iPhone-Lupe unterstützt mit iOS 15.4 den Makromodus des iPhone 13 Pro

Vor drei Wochen haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass die iOS-Lupe noch nicht für den Makromodus des iPhone 13 Pro optimiert ist und in der Folge schlechtere Vergrößerungen macht, als dies mit der Standard-Kamera-App der neuen iPhone-Modelle möglich ist. Schneller als erwartet hat Apple hier reagiert. Mit iOS 15.4 wurde die Lupenfunktion an den neu verfügbaren Fotomodus angepasst und bietet in der Folge eine massiv verbesserte Vergrößerungsfunktion.

Zum Vergleich hängen wir zunächst noch einmal Screenshots der Lupenfunktion auf dem iPhone 13 Pro mit iOS 15.3 an. Für eine scharfe Aufnahme des zu vergrößernden Gegenstands musste man hier einen Mindestabstand von zehn Zentimetern einhalten. Das Ergebnis ist zwar grundsätzlich nicht schlecht, kann sich jedoch keinesfalls mit den mithilfe der Makrofunktion auf dem iPhone 13 und iPhone 13 Pro erreichbaren Vergrößerungswerten messen.

iPhone-Lupe mit iOS 15.3 ohne Makrofunktion

Mit iOS 15.4 hat Apple die Lupenfunktion von iOS nun so überarbeitet, dass diese Auch die Ultraweitwinkel-Kamera des iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max verwenden kann. Dementsprechend kann man sich mit diesen Geräten jetzt auch im Lupenmodus den aufzunehmenden Objekten auf bis zu zwei Zentimeter nähern, was in der Folge extrem höhere Vergrößerungsstufen zulässt.

iOS 15.4 erlaubt auch Makroaufnahmen mit der Lupe

Nicht verhindern lässt sich natürlich ein mit zunehmendem Zoomfaktor ansteigender Schärfeverlust, da es sich hier lediglich um eine digitale Vergrößerung handelt. Dennoch trägt die Lupe mit iOS 15.4 dann auch auf den Pro-Modellen des iPhone 13 ihren Namen wieder zurecht. Die Skalierung muss im Gegensatz zu den vorherigen Versionen von iOS 15 nicht mehr hinter der Kamera-App anstehen.

Für den Schnellzugriff könnt ihr euch die iOS-Lupe – sofern dort nicht schon vorhanden – ins Kontrollzentrum legen. Die entsprechende Option findet ihr in den iOS-Einstellungen unter dem Punkt „Kontrollzentrum“ und dort im Bereich „Steuerelemente anpassen“. Weiterführende Infos zur Verwendung der Lupe könnt ihr in Apples Handbuch zu iOS 15 nachlesen.