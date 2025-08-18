Erste Hüllen vor Marktstart auf amazon.de
iPhone 17: Zubehör bereits vor offizieller Vorstellung verfügbar
Obwohl die Vorstellung der neuen iPhone-17-Modelle voraussichtlich erst in der 37. Kalenderwoche erfolgt, listen erste Hersteller bereits passendes Zubehör. Auf amazon.de sind unter anderem Hüllen für das bislang nicht offiziell bestätigtes iPhone 17 Air aufgetaucht. Auch Varianten für das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max werden angeboten.
Die frühen Produkteinträge deuten auf eine weitgehende Einigkeit unter Zubehöranbietern hinsichtlich der erwarteten Abmessungen und Kameraanordnungen hin.
Zu den angebotenen Modellen zählt etwa die „Hülle für Phone 17 Air“ von ESHUYI, die mit stoßdämpfenden Eigenschaften, erhöhten Rändern und einer mattierten Rückseite beworben wird. Auch die Kompatibilität zur kabellosen Ladefunktion soll laut Produktbeschreibung gewährleistet sein. Die Hülle kombiniert laut Anbieter einen harten Kunststoffrücken mit einem flexiblen TPU-Rahmen und verspricht gleichzeitig ein schlankes Profil und Schutz vor Fingerabdrücken.
Unterschiedliche Designs und Preisklassen
Neben ESHUYI listet auch die Marke BOKYAS eine Hülle für das iPhone 17 Air. Diese setzt auf ein ähnliches Designkonzept mit transluzenter Rückseite und verstärkten Kanten, ist aber in einem leicht abweichenden Blauton gehalten. Die Preise bewegen sich im unteren zweistelligen Bereich.
In einer höheren Preiskategorie positioniert sich die Hülle „Onyx Magnetic“. Sie kostet knapp 19 Euro und ist laut Beschreibung mit MagSafe-Zubehör kompatibel. Dafür sorgt ein integrierter Neodym-Magnet. Die Oberfläche ist strukturiert, um Fingerabdrücke und Rutschen zu vermeiden, und verfügt über Schlaufenhalterungen für Zubehör. Die Kameraaussparungen sind den Angaben zufolge passgenau für das iPhone 17 Air zugeschnitten.
Die veröffentlichten Produktabbildungen zeigen teils deutliche Unterschiede in der Kameragestaltung gegenüber den Vorgängermodellen. Vor allem die Rückseiten der Pro-Versionen sollen künftig einen rechteckigen Kamerabereich aufweisen. Ob die gezeigten Designs den tatsächlichen Geräten entsprechen, wird sich im Rahmen der offiziellen Vorstellung im September klären.
