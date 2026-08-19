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Österreichische Bundesliga jetzt dabei

Mehr Fußball auf dem iPhone: Apple Sports erhält sieben neue Ligen
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Apple erweitert seine Sport-App erneut um zusätzliche Fußballwettbewerbe. Mit dem Update auf Version 4.3 kommen sieben weitere internationale Ligen hinzu. Besonders interessant für Nutzer im deutschsprachigen Raum: Ab sofort lässt sich auch die österreichische Bundesliga über Apple Sports verfolgen.

Apple Sports Neue Ligen

Apple Sports ist kostenlos erhältlich und seit vergangenem Jahr auch in Deutschland verfügbar. Die App konzentriert sich auf Live-Ergebnisse, Statistiken, Tabellen und Spielpläne und lässt sich nach bevorzugten Mannschaften und Wettbewerben sortieren.

Sieben neue Fußballligen

Neben der österreichischen Bundesliga sind mit Version 4.3 die englische Women’s Super League, die spanische Liga F, die Saudi Pro League, die türkische Süper Lig, die griechische Super League und die Indian Super League hinzugekommen.

Damit setzt Apple den Ausbau des Fußballbereichs nach der Weltmeisterschaft fort. Bereits im Juli kamen unter anderem die niederländische Eredivisie, die Schweizer Super League, die belgische Pro League und die japanische J1 League hinzu. Auch zur Fußball-WM hatte Apple Sports seinen Funktionsumfang deutlich erweitert.

Apple Sports Fussball

Ergebnisse auf iPhone und Apple Watch

Natürlich bietet die App eine enge Integration in Apples Betriebssysteme. Laufende Spiele können als Live-Aktivität auf dem Sperrbildschirm des iPhone und auf der Apple Watch verfolgt werden. Über Widgets lassen sich Ergebnisse und anstehende Begegnungen zudem auf dem Homescreen von iPhone und iPad sowie auf dem Mac anzeigen.

Ist ein Spiel bei einem verbundenen Streaminganbieter verfügbar, führt Apple Sports mit einem Fingertipp zur Apple-TV-App weiter. Die Anwendung selbst überträgt keine Begegnungen.

Mit den sieben neuen Ligen wird eine der bislang auffälligsten Lücken zumindest für österreichische Fußballfans geschlossen. In einigen App-Store-Bewertungen war gerade das Fehlen der österreichischen Bundesliga mehrfach kritisiert worden.

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Entwickler: Apple
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19. Aug. 2026 um 14:11 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    6 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Pascal Meißner

    Kann dir vielleicht einer sagen, ob in dieser App auch die Live Aktivitäten automatisch starten, wenn ich eine favorisierte Mannschaft markiert habe? So wie es bei FotMob der Fall es.

    Antworten

  • Gibt es hier zufällig jemanden, der die Live-Aktivitäten der App für Fußball-Mannschaften nutzt? Bei mir funktioniert das z. B. beim 1. FC Köln problemlos, aber bei Hannover 96 überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte.

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