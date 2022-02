iPhone-Kamera: Makromodus sticht die iOS-Lupe aus

Der Makromodus der in den Pro-Modellen des iPhone 13 verbauten Kamera sticht die in iOS integrierte Lupe um Längen aus. Hintergrund ist die Tatsache, dass die iOS-Lupe nicht von von der Vergrößerungsfunktion Gebrauch macht, die im Zusammenhang mit dem im iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max verbauten Ultraweitwinkel-Objektivs verfügbar ist.

Die Auswirkungen zeigen unsere Screenshots mehr als deutlich. Mit der iOS-Lupe könnt ihr euch nur bis auf maximal zehn Zentimeter Entfernung an ein Objekt annähern, um eine scharfe Aufnahme zu erhalten. Die in der Lupen-Ansicht mögliche Vergrößerung erfolgt dann rein digital und mit dem entsprechenden Qualitätsverlust.

Wenn ihr dagegen die reguläre Kamera-App eines iPhone 13 Pro oder eines iPhone 13 Pro Max verwendet, erhaltet ihr im Makromodus selbst aus zwei Zentimetern Entfernung noch gestochen scharfe Bilder und könnt diese Fotos bei Bedarf im Anschluss sogar noch aufziehen, also digital vergrößern.

Ob Apple es schlicht vergessen hat, die Lupenfunktion an die neuen Kameras anzupassen oder der damit verbundene Aufwand zu groß wäre, können wir nicht beantworten. Fakt ist, dass es sich hier um ein generelles – wenn man so will – iOS-Problem handelt, und nicht wie der Apple-Support unserem Leser Andy weismachen wollte ein Problem mit seinem iPhone, das er den Ratschlägen der Apple-Experten zufolge doch bitte zunächst mal löschen und neu einrichten sollte.

Makromodus auf dem iPhone deaktivieren

Apple hatte den Makromodus bei den Pro-Modellen des iPhone 13 zunächst so integriert, dass der Wechsel zwischen dem Standard und dem Ultraweitwinkel-Objektiv stets automatisch vonstatten geht. Dies hat allerdings in bestimmten Situationen für Probleme bei der Schärfe-Einstellung gesorgt, sodass es seit iOS 15.1 möglich ist, die Makrofunktion mit einer neu hinzugefügten Taste (gelber Kreis mit Blume) zu deaktivieren.

Wenn die Taste bei euch nicht erscheint, sobald ihr die Kamera näher als zehn Zentimeter an ein Objekt heranführt, müsst ihr die Makro-Steuerung möglicherweise erst in den Kamera-Einstellungen aktivieren. Weitere Infos findet ihr in den von Apple bereitgestellten Informationen zu den Kamerafunktionen auf dem iPhone.