Ein Detail, auf das wir bei den vorab aufgetauchten Bildern der kommenden iPhones zunächst gar nicht geachtet haben: Das iPhone 18 Pro ist wohl deutlich dicker als das iPhone 17 Pro.

Der auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform aktive und schon in der Vergangenheit mit treffsicheren Vorabinformationen zu neuen Apple-Geräten ausgestattete Nutzer „Fixed Focus Digital“ weist auf diesen Umstand hin. Aktuell schreibt er dort, dass die neuen Bilder bestätigen, dass sowohl das Gehäuse des iPhone 18 Pro als auch dessen Kameramodul dicker werden, als es bei den aktuellen Geräten der Fall ist.

Deutlich massiveres Gehäuse

Mit voraussichtlich 9,9 bis 10,9 Millimetern sollen die kommenden Pro-Modelle des iPhone deutlich dicker ausfallen als die aktuelle Generation. Lässt man die Kameraerhebung außer Acht, ist das Gehäuse des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Pro Max mit 8,75 Millimetern deutlich schlanker. Der Leaker bezieht seine Informationen eigenen Worten zufolge aus dem Umfeld von Zulieferern und Fertigungspartnern Apples und merkt an, dass die Gesamtdicke der neuen Geräte beachtlich ausfallen werde.

Ein Grund für die größere Bauhöhe dürfte die angestrebte höhere Stabilität sein. Apple werde beim Grundgerüst der Geräte bei Aluminium anstelle von Titan bleiben. Eine massivere Konstruktion soll für zusätzliche Stabilität sorgen.

iPhone 17 Pro Max und 18 Pro Max: Modelle im Vergleich (Bild: Vadim Yuryev)

Neue Kamera benötigt mehr Platz

Zudem wird erwartet, dass Apple beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max das Kameramodul nennenswert verbessern will und die Integration einer variablen Blende plant. Damit würde der Hersteller die Pro-Modelle weiter von der Standardklasse des iPhone abgrenzen, dies geht jedoch auch mit größeren Abmessungen der Kameraeinheit einher.

Wohlgemerkt sind die oben referenzierten Bilder des iPhone 18 Pro weiterhin mit einem Schuss Skepsis zu genießen. Es ist zwar wahrscheinlich, dass diese durch ein Datenleck beim indischen Apple-Produktionspartner Tata an die Öffentlichkeit gelangt sind. Apple hat die Authentizität jedoch nicht bestätigt.