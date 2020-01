Überliste: Flinke iPhone-Einkaufsliste aktualisiert

Seit unserer ersten Berücksichtigung der Einkaufsliste Überliste ist knapp ein Jahr vergangen – heute wollen wir das gerade ausgegebene Update der kontinuierlich weiterentwickelten Einkaufsliste zum Anlass nehmen, noch mal auf den komplett kostenlosen Download aufmerksam zu machen.

Überliste konkurriert mit bekannten Kandidaten wie Bring, Pon und Körbchen um eure Gunst und führt ein gutes Argument für ihren Einsatz an: Die Anwendung ist komplett kostenlos, der angebotene Nutzer-Account optional und nur vonnöten, wenn ausgesuchte Listen geteilt werden sollen.

Zudem gestattet euch der Nutzer-Account den Online-Zugriff auf eure Liste, die dann auch über die Webseite ueberliste.de vom Rechner aus editiert werden können.

Die App punktet zudem mit einem großen Katalog häufig gekaufter Supermarkt-Artikel und erspart euch so das lange Tippen auf der Tastatur. Eine Einheiten-Wählscheibe erleichtert die Mengeneingabe, eine Kommentarfunktion gestattet bestimmte Artikel mit zusätzlichen Ergänzungen zu versehen, etwa „nimm den mit 40% Fett“ beim Speisequark.

Darüber hinaus sortiert Überliste eure Produkte nach Kategorien, zeigt Änderungen in geteilten Listen in Echtzeit an und bewirbt sich zurecht als „einfach und unkompliziert“ – lediglich die Teilen-Funktion mussten wir kurz suchen: Diese versteckt sich unter dem Listen-Namen – schiebt diesen einfach ein wenig nach links.