iPhone aufladen: Air-Serie jetzt mit extraflachen 65-W- und Pro-Modellen

UGREEN baut sein Angebot an USB-C-Ladegeräten weiter aus und ergänzt die erst im Mai gestartete Nexode-Air-Familie um eine besonders flache Variante mit 65 Watt Ausgangsleistung. Die neue Ausführung war bei der Vorstellung der Serie bereits angekündigt und ist jetzt erhältlich. Damals hatte der Hersteller neben einem kompakten Standardmodell auch ein besonders flaches Ladegerät für schwer zugängliche Steckdosen in Aussicht gestellt.

Das Nexode Air Slim 65W misst an seiner dünnsten Stelle lediglich 1,45 Zentimeter und richtet sich vor allem an Nutzer, die ihr Ladegerät hinter Möbeln, am Nachttisch oder in engen Mehrfachsteckdosen einsetzen möchten. Ein einklappbarer Netzstecker erleichtert den Transport. Trotz der flachen Bauform stehen zwei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung, sodass sich bis zu drei Geräte gleichzeitig laden lassen.

Wie bereits das reguläre Nexode Air setzt auch die Slim-Variante auf Galliumnitrid-Technik. Diese ermöglicht eine kompaktere Bauweise, weil die entstehende Wärme geringer ausfällt als bei herkömmlichen Netzteilen. Die maximale Ausgangsleistung von 65 Watt reicht unter anderem locker für das MacBook Air, viele kleinere MacBook-Pro-Modelle sowie iPad und iPhone.

Preisunterschiede und neue Pro-Modelle

Interessant ist dabei vor allem der Preisvergleich innerhalb des eigenen Sortiments. Während das neue Slim-Modell derzeit für rund 38 Euro angeboten wird, ist das erst vor wenigen Wochen vorgestellte Nexode Air im klassischen Gehäuse inzwischen bereits für 28 Euro erhältlich. Dieses Modell hatten wir zuletzt als Alternative zu Ankers kompaktem Display-Ladegerät vorgestellt.

Produkthinweis UGREEN Nexode Air USB C Ladegerät 65W Mini, superkompakter Netzteil 27,99 EUR 34,99 EUR

Parallel erweitert UGREEN auch die höherwertige Nexode-Pro-Reihe. Seit kurzem neu erhältlich sind Modelle mit 100 beziehungsweise 160 Watt Gesamtleistung. Beide verfügen über mehrere USB-C-Anschlüsse, ein zusätzliches USB-A-Port sowie ein integriertes Farbdisplay. Dieses zeigt Informationen wie Ladeleistung, Spannung, Temperatur und das jeweils verwendete Schnellladeprotokoll für die einzelnen Anschlüsse an. Die Anzeige lässt sich per Touch bedienen und bei Bedarf drehen.

Während UGREEN bei der Air-Serie weiterhin möglichst geringe Abmessungen in den Mittelpunkt stellt, richtet sich die Pro-Reihe an Nutzer, die mehrere Geräte gleichzeitig laden und den aktuellen Ladestatus direkt am Netzteil verfolgen möchten. Bereits mit der 2024 eingeführten Nexode-X-Serie hatte der Hersteller den Schwerpunkt auf möglichst kompakte GaN-Netzteile gelegt. Seitdem ist das Portfolio schrittweise um unterschiedliche Bauformen und Ausstattungsvarianten erweitert worden.