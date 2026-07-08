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"Gesamtdicke wird beachtlich ausfallen"

iPhone 18 Pro: Mehr Gehäusedicke für Stabilität und Kamera
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64 Kommentare 64

Ein Detail, auf das wir bei den vorab aufgetauchten Bildern der kommenden iPhones zunächst gar nicht geachtet haben: Das iPhone 18 Pro ist wohl deutlich dicker als das iPhone 17 Pro.

Der auf der chinesischen Kurznachrichtenplattform aktive und schon in der Vergangenheit mit treffsicheren Vorabinformationen zu neuen Apple-Geräten ausgestattete Nutzer „Fixed Focus Digital“ weist auf diesen Umstand hin. Aktuell schreibt er dort, dass die neuen Bilder bestätigen, dass sowohl das Gehäuse des iPhone 18 Pro als auch dessen Kameramodul dicker werden, als es bei den aktuellen Geräten der Fall ist.

Tata

Deutlich massiveres Gehäuse

Mit voraussichtlich 9,9 bis 10,9 Millimetern sollen die kommenden Pro-Modelle des iPhone deutlich dicker ausfallen als die aktuelle Generation. Lässt man die Kameraerhebung außer Acht, ist das Gehäuse des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Pro Max mit 8,75 Millimetern deutlich schlanker. Der Leaker bezieht seine Informationen eigenen Worten zufolge aus dem Umfeld von Zulieferern und Fertigungspartnern Apples und merkt an, dass die Gesamtdicke der neuen Geräte beachtlich ausfallen werde.

Ein Grund für die größere Bauhöhe dürfte die angestrebte höhere Stabilität sein. Apple werde beim Grundgerüst der Geräte bei Aluminium anstelle von Titan bleiben. Eine massivere Konstruktion soll für zusätzliche Stabilität sorgen.

Iphone 18 Pro Max Dummy Vadim Yuryev

iPhone 17 Pro Max und 18 Pro Max: Modelle im Vergleich (Bild: Vadim Yuryev)

Neue Kamera benötigt mehr Platz

Zudem wird erwartet, dass Apple beim iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max das Kameramodul nennenswert verbessern will und die Integration einer variablen Blende plant. Damit würde der Hersteller die Pro-Modelle weiter von der Standardklasse des iPhone abgrenzen, dies geht jedoch auch mit größeren Abmessungen der Kameraeinheit einher.

Wohlgemerkt sind die oben referenzierten Bilder des iPhone 18 Pro weiterhin mit einem Schuss Skepsis zu genießen. Es ist zwar wahrscheinlich, dass diese durch ein Datenleck beim indischen Apple-Produktionspartner Tata an die Öffentlichkeit gelangt sind. Apple hat die Authentizität jedoch nicht bestätigt.
08. Juli 2026 um 06:54 Uhr von chris Fehler gefunden?


    64 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bin ja gespannt wann es mal für mich wieder Gründe gibt vom 15 Pro auf ein neueres Modell zu aktualisieren. Irgendwie war das 15 Pro unerwartet ein Peak-Modell wie auch das iPhone X.

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  • Oh mann. Erst zum weicheren Material wechseln und es dann dicker machen. Ich hätte gerne wieder Titan.

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  • Auch wenn es sich nicht nach so viel anhört, ist das ja enorm! Macht sicher aus Portfolio-Sicht Sinn. Das Air ist dann „halb“ so dick. Das Fold im zugeklappten Zustand gleich dick, die EInsatzwecke differenzieren sich stärker. Weg von der eierliegenden Wollmichsau zu „das passt zu mir“

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  • Ich finde die Kamerabuckel extrem hässlich und unpraktisch. Und nun reicht nicht mehr die hervorstehende Linse, nein! Es muss auch noch eine riesen Beule ins Gehäuse.
    Was soll das? Macht doch das Gehäuse etwas dicker, den Akku größer und die Beule weg. Eine Hülle kommt doch eh drum.
    Was hätte Steve wohl darüber gedacht?

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    • Wenn der Kamerabuckel weg soll, oder zumindest nahezu (wie beim iphone 12 z. B.), dann müsste aber das Gehäuse enorm dicker werden. Mit Hülle hätte man dann einen ordentlichen Backstein.:-D

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    • Steve hätte sich über ein iPhone 18 Pro wahrscheinlich gedacht „Ich bin seit fast 15 Jahren tot, lasst mich doch einfach in Ruhe mit Eurem Scheiss!“

      Btw, den Kamera-Buckel gibt es mindestens schon am dem iPhone 17 Pro und warum er da ist, ist ja im Text beschrieben.
      Klar könnte man das tleelfon insgesamt dicker machen, aber da gibts dann Leute wie Dich, die sich darüber aufregen würden, weil der „Ziegelstein“ nicht mehr in die Hemdtasche passt…

      Gefällt es Dir nicht, dann kauf es nicht.

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      • Genau… hab noch nie verstanden wie man in schönes Smartphone in eine billig Temu Hülle packen kann! Klar die Hüllen von Apple sind da schon deutlich schöner ( hab ich auch 2-3 mal ausprobiert ) aber trotzdem hab ich die Hüllen dann immer abgelassen! Mein iPhone Air sieht immer noch aus wie am ersten Tag auch ohne Hülle!

      • @Glenn:

        Was denkst du eigentlich, wenn du sowas eintippst?
        Endlich mal etwas, was hier buch niemand gehört hat. Heute predige ich mal Verzicht auf Hüllen?
        Oder
        Wissen die Leute nicht, dass die Geräte ohne Schutz keinen Schaden nehmen?

      • @Niels: Also ich bin da ja eher bei Glenn und verstehe deine aggressive Antwort nicht so ganz

      • Selten so etwas inhaltsloses gelesen! Was willst du damit sagen?

      • @ Niels: Ich nutze auch keine Hüllen und schon gar nicht irgendwelche Folien/Gläser auf dem Display. Mein 16 Pro wird im Herbst 2 Jahre. Bis auf ein zwei MiniKratzer auf Display nix.. sind wirklich extrem robust geworden.

      • Ich meine den Kommentar von Niels!

  • 2mm sind sehr viel. Auf den Fotos sieht das meines Erachtens nicht nach einem 2mm dickeren iPhone aus. Ich kann es mir nur sehr schwer vorstellen, dass das neue iPhone 2mm in der Dicke wächst.

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  • Ich brauch keine noch bessere Kamera. Die Qualität ist ausreichend. Ich will endlich vernünftige Akku-Kapazitäten und die Möglichkeit das Handy ohne irgendeine Hülle FLACH am Tisch legen zu können.

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  • Leute, Leute, Leute… worüber beschweren wir uns hier eigentlich? Man denke nur an die guten alten Backsteine wie ein Nokia 3200, etc. Die waren mal dick und schwer und konnten so gut wie gar nichts, aber wir haben die Dinger gefeiert wie kleine Kinder! :D :D :D

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  • Das wird ein ordentliches Gewicht erzeugen. Mir ist mein 12ProMax eigentlich schon zu schwer..

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  • Noch dicker? Ich hab schon auf das 17Pro verzichtet, weil die iPhones immer hässlicher werden, und ich selbst das 14Pro in der Hosentasche schon etwas massiv fand. Schade – Schick/Benutzerfreundlich/Teuer – leider ist bei Apple nur noch eines dieser drei Merkmale vorzufinden.

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  • Ich würde so gern wechseln zu einem modernen Handy mit der Einfachheit der 90er nur telefonieren oder einem entgoogletem Fairphone oder so.
    Zu groß das funktionierende Ökosystem mich im Griff hat, würde Joda sagen.

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  • Hoffentlich kommt es auch einem neuen „größeren“ Akku zugute.
    Ich kann mir allerdings auch kaum vorstellen, dass Apple die Authentizität dieser Fotos jemals bestätigen wird…

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  • iPhone, iPhone 16 und 17 Pro sind mir beide jetzt schon zu schwer und zu dick. Was soll das für ein Backstein geben? Ich glaub dann muss ich zum air oder zum normalen Wechseln.

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  • Das XX sieht dann bestimmt so aus, wie der Apple Communicator in For All Mankind…

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  • Ist doch eine gute Richtung, die Pros etwas dicker und dafür mehr Power – für alle, die ist es dünn und leicht mögen gibt es inzwischen ja das iPhone Air.

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  • Ja ich weiß für diejenigen die viele Kameras möchten, ist es keine Alternative. Aber ich bin so dermaßen zufrieden mit meinem iPhone Air, und ich hab vorher nur pro Geräte gehabt.

    Es ist im wahrsten Sinne des Wortes so eine große Erleichterung und tut so gut dieses Telefon jeden Tag in der Hand zu haben.

    Geht mal in euch und überlegt, ob ihr diese ganzen Kameras wirklich braucht. Falls nicht, wartet einfach auf das iPhone Air 2 und ihr werdet so glücklich sein wie nie zuvor.

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    • Das unterschreibe ich.
      Bestes iPhone seit Jahren einfach und ich freue mich sehr, dass es einen Nachfolger bekommt.
      Die Pros gefallen mir schon seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr.
      Zu dick, zu schwer und der ganze Kamerakram muss für mich auch nicht sein.

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    • Kann ich auch so bestätigen. Die paar mal, wo ich die zusätzlichen Kameras vermisse, reichen bei Weitem nicht an den Komfortgewinn und bessere Handlichkeit des Air heran.

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    • Hmm, das Weitwinkel würde mir glaub echt fehlen.
      Aber alle die ein Air haben scheinen schwer begeistert zu sein.

      Das 17 pro ist in meinen Augen an Hässlichkeit nicht zu überbieten und der Alurahmen extrem rutschig. Ä
      Ich mag keine Hüllen und habe immer noch mein 13 Pro, welches in kleinster Weise geschont wird und trotzdem erst wenige leichte Kratzer hat.

      Ich schaue mir das Air 2 genauer an! Reizt mich tatsächlich.

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    • Ich hätte das Air gerne genommen. Aber Länge und Breite sprengen für mich die Grenzen der Ergonomie. Vielleicht hab ich auch einfach zu kleine Hände #youreholdingitwrong ;-)

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    • Da bin ich auch ganz bei dir, bin aber vom 14er gewechselt.

      Tele fehlt mir ab und an und Akku ist besser wie beim 14er trotz 120Hz und größerem Bildschirm.

      Meine Freundin hat noch das 14pro max.
      Wenn ich den Klotz hin und wieder mal in den Fingern halte denke ich mir immer…was nen Trumm.

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    • Wie bitte? Das wird doch dauernd von so vielen hier gefordert. Dicker, mehr Akku, ich will die Kamera nicht so sehen, es soll flach auf dem Tisch liegen.

      Und nun soll es zu schwer sein?

      Was eine Ironie!

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    • Seh me ich auch so. Das 17 Pro ist mit das schwerste nicht Max bislang. Das sollte nicht noch mehr zulegen.

      @Knight: War greifst du hier ständig andere harmlose Kommentare von wilden Unterstellungen an? Das stört den Frieden hier. Denk doch mal drüber nach.

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  • Ist doch wie im Leben, ja älter ich geworden bin um so dicker wurde ich…

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  • Also mein 17 Pro hat bereits eine Delle. Das Handy ist oben rechts auf die Kante gefallen, wo ein Lautsprecher verbaut ist.
    Was robusteres hätte ich mir da gewünscht.

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  • Könnte es man nicht mal dünner machen. Mit Titan statt Alu?

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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