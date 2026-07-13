Apple legt im Rechtsstreit mit OpenAI nach

Die Klageschrift von Apple gegen OpenAI enthält weitere Einzelheiten zu den bereits erhobenen Vorwürfen. Darin führt Cupertino konkrete Beispiele aus internen Chatverläufen und Dokumenten an. Der iPhone-Hersteller wirft dem KI-Unternehmen vor, systematisch vertrauliche Informationen ehemaliger Apple-Mitarbeiter genutzt zu haben, um den Aufbau der eigenen Hardwareabteilung zu beschleunigen.

Die Klage gegen OpenAI ist eine der letzten Amtshandlungen Tim Cooks

Bereits zuvor hatte Apple OpenAI beschuldigt, Bewerber zur Weitergabe interner Informationen und sogar zum Mitbringen von Prototypen ermutigt zu haben.

Im Mittelpunkt der nun bekannt gewordenen Vorwürfe steht der frühere Apple-Ingenieur Chang Liu. Laut Klageschrift soll er nach seinem Wechsel zu OpenAI weiterhin Zugriff auf interne Apple-Dateiserver gehabt haben. Ursache sei ein Softwarefehler gewesen, den Liu entdeckt und anschließend ausgenutzt habe. In einem internen Chat soll er sich darüber sogar amüsiert haben. Apple wirft ihm vor, während seiner Tätigkeit bei OpenAI Präsentationen, Hardwareentwürfe, Fertigungsinformationen und Testunterlagen heruntergeladen zu haben.

Nach Darstellung des Unternehmens erhielt Liu dabei Unterstützung von einer Kollegin, die damals noch bei Apple beschäftigt gewesen sei und später ebenfalls zu OpenAI wechselte.

Vorwürfe gegen OpenAIs Personalstrategie

Die Klageschrift (PDF-Download) beschreibt darüber hinaus ein umfassenderes Vorgehen beim Aufbau der Hardwareabteilung. Wie Bloomberg berichtet, sollen Vorstellungsgespräche regelmäßig dazu genutzt worden sein, Informationen über noch nicht angekündigte Produkte zu erhalten. Bewerber seien demnach aufgefordert worden, sich vor den Gesprächen mit internen Projekten zu beschäftigen und sogar Bauteile oder Prototypen zu den Terminen mitzubringen.

Eine zentrale Rolle weist Apple erneut dem früheren Apple-Manager Tang Tan zu, der inzwischen die Hardwareentwicklung bei OpenAI verantwortet. Er soll laut Klage einen Leitfaden erstellt haben, der neuen Mitarbeitern helfen sollte, Apples interne Sicherheitskontrollen beim Ausscheiden aus dem Unternehmen zu umgehen. Außerdem habe er gezielt Fragen zu aktuellen Entwicklungsprojekten gestellt und weitere Informationen eingefordert.

OpenAI weist sämtliche Vorwürfe zurück. Das Unternehmen erklärt, kein Interesse an Geschäftsgeheimnissen anderer Firmen zu haben und sich auf die Entwicklung eigener Technologien zu konzentrieren.