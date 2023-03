Nanoleaf listet erste Matter-Leuchtmittel zur Vorbestellung

Ob es dann tatsächlich die neueste Produktversion mit Unterstützung für Matter sein muss, sei mal dahingestellt. Nanoleaf bietet die Vorgänger in Deutschland quasi im Ausverkauf zu reduzierten Preisen an und verlangt hier statt 19,99 Euro nur 14,99 Euro.

Nanoleaf hat mit der Markteinführung seiner neuen Essentials-Leuchtmittel mit Unterstützung für Matter begonnen. Aktuell sind die neuen Produkte allerdings nur in den USA zur Vorbestellung verfügbar. Wenn ihr die Anschaffung von entsprechendem Zubehör des Herstellers in Betracht zieht, solltet ihr diesen Umstand berücksichtigen.

