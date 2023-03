US-Drogenfahnder verstecken AirTag in Pillenpresse

Ans Licht gekommen ist diese Praxis durch einen dem Magazin Forbes vorliegenden Durchsuchungsbeschluss, der die Überwachung mithilfe des AirTags genehmigt. Zuvor wurde die DEA vom Zoll auf aus China importiertes, potenzielles Zubehör für ein Drogenlabor aufmerksam gemacht. Anstatt die Lieferung zu kassieren, haben die Beamten einen AirTag in einer Pillenpresse versteckt, offenbar um an zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit ihrem Verdacht zu kommen.

Apples AirTags taugen nicht nur als Schlüsselfinder. Seit der Einführung des Zubehörs haben regelmäßig Berichte die Runde gemacht, in denen von Stalking und ähnlichem Missbrauch der Dingefinder die Rede war und Apple hat in der Folge verschiedene Schutzmaßnahmen diesbezüglich eingeführt.

