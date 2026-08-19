Mehr Fußball auf dem iPhone: Apple Sports erhält sieben neue Ligen

Apple erweitert seine Sport-App erneut um zusätzliche Fußballwettbewerbe. Mit dem Update auf Version 4.3 kommen sieben weitere internationale Ligen hinzu. Besonders interessant für Nutzer im deutschsprachigen Raum: Ab sofort lässt sich auch die österreichische Bundesliga über Apple Sports verfolgen.

Apple Sports ist kostenlos erhältlich und seit vergangenem Jahr auch in Deutschland verfügbar. Die App konzentriert sich auf Live-Ergebnisse, Statistiken, Tabellen und Spielpläne und lässt sich nach bevorzugten Mannschaften und Wettbewerben sortieren.

Sieben neue Fußballligen

Neben der österreichischen Bundesliga sind mit Version 4.3 die englische Women’s Super League, die spanische Liga F, die Saudi Pro League, die türkische Süper Lig, die griechische Super League und die Indian Super League hinzugekommen.

Damit setzt Apple den Ausbau des Fußballbereichs nach der Weltmeisterschaft fort. Bereits im Juli kamen unter anderem die niederländische Eredivisie, die Schweizer Super League, die belgische Pro League und die japanische J1 League hinzu. Auch zur Fußball-WM hatte Apple Sports seinen Funktionsumfang deutlich erweitert.

Ergebnisse auf iPhone und Apple Watch

Natürlich bietet die App eine enge Integration in Apples Betriebssysteme. Laufende Spiele können als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm des iPhone und auf der Apple Watch verfolgt werden. Über Widgets lassen sich Ergebnisse und anstehende Begegnungen zudem auf dem Homescreen von iPhone und iPad sowie auf dem Mac anzeigen.

Ist ein Spiel bei einem verbundenen Streaminganbieter verfügbar, führt Apple Sports mit einem Fingertipp zur Apple-TV-App weiter. Die Anwendung selbst überträgt keine Begegnungen.

Mit den sieben neuen Ligen wird eine der bislang auffälligsten Lücken zumindest für österreichische Fußballfans geschlossen. In einigen App-Store-Bewertungen war gerade das Fehlen der österreichischen Bundesliga mehrfach kritisiert worden.