Erste Hüllen vor Marktstart auf amazon.de

iPhone 17: Zubehör bereits vor offizieller Vorstellung verfügbar
40 Kommentare 40

Obwohl die Vorstellung der neuen iPhone-17-Modelle voraussichtlich erst in der 37. Kalenderwoche erfolgt, listen erste Hersteller bereits passendes Zubehör. Auf amazon.de sind unter anderem Hüllen für das bislang nicht offiziell bestätigtes iPhone 17 Air aufgetaucht. Auch Varianten für das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max werden angeboten.

Iphone 17 Air CaseDie frühen Produkteinträge deuten auf eine weitgehende Einigkeit unter Zubehöranbietern hinsichtlich der erwarteten Abmessungen und Kameraanordnungen hin.

Zu den angebotenen Modellen zählt etwa die „Hülle für Phone 17 Air“ von ESHUYI, die mit stoßdämpfenden Eigenschaften, erhöhten Rändern und einer mattierten Rückseite beworben wird. Auch die Kompatibilität zur kabellosen Ladefunktion soll laut Produktbeschreibung gewährleistet sein. Die Hülle kombiniert laut Anbieter einen harten Kunststoffrücken mit einem flexiblen TPU-Rahmen und verspricht gleichzeitig ein schlankes Profil und Schutz vor Fingerabdrücken.

Iphone 17 Pro Cases

Unterschiedliche Designs und Preisklassen

Neben ESHUYI listet auch die Marke BOKYAS eine Hülle für das iPhone 17 Air. Diese setzt auf ein ähnliches Designkonzept mit transluzenter Rückseite und verstärkten Kanten, ist aber in einem leicht abweichenden Blauton gehalten. Die Preise bewegen sich im unteren zweistelligen Bereich.

In einer höheren Preiskategorie positioniert sich die Hülle „Onyx Magnetic“. Sie kostet knapp 19 Euro und ist laut Beschreibung mit MagSafe-Zubehör kompatibel. Dafür sorgt ein integrierter Neodym-Magnet. Die Oberfläche ist strukturiert, um Fingerabdrücke und Rutschen zu vermeiden, und verfügt über Schlaufenhalterungen für Zubehör. Die Kameraaussparungen sind den Angaben zufolge passgenau für das iPhone 17 Air zugeschnitten.

Iphone17 Air Case 2

Die veröffentlichten Produktabbildungen zeigen teils deutliche Unterschiede in der Kameragestaltung gegenüber den Vorgängermodellen. Vor allem die Rückseiten der Pro-Versionen sollen künftig einen rechteckigen Kamerabereich aufweisen. Ob die gezeigten Designs den tatsächlichen Geräten entsprechen, wird sich im Rahmen der offiziellen Vorstellung im September klären.

18. Aug. 2025 um 17:00 Uhr von Nicolas


  • Die neuen iPhones sehen von hinten ja total bekloppt aus :(

  • Über 1000€ für ein Smartphone und man verschandelt es mit solch beispiellos schrecklichen Hüllen.
    Wobei dieses Jahr das Gerät selbst schon einfach kacke aussieht, zumindest von hinten, also was soll’s

  • Praktisch um direkt erstmal eine zu haben bis die guten Hersteller auch liefern

  • „Militärstandard“ – sehr geil. Welches Militär darf denn das iPhone 17 schon im Einsatz testen?

  • Diese Hüllen sind Nix…
    Wenn ich mir das iPhone dieses Jahr holen sollte…
    Dann auf jeden Fall wieder mit einer Aramid/Carbon Hülle. Mein IPhone 14 Pro ist damit, und Panzerglas, schon seit Jahren ausreichend geschützt.

    • Schützen die bei Stürzen tatsächlich so gut, wie eine etwas dickere Hülle aus dafür aber auch weicherem Material? Ich frage, weil ich selbst gerne eine solche Hülle hätte.

      • Ganz ehrlich so ein richtiger Tollpatsch bin ich nicht außer das eine Mal da ist mir das iPhone vom Tisch runtergesegelt auf Laminat.

        Absolut nichts passiert aber ich glaub auch ohne Hülle wär jetzt aus dieser Höhe nichts passiert auf diesem Material.

        Ich persönlich schwöre nur auf diese Art von Hüllen weil die unheimlich steif sind und sich das Telefon, auch wenn es aus Aluminium sein sollte, dadurch eben nicht so schnell verbiegt.
        Deswegen finde ich es abgrundtief schade, dass sie keine Edelstahlvarianten mehr anbieten.
        Wie mein aktuelles iPhone 14 Pro Max eben noch hat.

  • Finde den Kamerabuckel endlich mal schön. Wenn Sie ihn nur gut nutzen würden mit einer besseren Kamera aber das ist wunschdenken :(

  • Mir ist es völlig egal wie das IPhone aussieht. Es ist doch nur ein Gebrauchsgegenstand.
    Durch meine Arbeit sind ein paar Lackspritzer auf der Hülle, aber dafür ist die ja auch da.
    Wenn ich auf das Display schaue sehe ich es nicht und was der Gegenüber darüber denkt, ist mir sowieso egal.

  • Die Ringke ONYX Hülle kann ich wärmstens empfehlen. Nutze ich seit 2 Jahren auf meinem 15 Pro.
    Sehr guter grip und äußerst stabil!

  • Hey chatgpt ich brauche einen neuen Firmennamen für die Vermarktung meiner Produkte. Würfle bitte das Alphabet einmal ordentlich durch und schreibe es in Großbuchstaben. Lesbar muss es nicht sein, sollte aber zwischen 6 und 15 Buchstaben haben.
    Erstelle mir 5 Vorschläge

    • Alles klar, Mirko – hier sind fünf „durchgewürfelte“ Varianten, die wie eigenständige Kunstwörter wirken und sich gut als Markenname eignen könnten. Jede Version liegt zwischen 6 und 15 Buchstaben:
      1. KZMWXHOEAPUL
      2. TRQJYFZONAX
      3. BLSWDEQHRMIA
      4. XUVPNZQEKH
      5. GQDFYWLTRSPOC

      Tipp: Wenn dir einer der Namen gefällt, könnte man ihn noch „abrunden“, z. B. durch Vokal-Einfügungen, sodass er leichter aussprechbar wird und international gut funktioniert.

      Soll ich dir im nächsten Schritt diese Rohversionen in sprechbare Markennamen umwandeln?

  • Antworten Melden

