetzt aufzugreifen und zu verabschieden.“

Begrüßt wurde die Entscheidung der Abgeordneten von der Coalition for App Fairness . Dem Interessenverband gehören unter anderem Spotify, Tile, Basecamp, Deezer, Epic Games, und die Tinder-Mutter Match an.

Insert

You are going to send email to