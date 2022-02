Tageslicht-App kostenlos: Kamerabild auf TV und externen Monitor

Eineinhalb Jahre nach dem Start der sogenannten Tageslicht-App bietet die für den Downloads verantwortliche Entwickler-Schmiede Coding Monkeys aus Frankfurt am Main ihr Produktiv-Werkzeug aktuell kostenlos an und spart euch damit die Investition der bisher veranschlagten 5 Euro.

Die für den Einsatz auf iPhone und iPad optimierte Anwendung erklärt ihren Verwendungszweck bereis im Untertitel des App Stores: „Live-Kamera auf TV“. So bietet euch der Download eine Kamera-Anwendung mit Zoom-Einstellungen an, die sich sowohl drahtlos per AirPlay nutzen lässt, aber auch zusammen mit dem bei Apple erhältlichen Lightning Digital AV Adapter nutzen lässt.

Präsentationen ohne Bedienelemente

Gedacht für Präsentationen, Schulungen und Unterrichtseinheiten lassen sich Dokumente und Demonstrationen, die auf dem Schreibtisch stattfinden, so auf eine große Leinwand werfen.

Der Vorteil: Anders als beim Einsatz der vorinstallierten Kamera-Applikation für selbe Zwecke verzichtet die Tageslicht-App auf die Darstellung von Bedienelementen und lenkt nicht durch einen Auslöser oder den Blick auf die Vorschau des zuletzt geknipsten Bildes ab.



Per AirPlay oder Adapter

So bietet sich die Tageslicht-App vor allem für den professionellen Einsatz im Arbeitsumfeld beziehungsweise für den AirPlay-kompatiblen Fernsehen im Konferenz-Zimmer an.

Sobald die Bildschirmsynchronisation aktiviert ist, gibt das iPhone bei laufender Tageslicht-App nur noch das Kamerabild weiter. In der App lässt sich eine Rotationssperre aktivieren, bei Bedarf kann zudem die Blitz-LED angeschaltet werden. Eine Pause-Taste lässt die kurze Unterbrechung laufender Präsentationen zu. Zudem zeigt der nur 1 Megabyte kleine Download eine Live-Vorschau des nach außen übertragenden Kamerabildes an und hilft so bei der richtigen Ausrichtung von iPhone und iPad.