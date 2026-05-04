CarPlay Ultra: Viele Hersteller zögern weiter

Apples nächster großer CarPlay-Ausbau kommt weiterhin nur langsam voran. Wie Chance Miller auf de, Apple-Blog 9to5Mac zusammenfasst, nennt Apple zwar weiterhin mehrere Automarken, die CarPlay Ultra künftig unterstützen sollen. Abseits von Aston Martin gibt es bislang aber kaum konkrete Modelle oder Termine.



CarPlay Ultra ist die erweiterte Version von Apples Auto-Integration. Anders als das klassische CarPlay beschränkt sich die neue Variante nicht auf den zentralen Infotainment-Bildschirm, sondern kann auch Anzeigen im Kombiinstrument übernehmen. Apple spricht von einer tieferen Einbindung in Fahrzeugsysteme, einschließlich Anzeigen für Geschwindigkeit, Drehzahl, Tank- oder Batteriestand, Reifendruck, Klima und weitere Fahrzeugfunktionen. Das wollen aber leider nicht alle Hersteller.

Offiziell gestartet ist CarPlay Ultra im Mai 2025 mit Aston Martin. Dort wird die neue Oberfläche zunächst in den USA und Kanada angeboten. Neue Fahrzeuge mit dem aktuellen Infotainment-System sollen CarPlay Ultra unterstützen, für kompatible Bestandsfahrzeuge wurde ein Softwareupdate angekündigt. Voraussetzung ist ein iPhone 12 oder neuer mit iOS 18.5 oder aktueller.

Apple hatte CarPlay Ultra ursprünglich bereits auf der WWDC 2022 in Aussicht gestellt. Damals wurde die nächste CarPlay-Generation noch für Ende 2023 beziehungsweise 2024 erwartet. Aus dem breiten Marktstart ist bislang jedoch nichts geworden. Stattdessen bleibt die Verfügbarkeit und Funktionalität weiterhin stark eingeschränkt.

Diese Hersteller sollen noch dabei sein

Nach dem aktuellen Stand sollen weiterhin mehrere Marken an CarPlay Ultra festhalten. Auf Basis bisheriger Apple-Angaben sollen aktuell noch Hersteller wie Aston Martin, Genesis, Honda, Hyundai, Kia, Jaguar, Land Rover, Nissan und Porsche an Bord sein.

Konkrete Starttermine fehlen allerdings weitgehend. Apple selbst führt bislang keine übersichtliche, öffentliche Liste mit kommenden CarPlay-Ultra-Fahrzeugen. Auch die Hersteller halten sich vielfach zurück. Damit bleibt für iPhone-Nutzer schwer einzuschätzen, ob und wann die neue CarPlay-Generation tatsächlich in günstigeren oder breiter verfügbaren Fahrzeugen landet.

Besonders interessant bleibt Hyundai. Nach Angaben des Wirtschaftsnachrichtendienstes Bloomberg gibt es Hinweise darauf, dass ein kommendes Hyundai-Modell CarPlay Ultra unterstützen könnte – eventuell schon der IONIQ 3. Auch Hyundai-Schwester Kia gilt weiterhin als wichtiger Kandidat. Bestätigt ist ein konkretes Fahrzeug bislang aber nicht.

Aston Martin gehört zu den ersten Unterstützern von CarPlay Ultra.

Bei Ford klingt die Lage ebenfalls nicht eindeutig. Konzernchef Jim Farley erklärte zuletzt, man prüfe CarPlay Ultra weiterhin und sei Apple grundsätzlich verbunden. Gleichzeitig äußerte er sich kritisch zur ersten Umsetzung der Plattform. Das ist kein klares Nein, aber auch kein besonders starkes Bekenntnis.

Mehrere Hersteller sind bereits abgesprungen

Die zögerliche Entwicklung hat auch mit der Tiefe der Integration zu tun. CarPlay Ultra greift deutlich stärker in die Fahrzeugoberfläche ein als das bisherige CarPlay. Für Autohersteller bedeutet das, einen Teil der eigenen Bedienoberfläche und damit auch der Kundenbeziehung an Apple abzugeben.

Mehrere Hersteller sollen sich deshalb inzwischen gegen CarPlay Ultra entschieden haben. Mercedes-Benz hatte seine Pläne bereits 2024 aufgegeben. Auch Audi, Volvo, Polestar und Renault könnten die neue CarPlay-Version doch nicht unterstützen, obwohl sie ursprünglich im Umfeld der nächsten CarPlay-Generation genannt wurden.

Für Nutzer ist die Unterscheidung wichtig: Das klassische CarPlay ist davon nicht betroffen. Viele Hersteller unterstützen weiterhin Apples bekannte iPhone-Anbindung für Navigation, Musik, Telefonie und Nachrichten. Bei CarPlay Ultra geht es dagegen um eine deutlich umfassendere Integration, die auch Instrumente und Fahrzeugfunktionen umfasst.

Apple beschreibt CarPlay Ultra als Verbindung aus iPhone-Erlebnis und Fahrzeuginformationen. Fahrer sollen Karten, Medien und Widgets aus dem iPhone mit fahrzeugspezifischen Anzeigen kombinieren können. Die Bedienung kann je nach Fahrzeug über Touchscreen, physische Tasten oder Siri erfolgen.

Bislang bleibt CarPlay Ultra aber vor allem ein Versprechen. Aston Martin dient als erster sichtbarer Partner, während der breitere Marktstart auf sich warten lässt. Ob Hyundai, Kia oder Porsche den nächsten Schritt machen, dürfte entscheidend dafür sein, ob CarPlay Ultra relevant wird.