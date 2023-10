Unscharfe Makrofotos in iPhone-Apps: Entwickler müssen nachbessern

Der iPhone-Hersteller hatte offenbar schlicht vergessen, die in iOS integrieret Lupe auf den neuen Modus für Nahaufnahmen abzustimmen. In der Folge waren der Vergrößerungseffekt bei normalen Makroaufnahmen besser als bei Verwendung der Lupe . Apple hat diese Fehler dann im Nachhinein mit einem zusätzlichen iOS-Update behoben .

Auch wenn die große Zahl der betroffenen Apps den Anschein erweckt, dass es sich hierbei um einen Fehler in iOS handelt, müssen wohl eher die Entwickler der Anwendungen Hand anlegen und ihre Kameraintegration an die neuen Geräte anpassen. Der Fehler tritt auch in den bereits im Umlauf befindlichen Beta-Versionen von iOS 17.1 auf und es scheint durchaus schlüssig, dass die betroffenen Apps schlicht noch nicht auf die neuen Kameramodelle abgestimmt sind. Apple hat mit dem Upgrade auf die iPhone-Generation 15 verschiedene Hard- und Softwarekomponenten im Bereich der Kameras überarbeitet, was vermutlich entsprechende Anpassungen bei jenen Anwendungen voraussetzt, die auf die Kamerafunktion zugreifen.

