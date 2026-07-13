Airshow und Abfahrt! bringen größere Überarbeitungen

Zwei Apps, die wir in den vergangenen Monaten mehrfach vorgestellt haben, erhalten größere Funktionsupdates. Der Podcast-Player Airshow überarbeitet mit Version 3.0 seine Bedienung und Suche. Die ÖPNV-Anwendung Abfahrt! erweitert ihre internationale Reiseplanung und unterstützt jetzt grenzüberschreitende Verbindungen in 16 Ländern.

Airshow erhält neues Design und schnellere Navigation

Die Podcast-App Airshow steht in Version 3.0 zum Download bereit und erhält damit ihre bislang umfangreichste Überarbeitung. Nachdem die Anwendung zunächst als bewusst schlanker Podcast-Player gestartet war und später unter anderem Playlisten, einen Sleep-Timer sowie variable Wiedergabegeschwindigkeiten ergänzt hatte, richtet sich das aktuelle Update vor allem auf die Bedienung und die Suche.

Die Entwickler haben die Benutzeroberfläche vollständig neu gestaltet. Ziel ist eine übersichtlichere Navigation innerhalb der App. Hinzu kommt eine neue universelle Suche, die Podcasts und einzelne Episoden schneller auffinden soll. Dadurch entfällt in vielen Fällen der Wechsel zwischen verschiedenen Bereichen der Anwendung.

Auch CarPlay wurde erweitert. Kapitelmarken lassen sich dort jetzt direkt auswählen, sodass Nutzer innerhalb längerer Podcastfolgen gezielt zu einzelnen Abschnitten springen können. Ergänzend nennen die Entwickler zahlreiche Optimierungen bei der Leistung sowie neue Schnellfilter für Warteschlange, abonnierte Sendungen und Episoden. Diese sollen den Zugriff auf häufig benötigte Inhalte vereinfachen.

Airshow bleibt weiterhin kostenlos nutzbar. Kosten entstehen lediglich dann, wenn mehrere Geräte miteinander synchronisiert werden sollen. Dieses Modell verfolgt die App bereits seit ihrer Einführung im Jahr 2022.

Abfahrt! erweitert die Reiseplanung über Ländergrenzen hinweg

Auch die ÖPNV-App Abfahrt! erhält mit Version 2.6.0 einen größeren Funktionsausbau. Nachdem zuletzt unter anderem eine Zeitplanung bis zu 14 Tage im Voraus sowie Verbesserungen bei der internationalen Datenbasis ergänzt wurden, unterstützt die Anwendung jetzt grenzüberschreitende Routenberechnungen.

Fahrten lassen sich laut Entwickler nun über Verkehrsnetze in insgesamt 16 Ländern hinweg planen. Damit können auch Verbindungen zwischen Städten verschiedener Staaten in einer einzigen Suche dargestellt werden. Gleichzeitig arbeitet die Zielsuche nicht mehr mit nationalen Grenzen. Stattdessen können sämtliche erreichbaren Orte direkt ausgewählt werden.

Die Detailansicht einer Verbindung zeigt nun außerdem Zwischenhalte an. Bei längeren Fahrten wurden die Zeitangaben überarbeitet, damit sie leichter lesbar bleiben. Ergänzend unterstützt die App jetzt vollständig die französische und spanische Sprache.