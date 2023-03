Fitness Stats liefert jetzt noch mehr Fitnessdaten im schnellen Überblick

Alles in allem ist Fitness Stats als Ergänzung (oder Alternative) zur Fitness-App von Apple zu sehen und präsentiert euch schnell und ohne Schnickschnack einen Überblick über die persönlichen Aktivitäten. Dabei werden mittlerweile auch alle gängigen und in Apple Fitness geführten Aktivitätstypen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Daten werden aus Apples Health-App ausgelesen, Fitness Stats selbst erfasst keinerlei Daten und respektiert die Privatsphäre der Nutzer in vollem Umfang.

Während Fitness Stats bislang nur in der Lage war, die historischen Gesamtwerte der persönlichen Fitnessaktivitäten anzuzeigen, lassen sich mit Version 2 auch die Durchschnittswerte für flexibel wählbare Zeitspannen abrufen – die App bietet hier zum Beispiel einzelne Tage, Wochen, Monate, Jahre oder auch einen frei definierbaren Bereich an.

Fitness Stats liefert einen schnellen Überblick der mit der Apple Watch und dem iPhone erfassten Bewegungsdaten und Aktivitäten. Die ehemals kostenlose App ist jetzt in Version 2.0 verfügbar und setzt mit dem Update verbunden auf einen Einmalkauf in Höhe von 5,99 Euro. Als Gegenleistung bietet der Entwickler diverse Funktionserweiterungen und Verbesserungen.

Als wir vor knapp drei Jahren das erste Mal über die iPhone-App Fitness-Stats berichtet haben, war sie gerade als keiner Corona-Zeitvertreib ihres Entwicklers gestartet. In der Folge hat die Anwendung dann ausgesprochen großen Zuspruch gefunden, was den Entwickler letztendlich dazu veranlasst hat, aus dem Hobby ein offizielles Projekt zu machen.

