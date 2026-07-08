"Gesamtdicke wird beachtlich ausfallen"
iPhone 18 Pro: Mehr Gehäusedicke für Stabilität und Kamera
Ein Detail, auf das wir bei den vorab aufgetauchten Bildern der kommenden iPhones zunächst gar nicht geachtet haben: Das iPhone 18 Pro ist wohl deutlich dicker als das iPhone 17 Pro.
Der auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform aktive und schon in der Vergangenheit mit treffsicheren Vorabinformationen zu neuen Apple-Geräten ausgestattete Nutzer „Fixed Focus Digital“ weist auf diesen Umstand hin. Aktuell schreibt er dort, dass die neuen Bilder bestätigen, dass sowohl das Gehäuse des iPhone 18 Pro als auch dessen Kameramodul dicker werden, als es bei den aktuellen Geräten der Fall ist.
Deutlich massiveres Gehäuse
Mit voraussichtlich 9,9 bis 10,9 Millimetern sollen die kommenden Pro-Modelle des iPhone deutlich dicker ausfallen als die aktuelle Generation. Lässt man die Kameraerhebung außer Acht, ist das Gehäuse des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Pro Max mit 8,75 Millimetern deutlich schlanker. Der Leaker bezieht seine Informationen eigenen Worten zufolge aus dem Umfeld von Zulieferern und Fertigungspartnern Apples und merkt an, dass die Gesamtdicke der neuen Geräte beachtlich ausfallen werde.
Ein Grund für die größere Bauhöhe dürfte die angestrebte höhere Stabilität sein. Apple werde beim Grundgerüst der Geräte bei Aluminium anstelle von Titan bleiben. Eine massivere Konstruktion soll für zusätzliche Stabilität sorgen.
iPhone 17 Pro Max und 18 Pro Max: Modelle im Vergleich (Bild: Vadim Yuryev)
Neue Kamera benötigt mehr Platz
Zudem wird erwartet, dass Apple beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max das Kameramodul nennenswert verbessern will und die Integration einer variablen Blende plant. Damit würde der Hersteller die Pro-Modelle weiter von der Standardklasse des iPhone abgrenzen, dies geht jedoch auch mit größeren Abmessungen der Kameraeinheit einher.
Wohlgemerkt sind die oben referenzierten Bilder des iPhone 18 Pro weiterhin mit einem Schuss Skepsis zu genießen. Es ist zwar wahrscheinlich, dass diese durch ein Datenleck beim indischen Apple-Produktionspartner Tata an die Öffentlichkeit gelangt sind. Apple hat die Authentizität jedoch nicht bestätigt.
Bin ja gespannt wann es mal für mich wieder Gründe gibt vom 15 Pro auf ein neueres Modell zu aktualisieren. Irgendwie war das 15 Pro unerwartet ein Peak-Modell wie auch das iPhone X.
Gefühlt ist es leider bei meinem 16 pro der Fall, da es so häufig warm wird oder die Batterie optimieren muss bei alltäglichen Dingen
Sehe ich genau so. Ich werde dieses Jahr wieder aussetzen und hoffe dann auf das nächstes Jahr. Ich gehe nicht von Titan zu Alu.
Ohje, da kannst du aber warten, bis du schwarz wirst. Titan war offensichtlich zu teuer in der Produktion. Apple ist den Schritt zurück zu Alu ja nicht zum Spaß gegangen. Titan wird nicht mehr kommen.
Ja, das iP15 Pro ist durch Titan und das geringere Gewicht auch meine Referenz.
Sehe ich genauso. Bei meinem 15 Pro war leider der Akku durch und die Firma sieht keinen Akku- sondern nur Gerätetausch vor. Bin jetzt beim 17Pro und das deutlich höhere Gewicht nervt schon n bisschen.
Hallo, habe gerade mal die beiden iPhones in ihren Original Woofen Hüllen gewogen:
iPhone 17 Pro in der Tech Woofen: 235 Gramm
iPhone 15 Pro in der Fine Woofen: 215 Gramm
Habe seit dem Release ein 17 Pro Max, nutze aber trotzdem weiterhin mein 15 Pro Max weil sich das 17er mit dem Alugehäuse IMHO völlig minderwertig anfühlt. Nur zum Fotografieren nutze ich das 17er – wenn ich es denn dabeihabe.
Ich habe kurz vor der Einführung des 17er noch schnell ein 16 Pro gekauft. Das war die beste Entscheidung ever. Das 17 pro fand ich so hässlich (Fischkonserve), dass ich zum gleichen Preis immer ein 16 Pro mit Titanrahmen wählen würde.
Dito, super zufrieden mit iPhone 15 Pro
Oh mann. Erst zum weicheren Material wechseln und es dann dicker machen. Ich hätte gerne wieder Titan.
Auch wenn es sich nicht nach so viel anhört, ist das ja enorm! Macht sicher aus Portfolio-Sicht Sinn. Das Air ist dann „halb“ so dick. Das Fold im zugeklappten Zustand gleich dick, die EInsatzwecke differenzieren sich stärker. Weg von der eierliegenden Wollmichsau zu „das passt zu mir“
Ich finde die Kamerabuckel extrem hässlich und unpraktisch. Und nun reicht nicht mehr die hervorstehende Linse, nein! Es muss auch noch eine riesen Beule ins Gehäuse.
Was soll das? Macht doch das Gehäuse etwas dicker, den Akku größer und die Beule weg. Eine Hülle kommt doch eh drum.
Was hätte Steve wohl darüber gedacht?
Wenn der Kamerabuckel weg soll, oder zumindest nahezu (wie beim iphone 12 z. B.), dann müsste aber das Gehäuse enorm dicker werden. Mit Hülle hätte man dann einen ordentlichen Backstein.:-D
Steve hätte sich über ein iPhone 18 Pro wahrscheinlich gedacht „Ich bin seit fast 15 Jahren tot, lasst mich doch einfach in Ruhe mit Eurem Scheiss!“
Btw, den Kamera-Buckel gibt es mindestens schon am dem iPhone 17 Pro und warum er da ist, ist ja im Text beschrieben.
Klar könnte man das tleelfon insgesamt dicker machen, aber da gibts dann Leute wie Dich, die sich darüber aufregen würden, weil der „Ziegelstein“ nicht mehr in die Hemdtasche passt…
Gefällt es Dir nicht, dann kauf es nicht.
Blablabla und eine Hülle kam noch nie drum!
Genau… hab noch nie verstanden wie man in schönes Smartphone in eine billig Temu Hülle packen kann! Klar die Hüllen von Apple sind da schon deutlich schöner ( hab ich auch 2-3 mal ausprobiert ) aber trotzdem hab ich die Hüllen dann immer abgelassen! Mein iPhone Air sieht immer noch aus wie am ersten Tag auch ohne Hülle!
@Glenn:
Was denkst du eigentlich, wenn du sowas eintippst?
Endlich mal etwas, was hier buch niemand gehört hat. Heute predige ich mal Verzicht auf Hüllen?
Oder
Wissen die Leute nicht, dass die Geräte ohne Schutz keinen Schaden nehmen?
@Niels: Also ich bin da ja eher bei Glenn und verstehe deine aggressive Antwort nicht so ganz
Selten so etwas inhaltsloses gelesen! Was willst du damit sagen?
@ Niels: Ich nutze auch keine Hüllen und schon gar nicht irgendwelche Folien/Gläser auf dem Display. Mein 16 Pro wird im Herbst 2 Jahre. Bis auf ein zwei MiniKratzer auf Display nix.. sind wirklich extrem robust geworden.
Ich meine den Kommentar von Niels!
2mm sind sehr viel. Auf den Fotos sieht das meines Erachtens nicht nach einem 2mm dickeren iPhone aus. Ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen, dass das neue iPhone 2mm in der Dicke wächst.
Moppelchen.
Und beim iPhone im nächsten Jahr (Jubiläum) sind sie stolz es schlanker gemacht zu haben.
Unibody-Shaming :D
Ich brauch keine noch bessere Kamera. Die Qualität ist ausreichend. Ich will endlich vernünftige Akku-Kapazitäten und die Möglichkeit das Handy ohne irgendeine Hülle FLACH am Tisch legen zu können.
Ich find die kameras mittlerweile eher fürchterlich. Durch die ganzen automatischen KI bildverbesserungen wirds gruselig sobald man etwas zoomt
Dann würden auch mal die ganzen Wasserwaagen- und Nivellier-Apps funktionieren.
Leute, Leute, Leute… worüber beschweren wir uns hier eigentlich? Man denke nur an die guten alten Backsteine wie ein Nokia 3200, etc. Die waren mal dick und schwer und konnten so gut wie gar nichts, aber wir haben die Dinger gefeiert wie kleine Kinder! :D :D :D
Du hast offensichtlich zur Zeit vom 3200 und 3310 noch nicht gelebt. Die Dinger waren recht klein – haben in eine Kinderhand gepasst – waren super leicht und haben locker 2 Wochen ohne Steckdose überlebt.
Zwei Wochen ohne Steckdose haben die Dinger auch nur dann überlebt, wenn man sie nicht benutzt hat. Bei aktiver Nutzung war der 900mAh Akku nach 2 bis 4 Stunden platt.
Die konnten halt nichts. Solange der Akku 1 Tag durchhält, ist das ausreichend. Fand das damals komisch wie die Leute ab dem ersten IPhone wegen der Akkulaufzeit rumheulen. So als wenn es direkt ohne Strom in die sibirische Tundra geht. :D
Da täuschst Du Dich. Ein 3210 beispielsweise wog gerade mal ca. 150g. In den teureren 8000er Serien gab es Geräte mit ca 80g. Mit ca. 17mm waren die meisten Geräte damals etwas dicker, das stimmt. Aber so extrem waren die Unterschiede gar nicht.
Grundsätzlich hast du recht :) aber bedeutet das wir machen uns die Handys wieder an dem Gürtel ?
+1, richtig
Mein erstes Mobiltelefon war so ein SONY-Knochen, wo man die Antenne herausziehen musste.
Wenn ich mein altes Ericsson t39m in die Hand nehme werde ich schon immer ein bisschen wehmütig.
Das Handy war super klein und leicht.
Ja, das war ein tolles Telefon damals, was noch immer neben meinem R520m im Regal steht.
Aber benutzen würde ich es heute dennoch nicht mehr wollen, dafür habe ich mich einfach zu sehr an die Smartphones gewöhnt.
Das wird ein ordentliches Gewicht erzeugen. Mir ist mein 12ProMax eigentlich schon zu schwer..
Mein 16 er kann ich auch kaum anheben!
Noch dicker? Ich hab schon auf das 17Pro verzichtet, weil die iPhones immer hässlicher werden, und ich selbst das 14Pro in der Hosentasche schon etwas massiv fand. Schade – Schick/Benutzerfreundlich/Teuer – leider ist bei Apple nur noch eines dieser drei Merkmale vorzufinden.
Ich würde so gern wechseln zu einem modernen Handy mit der Einfachheit der 90er nur telefonieren oder einem entgoogletem Fairphone oder so.
Zu groß das funktionierende Ökosystem mich im Griff hat, würde Joda sagen.
Gibt es doch genug für unter 100€. Du bist halt nicht die Zielgruppe für ein Smartphone.
Hoffentlich kommt es auch einem neuen „größeren“ Akku zugute.
Ich kann mir allerdings auch kaum vorstellen, dass Apple die Authentizität dieser Fotos jemals bestätigen wird…
iPhone, iPhone 16 und 17 Pro sind mir beide jetzt schon zu schwer und zu dick. Was soll das für ein Backstein geben? Ich glaub dann muss ich zum air oder zum normalen Wechseln.
Soll alles können aber am besten mehr oder weniger unsichtbar sein? Oder was?
Geht mir ähnlich. Vielleicht soll das Pro sich damit auch deutlicher abgrenzen.
bin deshalb auch das erste mall statt zum 17 pro aufs normale 17 gewechselt. sind Welten. Diese schweren Handys nerven nur noch
Das XX sieht dann bestimmt so aus, wie der Apple Communicator in For All Mankind…
Ist doch eine gute Richtung, die Pros etwas dicker und dafür mehr Power – für alle, die ist es dünn und leicht mögen gibt es inzwischen ja das iPhone Air.
Ja ich weiß für diejenigen die viele Kameras möchten, ist es keine Alternative. Aber ich bin so dermaßen zufrieden mit meinem iPhone Air, und ich hab vorher nur pro Geräte gehabt.
Es ist im wahrsten Sinne des Wortes so eine große Erleichterung und tut so gut dieses Telefon jeden Tag in der Hand zu haben.
Geht mal in euch und überlegt, ob ihr diese ganzen Kameras wirklich braucht. Falls nicht, wartet einfach auf das iPhone Air 2 und ihr werdet so glücklich sein wie nie zuvor.
Das unterschreibe ich.
Bestes iPhone seit Jahren einfach und ich freue mich sehr, dass es einen Nachfolger bekommt.
Die Pros gefallen mir schon seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr.
Zu dick, zu schwer und der ganze Kamerakram muss für mich auch nicht sein.
Kann ich auch so bestätigen. Die paar mal, wo ich die zusätzlichen Kameras vermisse, reichen bei Weitem nicht an den Komfortgewinn und bessere Handlichkeit des Air heran.
Hmm, das Weitwinkel würde mir glaub echt fehlen.
Aber alle die ein Air haben scheinen schwer begeistert zu sein.
Das 17 pro ist in meinen Augen an Hässlichkeit nicht zu überbieten und der Alurahmen extrem rutschig. Ä
Ich mag keine Hüllen und habe immer noch mein 13 Pro, welches in kleinster Weise geschont wird und trotzdem erst wenige leichte Kratzer hat.
Ich schaue mir das Air 2 genauer an! Reizt mich tatsächlich.
Ich hätte das Air gerne genommen. Aber Länge und Breite sprengen für mich die Grenzen der Ergonomie. Vielleicht hab ich auch einfach zu kleine Hände #youreholdingitwrong ;-)
Da bin ich auch ganz bei dir, bin aber vom 14er gewechselt.
Tele fehlt mir ab und an und Akku ist besser wie beim 14er trotz 120Hz und größerem Bildschirm.
Meine Freundin hat noch das 14pro max.
Wenn ich den Klotz hin und wieder mal in den Fingern halte denke ich mir immer…was nen Trumm.
Bitte nicht noch schwerer!
Wie bitte? Das wird doch dauernd von so vielen hier gefordert. Dicker, mehr Akku, ich will die Kamera nicht so sehen, es soll flach auf dem Tisch liegen.
Und nun soll es zu schwer sein?
Was eine Ironie!
Sehe ich auch so. Tim hat es sich zu kaufen!
Seh me ich auch so. Das 17 Pro ist mit das schwerste nicht Max bislang. Das sollte nicht noch mehr zulegen.
@Knight: War greifst du hier ständig andere harmlose Kommentare von wilden Unterstellungen an? Das stört den Frieden hier. Denk doch mal drüber nach.
Ist doch wie im Leben, ja älter ich geworden bin um so dicker wurde ich…
Also mein 17 Pro hat bereits eine Delle. Das Handy ist oben rechts auf die Kante gefallen, wo ein Lautsprecher verbaut ist.
Was robusteres hätte ich mir da gewünscht.
Könnte es man nicht mal dünner machen. Mit Titan statt Alu?