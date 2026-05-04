UGREEN FineTrack 2 Fußball: „Wo ist?“-Tracker im WM-Look reduziert

In etwas über einem Monat startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Für alle Fans, die gerne mal etwas verlieren, bietet UGREEN nun den FineTrack 2 Fußball an. Der Bluetooth-Tracker setzt auf ein rundes Gehäuse im Fußball-Design und wird aktuell mit einem Rabatt von bis zu 5 Euro angeboten. Die Aktion läuft nach Angaben des Herstellers bis zum 10. Mai.



Der neue Tracker richtet sich an Apple-Nutzer und lässt sich in das „Wo ist?“-Netzwerk einbinden. Damit kann der Standort verlorener Gegenstände über nahe Apple-Geräte anonym erfasst und an den Besitzer übermittelt werden. Innerhalb der Bluetooth-Reichweite lässt sich zudem ein Signalton mit bis zu 110 Dezibel auslösen, um etwa Schlüssel, Tasche oder Koffer schneller wiederzufinden.

Besonders lange Batterielaufzeit

UGREEN bewirbt den FineTrack 2 Fußball mit einer besonders langen Batterielaufzeit. Je nach Nutzung soll die Energieversorgung für fünf bis sieben Jahre ausreichen. Ein regelmäßiges Aufladen ist damit nicht vorgesehen. Der Tracker eignet sich dadurch vor allem für Gegenstände, die dauerhaft abgesichert werden sollen, etwa Reisetaschen, Rucksäcke oder Schlüsselbunde.

Im Unterschied zu klassischen Schlüsselfindern mit App-Zwang setzt UGREEN hier auf die direkte Einbindung in Apples vorhandene „Wo ist?“-App. Eine zusätzliche App ist für die grundlegende Nutzung nicht erforderlich. Voraussetzung ist allerdings ein kompatibles Apple-Gerät, Android-Nutzer können den Tracker nicht verwenden.

Ergänzung zum FineTrack Pro Solar

Erst kürzlich hatten wir über den FineTrack Pro Solar berichtet. Dieses Modell kombiniert einen internen Akku mit einer kleinen Solarzelle und soll dadurch im Alltag möglichst selten geladen werden müssen. Der FineTrack 2 Fußball verfolgt einen anderen Ansatz: Statt Solarzelle oder USB-C-Ladung steht hier die lange Batterielaufzeit im Vordergrund.

Auch beim Einsatzbereich unterscheiden sich die beiden Modelle. Während der FineTrack Pro Solar eher als robuster Begleiter für Gepäck, Outdoor-Ausrüstung oder dauerhaft genutzte Gegenstände gedacht ist, spielt der FineTrack 2 Fußball stärker mit seinem Design. Gerade zur bevorstehenden Weltmeisterschaft dürfte UGREEN damit Nutzer ansprechen, die einen schlichten Tracker mit etwas Fan-Optik suchen.



Technisch bleibt der Tracker dennoch ein klassischer „Wo ist?“-Anhänger. Er kann an Schlüsseln befestigt, in Taschen verstaut oder am Gepäck angebracht werden. Geht der Gegenstand verloren, lässt sich der letzte bekannte Standort über die Apple-App einsehen. Befindet sich der Tracker in der Nähe anderer Apple-Geräte, kann der Standort über das Netzwerk aktualisiert werden.

Der UGREEN FineTrack 2 Fußball ist derzeit bei Amazon mittels Aktionsrabatt um fünf Euro reduziert. Wer ohnehin einen zusätzlichen Tracker für Schlüssel, Reisegepäck oder Fan-Ausrüstung sucht, bekommt damit eine besondere Variante der FineTrack-Reihe.